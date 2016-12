15 éves a Szent Efrém Férfikar

Január 7-én a Szent István Bazilikában tartanak ünnepi koncertet

15 éves a Magyar Örökség és Budapest Márka díjjal kitüntetett Szent Efrém Férfikar. A Liszt-díjas Bubnó Tamás által 2002-ben alapított kórus missziójának tekinti a kultúrák közötti párbeszéd kialakítását. Fő céljuk, a bizánci rítusú keresztény világ vokális örökségének kutatása, bemutatása és népszerűsítése mellett az európai kortárs zene új kompozícióinak megszólaltatása és a magyar férfikari hagyomány - Liszt, Bartók, Kodály, Ligeti - ápolása. Énekeltek többek között a King's Singers-szel, Sebestyén Mártával, az Anna and the Barbies-zal, Presser Gáborral, a Budapesti Fesztiválzenekarral, a Moszkvai Pátriarkátus Kórusával és Lalla Salma marokkói hercegnő jelenlétében egyaránt. Születésnapi koncertjüket az orthodox Karácsony napján, 2017. január 7-én a Szent István Bazilikában tartják, ahol Sipos Mihállyal, a Muzsikás együttes primáriusával együtt lépnek majd fel.

2016. december 22. 19:24

A Szent Efrém Férfikar 2002-ben alakult meg, s az utóbbi években Magyarország egyik legnépszerűbb vokális együttesévé vált. Az együttes tagjai kivételes hangi adottságokkal és zenei képzettséggel rendelkező énekesek. A férfikar névadójáról, Szír Szent Efrémről (306-373) – akit már kortársai a Szentlélek hárfája megtisztelő címmel illettek – feljegyezték, hogy énekei, himnuszai sok embert vezettek vissza az „igaz útra”. A Szent Efrém Férfikar fő célja a bizánci rítusú keresztény világ vokális örökségének kutatása, bemutatása és népszerűsítése, a bizánci zene szépségének és misztériumának megismertetése elsősorban a magyar, valamint az európai közönséggel. Missziójuknak tekintik a kultúrák közötti párbeszéd kialakítását, így egyfajta béketeremtő szerepük van a Kelet és a Nyugat között, ugyanakkor nagy hangsúlyt helyeznek az európai kortárs zene új kompozícióinak megszólaltatására és a magyar férfikari hagyomány (Liszt, Bartók, Kodály, Ligeti) ápolására is. A kórus gyakori fellépője Európa legfontosabb zenei központjainak és fesztiváljainak, rendszeres résztvevője a Budapesti Tavaszi Fesztiválnak. Többször adtak már koncertet Marokkóban, Abu-Dzabiban, Oroszországban és a szomszédos határon túli, magyar lakta településeken egyaránt.

A Férfikar 2012-ben Pro Cultura Minoritatum Hungariae-díjat kapott a ruszin nemzetiségi kultúra ápolásáért, majd 2014-ben Magyar Örökség díjat vehetett át. Ugyanebben az évben Budapest Főváros Közgyűlése kimagasló kulturális és művészi tevékenységéért Budapest Márka díjat adományozott a Szent Efrém Férfikarnak. Az együttesnek kilenc CD-felvétele jelent meg, amelyek közül a Byzantine mosaics című albumot 2010-ben Supersonic-díjjal jutalmazták Luxemburgban.

Legnagyobb sikereik között tartják számon, mikor az Edelényi Szent János Gimnáziumban sikerült egy pár percre a teljes többszáz fős diákközönség figyelmét megragadni bizánci egyházzenével, vagy amikor 4000 fős közönség és Lalla Salma marokkói hercegnő jelenlétében énekeltek görög-bizánci himnuszokat. Olyan neves zenészekkel léptek fel együtt, mint a King's Singers, Abeer Nehme libanoni énekesnő, a Muzsikás Együttes, Sebetyén Márta, az Anna and the Barbies, Palya Bea, Dés László és Presser Gábor, Lackfi János és Háy János írók, továbbá Fischer Iván és a Budapesti Fesztiválzenekar, Moszkvai Pátriarkátus Kórusa, Amadinda Ütőegyüttes és Fassang László.

A Szent Efrém Férfikar alapítója, a Liszt-díjas Bubnó Tamás a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Homrogdról származik. Az ottani görögkatolikus pap fiaként ismerte meg a görögkatolikusok, a ruszinok népszokásait és az ortodox egyházi zenét. 1984-ben Mezei Jánossal megalapította a Budapesti Énekes Iskolát, ami a schola cantorum, avagy katedrális iskola néven ismert, legősibb európai oktatási szisztéma és iskolatípus magyarországi megvalósítása. Az intézmény a Kodály Zoltán és Ádám Jenő által megalapozott zeneoktatási módszer és a középkori schola hagyomány szintézisét alkalmazva a nyugat-európai katedrális iskolákhoz hasonló, ám emellett természetesen a magyar ismeretanyag és zenei kultúra átadását is fontosnak tartja. Bubnó 2002-ben alapította meg a Szent Efrém Férfikart, melynek nem csak kórusvezetője, de zeneszerzőként is több művet írt a Férfikar számára.

A tizenöt éves születésnapját ünneplő Szent Efrém Férfikar hatodik Orientale lumen sorozatát rendezi meg 2017-ben a budapesti Szent István Bazilikában. A sorozat első, ünnepi koncertjén, az orthodox Karácsony alkalmából 2017. január 7-én, szombaton 20.00 órakoraz együttes széles repertoárjának legjavából énekelnek a férfikar jelenlegi és régebbi tagjai. A mediterráneum, a szláv világ és a Kárpát-medence karácsonyi tradíciójából összeállított programot Sipos Mihálynak, a Muzsikás együttes primáriusának hegedűszólói ékesítik. A korábbi tagság jelenléte okán a műsor egyes részeiben 35 tagú férfikarrá bővül a Szent Efrém, s a hagyományos kántálásba az egész közönséget bevonják.

