A berlini merénylő halott, de a terrorveszély él

A német legfőbb ügyész megerősítette: Anis Amrit lőtték le Milánóban.

Utoljára frissítve: 2016. december 23. 16:05

2016. december 23. 11:39

Kétséget kizáróan megállapították, hogy a hétfői berlini kamionos merénylet feltételezett elkövetőjét, Anis Amrit lőtték le pénteken az olaszországi Milánóban – jelentette be a német szövetségi legfőbb ügyész. Peter Frank a hatóság karlsruhei központjában tartott tájékoztatóján elmondta, hogy a Milánóban rendőrökkel folytatott tűzpárbajban meghalt férfi azonosításához a Németországban rögzített ujjnyomatokat is felhasználták – az ügyben közölt átfogó cikkünket itt olvashatja.

Amri az ISIS harcosa volt

Az Iszlám Állam (IÁ) dzsihadista szervezet közölte pénteken, hogy az olasz rendőrség által Milánó külvárosában lelőtt férfi volt az, aki végrehajtotta Berlinben a 12 halálos és többtucatnyi sebesült áldozattal járó gázolásos merényletet. ”A berlini merénylő újabb támadást követett el olasz rendőrök ellen Milánóban, és életét vesztette a tűzharcban” – derült ki az Iszlám Állam szócsövének számító Aamák hírügynökség által kiadott közleményből, amely név szerint nem említi a támadót.

A tájékoztatás néhány órával az után jelent meg, hogy az olasz hatóságok bejelentették: Milánó egyik északi külvárosában péntek hajnalban végeztek a 24 éves tunéziai Anis Amrival, a berlini merénylet fő gyanúsítottjával. Az Aamák pénteken közzétett egy videofelvételt is, amely szerint a berlini merénylő hűséget fogadott a terrorszervezet vezetőjének, Abu Bakr al-Bagdadinak.

Változatlan terrorveszély

A német terrorveszély Amri halála után sem csökken, a fokozott biztonsági intézkedések továbbra is érvényben maradnak – jelentette be Thomas de Maiziere szövetségi belügyminiszter pénteken Berlinben. A miniszter köszöntet mondott az olasz hatóságoknak, és külön a két olasz rendőrnek Anis Amri kézre kerítéséért. ”Nagy megkönnyebbülés, hogy ez a merénylő már nem jelent többé veszélyt” – mondta Thomas de Maiziere.

Thomas de Maiziere, német szövetségi belügyminiszter

A nyomozás folytatódik

A nyomozást teljes erővel folytatják tovább, a legfőbb kérdés annak megállapítása, hogy vannak-e társtettesek és bűnsegédek, és hogy tudhatott-e valaki a merénylet tervéről. Kérdésre válaszolva hangsúlyozta: valóban meg kell majd vizsgálni, hogy a német hatóságok korábban miként téveszthették szem elől a közveszélyes iszlamistaként számon tartott tunéziai férfit, de elsőként a 12 halálos áldozatot és 56 sebesültet követelő támadás ügyét kell feltárni.

A hamburgi rendőrök szerint nem mellesleg a berlini merénylet gyanúsítottja feltűnően hasonlít egy 16 éves fiú megölése miatt körözött férfiről készült fantomképre – a hamburgi gyilkossági csoport már vizsgálja , hogy Anis Amrinak lehetett-e köze egy októberi gyilkossághoz. Alaptalan információk? A hétfő este történt támadással kapcsolatban továbbra is sokkal több a meg nem erősített sajtóhír, mint a hivatalos adat, és nem egy értesülésről derül ki, hogy alaptalan. Így például Thomas de Maiziere tájékoztatóján kérdésre válaszolva elmondta, a német biztonsági szervek nem tudnak arról, hogy a marokkói titkosszolgálat (DST) két, szeptemberben és októberben elküldött levélben figyelmeztetett volna arra, hogy Anis Amri merényletre készül. A berlini tartományi bűnügyi rendőrség (LKA) vezetője, Christian Steiof pedig a tartományi parlament belügyi bizottságának ülése után cáfolta a Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) regionális közszolgálati médiatársaság beszámolóját, miszerint a támadás előtti napokban és a merénylet után mintegy hat órával, kedd hajnalban is készültek felvételek Anis Amriról egy berlini mecsetnél, amelyet a helyi szalafista – szélsőséges iszlamista – körök egyik központjaként tartanak számon. Az RBB által nyilvánosságra hozott felvételeken nem Anis Amri látható – szögezte le az LKA vezetője.

