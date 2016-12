Áder Jánost jelöli a Fidesz államfőnek

Konszenzus volt a Fidesz elnökségében arról, hogy Áder János legyen a következő államfőjelölt – tudta meg a Magyar Idők. A nagyobbik kormánypárt kétnapos elnökségi ülésén már a kampánnyal kapcsolatos kérdéseket is érintettek.

2016. december 22. 08:57

A Fidesz elnöksége egyetértett abban, hogy Áder János államfő legyen a köztársaságielnök-jelölt – nyilatkozta Kósa Lajos a Fidesz kétnapos, Dobogókőn tartott elnökségi ülése után. A Fidesz alelnök-frakcióvezetője a Magyar Időknek elmondta: az államfőjelölés a tanácskozás legrövidebb napirendi pontjának bizonyult, mivel a kérdésben teljes volt konszenzus.

Mint ismert, Orbán Viktor a múlt héten arról beszélt, hogy miután az elnökség tárgyal a köztársasági elnök lehetséges személyéről, a parlamenti frakciókkal is megvitatják a jelölteket. A miniszterelnök jelezte, javaslatát csak azt követően fogja megtenni, ha meghallgatták a különböző véleményeket. Arról is beszélt: Áder Jánost nagyra értékeli, és a komoly lehetőségek között van, hogy ő folytassa a munkáját. Korábban a sajtóban Balog Zoltán, az emberi erőforrások miniszterének neve is felvetődött a köztársasági elnöki poszt kapcsán.

A napokban már lehetett arról hallani, hogy nagy esély van arra: Áder János folytatja a munkát a Sándor-palotában. Kövér László hétfőn az InfoRádióban azt mondta, a jelenlegi államfő olyan színvonalú munkát végez, hogy még az ellenzék sem talál rajta fogást. A házelnök rámutatott arra is, a kiválasztás első szempontja az, hogy a kormány, az Országgyűlés és a köztársasági elnök közötti együttműködés az ország javát szolgálja.

Kósa Lajos pedig az Atv.hu-nak kedden szintén arról beszélt, ő szívesen szavazna újra Áder Jánosra, és szerinte a jelenlegi államfő a legkomolyabb jelölt a köztársasági elnöki posztra. A politikus kitért arra is, hogy a jelölést február 20. után kell a parlamentnek megtenni. Az Atv.hu kedden – kormánypárti forrásokra hivatkozva – arról is beszámolt: Áder János nyitott arra, hogy vállaljon még egy ciklust, ha a miniszterelnök és a Fidesz őt jelölné államfőnek.

Tudvalévő: Áder János megbízatása jövő májusban jár le. A jelöléshez az országgyűlési képviselők ötödének támogatása szükséges, és a választás titkos szavazás útján történik. Az eljárás első fordulója eredményes, ha a jelölt az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatát megkapja. A második szavazás alapján a megválasztott köztársasági elnök az, aki – tekintet nélkül a szavazásban részt vevők számára – a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

Kósa Lajos arról is tájékoztatott: áttekintették a politikai helyzetet, s foglalkoztak a kampányhoz kapcsolódó szervezeti és személyi kérdésekkel. Hozzátette: azt tekintették át, hogy a választókerületi elnökök megbízása, további kinevezése miként történjen.

magyaridok.hu