Korrupciós örökség a Demszky-korszakból

Csalásgyanúsnak ítélte az unió a 4-es metró 2008 előtti közbeszerzéseit, több tíz milliárd forint kár érheti hazánkat. A kormány perre is kész, amelybe bevonhatják a korrupciógyanús módon üzletelő multikat is. A Demszky Gábor SZDSZ-es főpolgármester idején elindított beruházás ügyében értesüléseink szerint eddig három gyanúsítottat tart számon a nyomozó hatóság.

2016. december 23. 08:54

Az Európai Csalás Elleni Hivatal, az OLAF által a 4-es metró beruházása esetében vizsgált, gyanúsnak ítélt közbeszerzések mindegyike 2008 előtti – tudta meg a Magyar Idők Szalóki Flóriántól.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) Közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkára arról tájékoztatott: a Demszky-korszak presztízsberuházása kapcsán azok a nagy tenderek kerültek a képbe, ahol euró-tízmilliókról volt szó, ez a metróépítésnél a járművek és a biztosítóberendezések beszerzése.

A Gyurcsány-kormány idején, 2006. december 20-án Brüsszelben benyújtott operatív programról szólva úgy fogalmazott: a brüsszeli szervezet jelentése a 2007–2013-as uniós költségvetési időszakban a metróberuházás kapcsán benyújtott és kifizetett társfinanszírozású számlákkal foglalkozik.

Szavai szerint az NFM a jelentés anyagának nagy részét már korábban is ismerte, mivel a dokumentum tagállami információkra támaszkodik, sőt Magyarországon folytatott szabálytalansági eljárások eredményét is ismerteti. A várható lépések kapcsán a helyettes államtitkár elmondta: az OLAF elküldte az Európai Bizottságnak (EB) a 104 oldalas angol nyelvű anyagot.

Az NFM munkatársa szerint legkorábban jövő év október–novemberében kaphatja meg a magyar kormány a bizottság korrekciós határozatát, azt, hogy mennyit kell visszafizetni az EU-nak. Ha ezt a tagállam vitatja, akkor békéltető tárgyalás következik, ahol még van mód megállapodni. Egyezség esetén az ország fizet, majd az összeget egy másik projekttel lehívhatja, ha nem így történik akkor az uniós bíróság dönthet. Per esetén már nettó pénzügyi korrekció van, ilyenkor a kötelező érvényű ítéletben szereplő összeget be kell fizetni, az más projektre fordítható – ismertette Szalóki Flórián, aki szerint akkor érdemes bíróságra vinni az ügyet, ha per- és fizetőképes feleket lehet bevonni.

– Senki ne gondolja, hogy a kormány magától elmegy egy többmilliárdos vagy tízmilliárdos korrekció mellett – jegyezte meg a helyettes államtitkár.

A Magyar Idők úgy tudja, hogy az OLAF-anyag egy része az Alstom vezetői által a brit korrupcióellenes hivatalnak, az SFO-nak tett vallomásokra támaszkodik. Az ügyben minden jel szerint vádalkut kötöttek a budapesti 4-es és 2-es metró vonalára kocsikat szállító cég vezetői, de ennek az árát a magyar költségvetés fizetheti meg. Ezért is valószínű, hogy a büntetőper alól mentesülő multicégnek egy polgári perben kell majd helytállnia az általa okozott következményekért.

Megkaptuk az OLAF anyagát, amely igazságügyi ajánlást is tartalmaz – közölte érdeklődésünkre a Legfőbb Ügyészség. Tájékoztatásuk szerint a jelentés nyomán nem szükséges újabb döntést hozni, mert az ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) már nyomozást folytat. Mint írták, ennek során gyanúsítások is történtek, azonban az érintettek számáról és személyéről a nyomozás érdekében további információt nem adnak. A Magyar Idők más forrásból úgy tudja, hogy a KNYF által folytatott eljárásban eddig három személlyel szemben közölték bűncselekmény megalapozott gyanúját.

A főváros még nem kapta meg az OLAF-anyagot, de információink szerint a pénzügyi szabálytalanságokra utaló megállapítások 2006–2007-re vonatkoznak, vagyis jóval a jelenlegi városvezetés 2010-es hivatalba lépése előtti időre – tájékoztatott a Főpolgármesteri Hivatal.

A Politico című lap csütörtökön hozta nyilvánosságra az OLAF jelentését, amelyben az európai antikorrupciós szervezet arra az álláspontra helyezkedett: hazánknak 300 millió eurót, azaz több mint 93 milliárd forintot kellene visszafizetnie Brüsszelnek, mivel súlyos szabálytalanságokat, csalást és lehetséges korrupciót is feltételeznek a 4-es metró kivitelezésével összefüggésben.

Az Alstom kétes ügyeivel összefüggésben az Egyesült Királyságban és hazánkban is büntetőeljárás folyik. Április elején derült ki, hogy a brit nyomozó hatóság vádirata szerint az Alstom 2006–2007-ben 2,2 milliárd forintnyi kenőpénzt juttatott BKV-s döntéshozóknak, hogy megnyerje a metrókocsitendert.

A Magyar Idők azt is kiderítette, hogy az Alstom később tanácsadás címén mintegy 180 millió forintot utalt Medgyessy Péter volt szocialista kormányfő cégének.