Széles körű bírálat

Németországban széles körben bírálják a biztonsági szerveket, amiért nem tudták megelőzni a merényletet, utána pedig egy ártatlan embert gyanúsítottak meg, és amikor megállapították, hogy Anis Amri lehet az elkövető, nem tudták elfogni, a tunáziai férfi így Franciaországba, majd Olaszországba menekülhetett.

Merkel körül is morgolódnak

Bírálják a politikai döntéshozókat is, legfőképpen a menekültügyi szabályozás miatt, amely lehetővé tette, hogy Anis Amri szabadon mozoghasson az országban annak ellenére, hogy menedékjogi kérelmét elutasították – Angela Merkel kancellár pártjában, a Kereszténydemokrata Unióban (CDU) is elégedetlenség tapasztalható, többen a kitoloncolási szabályok szigorítását sürgetik, és azt is, hogy ne engedjenek be az országba egyetlen menedékkérőt sem a személyazonosság megállapítása nélkül.

Párton belüli kritika

A hatóságok elégtelennek ítélt tevékenységével kapcsolatban éles kritika is hallható a pártban, például Christian von Stetten parlamenti képviselő pénteken a Südwestrundfunk regionális közszolgálati médiatársaságnak azt mondta, hogy a berlini támadás az állam intézményeinek “csődjét” mutatja. ”Nem mászkálhat szabadon, aki többször is ajánlkozott öngyilkos merénylőnek” – hangoztatta a CDU-s politikus, aki szerint ugyan nem szabad elhamarkodni a tanulságok levonását, de az emberek joggal követelnek válaszokat a politikától, mert látják, hogy minél több részlet kerül napvilágra, annál nyilvánvalóbb az “államkudarc”.

Szigorítások kellenek

A kereszténydemokrata Unió (CDU) politikusa közölte, hogy haladéktalanul megbeszéléseket kezd az eset szabályozási tanulságairól a koalíciós társ szociáldemokraták (SPD) illetékes szakminiszterével, Heiko Maas-szal, az igazságügyi tárca vezetőjével. Aláhúzta, hogy már régen elkészült a belügyi tárca tervezete a kitoloncolási szabályok szigorításáról és az elutasított menedékkérők egy csoportjára, az úgynevezett befogadott státusban lévőkre vonatkozó előírások átalakításáról.

Jogállami feldologzás

Heiko Maas röviddel kollegája után, az igazságügyi minisztériumban nyilatkozott az ügyről, kiemelte, hogy Anis Amri halála után nem ér véget a merénylet “jogállami feldolgozása”, a hatóságok mindent megtesznek a német főváros egyik legnépszerűbb karácsonyi vásárában kamionnal elkövetett tömeges gázolás hátterének feltárásáért. A “jog- és biztonságpolitikai következtetésekről” rövidesen elkezdődnek az egyeztetések az igazságügyi minisztérium és a belügyi tárca között, és már januárban döntéseket hoznak majd – mondta Heiko Maas.

Marine Le Pen, a francia jobboldali Nemzeti Front elnöke

Le Pen a schengeni rendszert bírálta

A schengeni övezeten belüli nyitott határokat bírálta Marine Le Pen, a francia Nemzeti Front elnöke és Nigel Farage, az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártjának (UKIP) volt vezetője. Az olasz belügyminiszter közölte, hogy a férfi, aki tűzpárbajba keveredett az észak-olaszországi Milanóban a rendőrökkel, minden kétséget kizáróan Anis Amri volt, az a 24 éves tunéziai férfi, aki kamionjával a tömegbe hajtva tizenkét embert megölt hétfőn a német fővárosban.

