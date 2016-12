A baloldali casting a tanácstalanság jele

Gyurcsánnyal nem nyerhet a baloldal

A baloldal jó ideje tartó miniszterelnöki castingjai a teljes tanácstalanság jeleit mutatják - jelentette ki Kósa Lajos pénteken, a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában azzal kapcsolatban, hogy Botka László szegedi polgármester is pályázik a baloldal miniszterelnök-jelölti szerepére.

2016. december 23. 11:22

Úgy gondolja, hogy Botka László jelölése még a baloldalon sem egyértelmű, hiszen az MSZP Országos Választmányában betöltött tisztségét sem tudta megőrizni, vagyis az országos politikától távol jelentősen gyengült a pozíciója - közölte a Fidesz országgyűlési frakciójának vezetője.



Kósa Lajos megfogalmazása szerint azért nem lát erős miniszterelnök-jelöltet a baloldalon, mert nincs ilyen. Vélekedése szerint mindez érthető abban a helyzetben, hogy a baloldal 2010 óta teljes mélyrepülést mutat. Politikai elképzelés híján pedig ahhoz kapcsolható, komolyan vehető személy sincs.



Véleménye szerint egy teljes ellenzéki összefogás, vagyis az MSZP, a Jobbik, az LMP és a balliberális törpepártok "összeborulása" katasztrófát jelentene az ország számára. Ezek a pártok alapvető kérdésekben sem értenek egyet, hogyan vezetnék az országot? - tette fel a kérdést a politikus.



Kósa Lajos arról is szólt: a Fidesz elnökségében konszenzus alakult ki arról, hogy Áder János államfőt jelöljék a következő köztársasági elnöki ciklusra is. Áder János jó elnök, közmegelégedésre látja el a feladatát, ezért semmi ok nincs a változtatásra - jelentette ki.

A választók stabil kétharmada nem szavazna arra a listára, amelyen Gyurcsány Ferenc szerepel – jelentette ki Botka László, aki váratlanul jelentette be, hogy három feltétel teljesülése esetén vállalja a baloldali miniszterelnök-jelöltséget. A Magyar Idők információi szerint Szeged szocialista polgármestere az MSZP-ben is nagy meglepetést okozott, még Molnár Gyula pártelnök sem tudott a terveiről.

Még Molnár Gyula pártelnökkel sem beszélte meg Botka László, hogy szívesen elvállalná a miniszterelnök-jelöltséget – tudta meg a Magyar Idők.

Információink szerint az MSZP-ben is nagy meglepetést okozott a bejelentés, mivel a párt tisztújító kongresszusán felajánlották neki ezt a posztot, de akkor nem fogadta el. Ismert, hogy Botka a 168 Órában jelentette be: három feltétel teljesülése esetén vállalja a baloldali miniszterelnök-jelöltséget: közös ellenzéki listát akar, azt, hogy az egyéni jelöltek kiválasztásánál ne a párthoz tartozás, hanem a szavazatszerzési képesség számítson, és szerinte megállapodást kell kötni az új baloldali politikáról is.

Egyik szocialista forrásunk felháborítónak nevezte, hogy a szegedi polgármester senkivel sem egyeztetett. Szerinte Botka nem jó jelölt, hiszen korábban választmányi elnökként sem tett le sokat az asztalra. „Maradjon ő csak Szegeden”– fogalmazott. A párt fontos emberei között van, aki úgy vélekedik: Botka László feltételei olyanok, hogy „ezt szeretném, oldjátok meg és vállalom”, ami Molnár Gyula pártelnökkel szemben nem túl etikus.

Volt, aki kiemelte: megvalósíthatatlan az a Botka-féle felvetés, hogy Gyurcsány Ferenc nélküli közös listát állítsanak. Mivel ez aligha valósulhat meg, Botkának ismét lesz oka arra, hogy megsértődhessen. Az MSZP-ben az is sokakat meglepett, hogy Szeged polgármestere ennyire eltávolodott a DK elnökétől, hiszen 2004-ben, amikor Kiss Péter és Gyurcsány Ferenc közül kellett a pártnak kiválasztani az új miniszterelnököt, akkor Botka nyíltan Gyurcsány mellett mondott kortesbeszédet.

Nem mindenki nevetett, amikor meghallották, mire készül a korábbi választmányi elnök

Márpedig Botka a 168 Órában csütörtökön megjelent teljes interjúban kifejtette, hogy az egymillió új szavazó megszerzéséhez szükséges új szereplőkön olyan embereket ért, „akik nem jelképezik a 2010 előtti világot”. Arra a kérdésre, hogy nincs-e véletlenül Gyurcsány-fóbiája, Botka László kijelentette: „Nincs. Az én személyes véleményem jobb Gyurcsány Ferencről, mint az átlag magyar választónak. Az a fontos, amit a számok mutatnak: a választók stabil kétharmada nem szavazna arra a listára, amin ő szerepel.” Szeged polgármestere beszélt arról is, hogy szerinte a baloldalnak le kell számolnia azzal az illúzióval is, hogy a magyar népnek egyszer elege lesz, és azt mondja: Orbán takarodjon. „Itt nem lesz forradalom” – jelentette ki. Szerinte az a hiteles baloldali politika, amelyik a társadalom szétszakadását akarja megfékezni, ezzel szemben „a 2006 és 2010 közötti, szocialistának nevezett kormány egyik legfőbb üzenete az volt, magyarok, vegyétek észre: ti többet fogyasztotok, mint amennyit megtermeltek!”

Botka elismerte, hogy a 2006–2010 közötti kormányt az emberek többsége nem tekintette igazságosnak, baloldalinak és szocialistának sem. „A 2008-as válság után rossz válaszok születtek a problémákra: a 13. havi nyugdíj elvétele, a devizahitelesek megsegítésének elmaradása, hogy eszükbe sem jutott csökkenteni a rezsidíjakat, pedig Orbán első 10-20 százalékos csökkentését zokszó nélkül lenyelte a szektor” – jelentette ki. Botka László egyértelművé tette azt is, hogy „ha teljesül a gyurcsányi forgatókönyv, vagyis létrejön az MSZP–DK-egység, és folytatódik a pozíciók elosztása, akkor lelkesen szurkolok, de ehhez a túlélőshow-hoz nem adom a nevemet”.

Gréczy Zsolt, a DK szóvivője a történteket úgy kommentálta: Botka az MSZP legutóbbi tisztújításán elveszítette a választmányi elnöki posztot, így először a saját pártján belül kellene többséget szereznie.

