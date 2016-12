Önnön kígyóság szorítása

2016. december 15. 10:38

(...) Pecina meg egyszerre eltűnt. Palackpostaként még megvált a kormányfőnél bebukott barátja, Spéder Zoltán egykori FHB bankjának részvényeitől. Pedig ez a tulajdoneladás van annyira borzalmas, mint egy lap beszántása és munkatársainak mocskos átverése. A cinizmus megkoronázásaként két hónap múltán archívumként megnyitják a „sajtótörténeti értékű” nol.hu felületét. Könnyes szemekkel lehet csócsálni a digitalizált múltat. Közben pedig, kérjük, ne emlegessék itt hasonló cinizmussal a mórt, meg a kötelességet, Pecina igencsak kibélelten távozott. Volt-nincs, talán örökre eltűnt. Ha csak egy osztrák bíróság rács mögé nem dugja, s valamely tudósítás be nem szivárog egy recsegő ellenzéki rádióadó erősen korlátozott hullámhosszára, egy lapocska kis hírei közé.

Jönnek, mennek a Fidesz szélhámosai. Ha Pecina volt egy megátalkodott hatalom mocskos racionalitása, akkor az irracionalitás jelent meg hétfőn a Századvég konferenciáján. Itt tűnt fel Connie Mack IV, Magyarország évi ötmilliárd dollárért megbízott washingtoni lobbistája, aki azzal etette a figyelmes nézőteret, hogy mekkora jelentősége van az Orbán Viktor és Donald Trump között lezajlott telefonbeszélgetésnek. Mert ez egyben üzenet is a jövőbeni amerikai kormány részéről. Attól az adminisztrációtól, amely még a jelöltség szintjén vánszorog, és amelynek tervezett összetételétől kezdhet frászt kapni a Trumpra szavazó, liberalizmusban csalódott amerikai középosztály. Mack IV Budapesten alaposan megszolgálta a magyar közpénzt, mert megsúgta, hogy „az Egyesült Államok nem fogja aláaknázni Magyarország belügyeit, célja kizárólag az elnök által diktált külpolitika végrehajtása lesz. Attól sem kell tartani, hogy Amerika bezárkózik. Csak a határellenőrzés lesz szigorúbb, és az mindenki érdeke. Trump pedig nemcsak Magyarország, hanem Európa vezetőjének is tartja Orbánt, ezért szerinte az új amerikai elnök a magyar miniszterelnök véleményét is kikérheti európai ügyekben.

Taps. Ováció.

Minősíteni sem tudjuk annak a hatalomnak a bornírtságát, amely a magyar és felbérelt nemzetközi Pecinák és Mack IV-ek kezeibe-lábaiba kapaszkodva próbál kibújni önnön kígyóságának szorításából. Mindegy már, mekkora jogos kritika érheti a liberalizmust, tényleg vége van-e egy világkorszaknak, a magyar kormányzás önmagát fojtogató gyakorlata a kormányfő valóságtól immár teljesen elszakadt politikai filozófiájából, világszemléletéből fakad. Abból, hogy messianisztikus jelekben véli felfedezni önigazolását, hogy racionális üzleteléseivel alapozza meg saját irracionális világnézetét, hogy a teljesen eladósodotthoz hasonlóan lesi hétről-hétre a lottófőnyereményt, s nem akar tudomást venni matematikai esélyeiről. (...)

Friss Róbert: Szélhámosok

Népszava