Hónapok óta tervezhették a támadást

Mit tudott a Pegida vezetője?

Csütörtöki német lapjelentések szerint hónapok óta tervezhették radikális iszlamista körök a hétfő este Berlinben egy karácsonyi vásáron végrehajtott támadást, amelynek feltételezett elkövetője öngyilkos merénylőnek is ajánlkozott.

2016. december 22. 16:43

A Der Spiegel című hírmagazin értesülése szerint gyűlöletre uszító németországi muszlim hitszónokok telefonjainak lehallgatása során a közveszélyes iszlamistaként számon tartott Anis Amriról kiderült, hogy hajlandó öngyilkos merényletet elkövetni. Azonban a rögzített beszélgetéseken nem tett eléggé egyértelmű kijelentéseket ahhoz, hogy őrizetbe vegyék.



A nemzetközi körözés alatt álló tunéziai férfit nemcsak azért gyanúsítják a hétfő esti merénylet elkövetésével, mert megtalálták tárcáját és befogadott menedékjogi státusát igazoló iratát a kamionban, amely a Breutscheid téri karácsonyi piacon a tömegbe hajtott, hanem - a

Süddeutsche Zeitung (SZ) című lap és két regionális közszolgálati médiatársaság, a Norddeutscher Rundfunk (NDR) és a Westdeutscher Rundfunk (WDR) közös tényfeltáró munkacsoportjának értesülése szerint - azért is, mert rögzítették ujjlenyomatát a kamion ajtaján.



Anis Amri az eddigi adatok szerint kapcsolatban állt észak-rajna-vesztfáliai szalafistákkal - radikális iszlamistákkal -, akikhez az áprilisban Essenben egy szikh templom ellen elkövetett robbantásos merénylet vádlottjait is sorolják. A Kölner Stadanzeiger című lap csütörtökön megszólaltatta az egyik vádlott védőjét, aki védence beszámolóját idézve elmondta, hogy tavasszal Ruhr-vidéki szalafisták körében lehetett hallani olyan tervekről, amelyek szerint teherautóval akarnak merényletet elkövetni Berlinben.



Anis Amri tavaly nyáron érkezett menedékkérőként Németországba. Észak-Rajna-Vesztfáliában helyezték el, de az idén februártól főleg Berlinben tartózkodott. A Die Welt című lap értesülése szerint a hatóságok márciustól megfigyelés alatt tartották, de mindössze annyi derült ki róla, hogy kisstílű drogdílerként tevékenykedik a német főváros egyik legfőbb kábítószer-árusító központjaként számon tartott parkban, a kreuzbergi Görltizi parkban. Azt a gyanút nem sikerült alátámasztani, hogy súlyos, állam elleni bűncselekményre készül, így megfigyelését szeptemberben leállították.



A gyanúsított - akinek kézre kerítésére 100 ezer eurós nyomravezetői díjat tűztek ki - októberben eltűnt a hatóságok elől, és ugyan a tartományi és szövetségi hatóságok közös terrorelhárító központja (GTAZ) még novemberben is foglalkozott vele az Iszlám Állam terrorszervezethez fűződő kapcsolatokra utaló jelek miatt, nem tudták megállapítani, hogy hol tartózkodik.



A hétfői merényletben tizenketten meghaltak, csaknem ötvenen megsebesültek. A halálos áldozatokról egyelőre annyit tudni, hogy hatan német állampolgárok, és van köztük egy izraeli is.

Két órával a berlini merénylet után tudhatták, ki az "igazi" gyanúsított?

A bevándorlásellenes németországi mozgalom, a Pegida vezetője belső rendőrségi forrásokra hivatkozva már két órával a támadás után kitweetelte, hogy egy tunéziai muzulmánt gyanúsítanak a támadás elkövetésével.

Lutz Bachmann hétfőn 22 óra 16 perckor Twitter-üzenetében azt írta: “Belső info a berlini rendőrség vezetéséből. Az elkövető tunéziai muszlim.”

Zavarba ejtő tény, hogy a berlini rendőrség ezekben az órákban még arról beszélt, hogy a karácsonyi vásár közelében, a berlini állatkertnél elfogott pakisztáni férfi lehetett, aki a tömegbe vezette a kamiont, majd másnap reggel meg is neveztek: a 23 éves pakisztáni Naved B. személyében.

Csak kedden kora délután közölték hivtalosan, hogy neki nincs köze a támadáshoz és csak újabb egy nappal később, szerdán délelőtt hozták nyilvánosságra, hogy a 24 éves tunéziai Anis Amrit körözik.

A német sajtóban most nem csak a fenti tények miatt kezdődött spekuláció, de amiatt is, hogy a szélsőjobboldalinak tartott mozgalom vezetőjének, Lutz Bachmannak valóban lehet-e magas rangú belső forrása a rendőrségnél, és ha igen, ki az.

Csak kedden kutatták át a kamiont

A bűnügyi technikusok csak kedden kutatták át a kamiont. Akkor találták meg a pénztárcát és az iratokat is, amelyek alapján Anis Amri a képbe került – közölte csütörtökön a berlini rendőrség szóvivője.

Winfrid Wenzel a dpa német hírügynökségnek azt mondta: teljes bizonyossággal ki lehet jelenteni, hogy hétfőn még semmi jel nem utalt arra, hogy tunéziai gyanúsítottja lenne a támadásnak.

Jövendőmondó lenne Bachmann?

Lutz Bachmann ezek után újabb üzenetet tett közzé ezzel szöveggel: “Kedves sajtó! Bevallom, természetesen nem volt belső informátorom, csak kristálygömböm! Mindenki nyugodjon meg!”

MTI - hirado.hu - dpa