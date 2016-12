Négyezer hajléktalan kap naponta meleg ételt

Négy éven át négyezer hajléktalan ember kaphat egy tál meleg ételt hétköznaponként, összesen négymilliárd forintból a fedél nélkülieket segítő és ellátó intézményeken keresztül egy most induló uniós és hazai forrású programnak köszönhetően - jelentette be Czibere Károly, az Emmi szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára Budapesten.

2016. december 22. 21:41

Az államtitkár Andriana Sukova-Toshevával, az Európai Bizottság foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadásért felelős főigazgatóság befektetésekért felelős igazgatójával tartott sajtótájékoztatót egy terézvárosi nappali melegedőben, ahol ismertették a rászorulókat támogató operatív program most induló projektjét.



A két szakember ezután részt vett abban az ételosztásában is, amelyet a Hajléktalanokért Közalapítvány - más partnerekkel együttműködve - szervez meg az ország 137 hajléktalanokat ellátó intézményében.



Czibere Károly közölte: a rászoruló emberek előre csomagolt készételeket kapnak, az ebédet kiosztó intézményeket ezért hűtőkkel és mikrohullámú sütőkkel látják el. Azt mondta, a kormányzat nem híve az utcai ételosztásnak, inkább azt szeretnék, hogy az embereket olyan szolgáltatási környezetbe vonzzák, ahol más segítséget is kaphatnak. Jelezte: 2018-tól az intézményekben pszichológusok és addiktológusok is segítik majd a hajléktalanokat.



Az államtitkár a társadalmi szolidaritás fontosságáról szólva azt mondta, nem lehet tétlenül nézni azt, hogy valaki akárcsak egy napig is éhezzen anyagi okok miatt, ezért akarnak kézzelfogható segítséget adni a rászorulóknak.



Andriana Sukova-Tosheva ismertette, hogy az unió rászorulókat támogató operatív programja 3,8 milliárd eurót biztosít a 28 tagállamnak a szegénység legsúlyosabb formáinak legyőzésére. Európában ma 119 millió ember él "a szegénység küszöbén vagy a társadalmi lemaradás határán", így ebből a forrásból nem lehet mindenkinek segíteni, de a programmal mobilizálni tudják a segítő civil szervezeteket, az önkénteseket és az adományozókat - mondta.



Reményét fejezte ki, hogy 2017 első negyedévében a program gyermekeket célzó része is elindulhat.



Schanda Tamás, az Emmi európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára jelezte: a magyarországi operatív program keretében több mint 34 milliárd forint fejlesztési forrást tudnak biztosítani a leginkább rászorulók számára. Hozzátette: ennek része a most induló, a hajléktalanokat segítő négymilliárd forintos projekt, amelynek során valóban "életszerű", gyors és kézzelfogható segítséget tudnak adni.



A rászorulókat támogató operatív programot egy európai segítségnyújtási alap, a FEAD finanszírozza, amelynek célja a leginkább rászorulók támogatása, a szegénység csökkentése.



A Hajléktalanokért Közalapítványt a kormány hozta létre 2004-ben. A kiemelkedően közhasznú szervezet célja, hogy enyhítsen a hajléktalan emberek szociális problémáin, segítse őket visszatérni a társadalomba, valamint támogassa a szociális gondozásukat végző más hajléktalanellátó szervezetek munkáját - áll a közalapítvány honlapján.



MTI