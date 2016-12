Felkavarhatja az állóvizet Botka

Korábban elzárkózott előle, Botka László, Szeged szocialista polgármestere most mégis azt közölte, hogy három feltétel teljesülése esetén vállalja a baloldali miniszterelnök-jelöltséget. Gyurcsány Ferenc pedig arról beszélt, hogy kiéleződő versengésre számít 2017-ben, és egyelőre nem tudja elképzelni az együttműködést a Jobbikkal.

2016. december 22. 11:08

– Azt mondják, nem akarok szerepet vállalni? A francokat nem! – fogalmazott a baloldali miniszterelnök-jelöltségről Botka László a 168 Órának. Szeged szocialista polgármestere ehhez három feltételt szabott: közös ellenzéki listát akar, azt, hogy az egyéni jelöltek kiválasztásánál ne a párthoz tartozás, hanem a szavazatszerzési képesség számítson, és szerinte megállapodást kell kötni az új baloldali politikáról is. Emlékezetes: amikor az MSZP nyári kongresszusán nem ő, hanem Hiller István lett a választmány elnöke, Botka azt mondta, hogy a miniszterelnök-jelöltségnek így nincs realitása. „Mit írnának rá a szórólapra? Tisztelt választópolgárok, nekünk nem kellett, önöknek jó lesz, üdv, Magyar Szocialista Párt?!” – magyarázta.

Botka a 168 Órának most beszélt arról is, hogy a választók számára most úgy tűnik, az ellenzék nem akar győzni 2018-ban. Szerinte ha a baloldali pártok folytatják az egymás elleni pozícióharcukat, akkor a 2014-eshez képest is rosszabb eredményt fognak elérni két év múlva. A Fidesz legyőzéséhez kormányzóképes, a győzelmében hívő ellenzéki oldalra van szükség, új politikára, új stílusra és új szereplőkre – hangoztatta Botka László.

Nyakó István, az MSZP sajtófőnöke a Magyar Időknek elmondta, Molnár Gyula pártelnök korábban is azt mondta, hogy ha a Magyar Szocialista Pártnak lehetősége van pártbeli jelöltet indítani, az csak Botka László lehet. – Azok a kérések, igények, amelyeket Botka László megfogalmazott három pontban, már csak azért sem lehetnek ellenére az MSZP-nek, mert egyrészt a párt tagjáról beszélünk, másrészt teljesen fedik azokat a gondolatokat, amelyeket az elmúlt időszakban megfogalmaztak a közös indulással kapcsolatban – tette hozzá. Nyakó István emlékeztetett: fontosnak tartják, hogy a körzetben a legrátermettebb, a legtöbb szavazatot szerzett ember induljon, ezért javasolták az előválasztást is. Hozzátette: a közös lista is benne van az előválasztásról szóló dokumentumban. Az új program ötletét is kiválónak tartja az MSZP, mert erre vár az egész ország, az egész baloldal – tette hozzá Nyakó István. Kiemelte azt is, hogy a mérések alapján az össznépesség köré­ben Botka László az egyik legnépszerűbb politikus.

Kevésbé fogalmazott lelkesen a Demokratikus Koalíció (DK) szóvivője. Gréczy Zsolt azt mondta, lassan mindennap felbukkannak olyan politikusok, akik bejelentkeznek a miniszterelnök-jelöltségre. Szerinte egyelőre sem a DK elnöksége, sem az ellenzéki pártok nem tárgyaltak a kérdésről. Botka Lászlóval kapcsolatban megjegyezte, hogy a legutóbbi tisztújításon elveszítette a választmányi elnöki posztot (azt jelenleg Hiller István tölti be), így szerinte először a saját pártján belül kellene többséget szereznie.

Gréczy szerint az ellenzéki oldalon olyan embernek kell lennie a miniszterelnök-jelöltnek, akinek a legnagyobb esélye van arra, hogy Orbán Viktort legyőzze. – Ezt az alkalmas embert meg kell keresni, de ennek egyelőre nincs itt az ideje – tette hozzá. A DK egyébként szívesen együttműködik ellenzéki pártokkal, és akár közös, akár külön listával is rajthoz állnak, továbbá az előválasztásra vonatkozó feltétel elől sem zárkóznak el. Ám a szóvivő arra is felhívta a figyelmet, több időközi választáson is úgy tudott nyerni ellenzéki jelölt, hogy nem volt előválasztás.

– Sem hivatalos, sem informális tárgyalást nem folytattunk Orbán Viktor leendő kihívójának személyéről, az erről szóló sajtóhír szándékos zavarkeltés – jelentette ki a Magyar Időknek Gyurcsány Ferenc arról, hogy információink szerint Andor László közgazdász, volt uniós biztos lehet a baloldal közös miniszterelnök-jelöltje 2018-ban. Évértékelő sajtótájékoztatóján a DK elnöke arról beszélt, hogy 2016 Magyarországnak a reménytelenség éve volt, a Fidesznek pedig az elvesztett népszavazás és az elbukott alkotmánymódosítás adott dupla pofont. Szerinte a demokratikus ellenzék idén részsikereket tudott elérni. Példaként említette pártja felhívását a kvótareferendumról való távolmaradásra, valamint azt is, hogy az MSZP elérte a vasárnapi boltzár eltörlését.

Gyurcsány Ferenc kiéleződő politikai versengésre számít 2017-ben. Szerinte a Fidesz totális politikai háborút kezd Magyarország ellen. A kormánypárt felfokozott kampányba és háborúba kezd, aminek részeként nekimegy a maradék civil szervezeteknek és a még meglévő, részben független sajtónak – jósolta, hozzátéve: a DK, az MSZP, a MOMA és a Párbeszéd az év első felében megteremti a kormánypárttal szembeni közös fellépés politikai, szervezeti és személyi kereteit. Kérdésre Gyurcsány azt mondta, hogy bár együtt tudnának működni az LMP-vel, úgy látják, az LMP erre nem hajlandó.

Kitért arra is: nem vitatja, hogy a Jobbikban vannak szándékok, hogy a korábbi radikális, idegengyűlölő pártból egy mérsékelt jobbközép pártot hozzanak létre. Az eltelt idő számára ugyanakkor kevés ahhoz, hogy meggyőzze arról, a Jobbik maga mögött hagyta ezt az időszakot. – Ezért egyelőre nem tudom elképzelni az együttműködést – mondta a DK elnöke.

„Magyarországot és a magyar embereket Gyurcsány Ferenc és az ellenzéki pártok támadták meg, amikor Brüsszel és a bevándorlók betelepítése mellé álltak, és nem szavazták meg az alkotmánymódosítást – reagált a Fidesz a DK elnökének kijelentéseire. A kormánypárt szerint Gyurcsány az idegen hatalmak érdekeit képviseli, amikor azokért a civil szervezetekért és sajtóorgánumokért emeli fel a szavát, amelyek azokat a globalista liberális erőket szolgálják, amelyek Európát bevándorlókkal akarják betelepíteni, a nemzetek Európája helyett Európai Egyesült Államokat akarnak.