Egy igazságügyi illetékes elmondta, hogy a férfinél talált jegy szerint Amri a francia gyorsvasúttal (TGV) utazott Franciaországból Torinóba, onnan pedig egy regionális járattal Milánó elővárosába. ”Ez a legalább két országbeli kaland a schengeni megállapodás jelentette totális biztonsági katasztrófának a tünete” – jelentette ki Marine Le Pen, a bevándorlás-ellenes Nemzeti Front vezetője. ”Ismételten megígérem, hogy visszaadom Franciaországnak szuverenitása teljes ellenőrzését, nemzeti határait és véget vetek a schengeni megállapodást következményeinek” – mondta az euroszkeptikus politikus.

Farage is megszólalt

Hasonlóan reagált a történtekre Nigel Farage, a UKIP volt vezetője is. ”Ha a Milánóban lelőtt férfi a berlini gyilkos, akkor a schengeni terület bizonyítottan veszélyt jelent a közbiztonságra. Meg kell szüntetni” – írta hivatalos Twitter-oldalán Nigel Farage. A 31 éve érvényben lévő schengeni megállapodás értelmében az övezeten belül nincs állandő belső határellenőrzés. A megállapodásnak nem részese Nagy-Britannia, Románia, Bulgária és Horvátország – a menekültáradat hatására több EU-tagállamban ideiglenes ellenőrzést vezettek be a határokon.

Lelőtték a berlini merénylet gyanúsítottját

Milánóban lelőtték a berlini merénylettel gyanúsított Anis Amrit – erősítette meg az olasz belügyminiszter.

Marco Minniti kevés részletet árult el a Milánó északi külvárosában péntek hajnalban történt lövöldözésről, de megjegyezte, hogy “lehetnek még fejlemények” az ügyben. ”Elmondta, Olaszországban a terrorizmus feletti kontroll erős. Ez tette számunkra lehetővé, hogy semlegesítsük a tunéziai férfit – jegyezte meg Minniti. Mint hozzátette, Amri tartózkodási helyének meghatározása az “olasz biztonsági erők rendkívüli együttműködésének” köszönhető.

Paolo Gentiloni olasz kormányfő telefonon tájékoztatta Angela Merkel német kancellárt Amri megöléséről. A német kormány köszönetet mondott az olasz hatóságoknak az intézkedésért. Gentiloni pénteken Rómában ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a veszély továbbra is nagy, azt Amri halála után sem lehet alábecsülni. Berlin már jelezte, hogy keresi Amri feltételezett tettestársait.

Matteo Renzi volt olasz kormányfő a feltételezett berlini merénylővel kapcsolatos legújabb fejleményről a Facebook közösségi oldalon azt írta, hogy “az olasz biztonsági erők a világ legjobbjai”.

Igazoltatni akarták, amkor tüzet nyitott

Az ANSA olasz hírügynökség korábbi információi szerint Milánóban, egy igazoltatás során állították meg a gyalogosan közlekedő férfit, aki a hátizsákjából előkapott egy fegyvert és rálőtt az egyik rendőrre. Az egyenruhások viszonozták a tüzet.

A lövöldözés Milánó északi külvárosában, Sesto San Giovanniban, az ottani vasútállomás melletti parkolóban történt. A közelben lakók elmondták, hogy a hajnali órákban több lövést is hallottak, majd kinéztek az ablakon és egy férfit láttak a földön feküdni. Szemtanúk szerint az egyenruhások még megpróbálták Amrit újraéleszteni.

Az ANSA olasz hírügynökség úgy értesült, hogy a halálos lövést egy 29 éves szicíliai rendőr adta le, aki néhány hónapja került a rendőrséghez, és próbaidejét töltötte.

Kórházban ápolják a meglőtt rendőrt

A La Stampa úgy tudja, hogy Amri azt kiáltotta Allah akbar, mielőtt tüzet nyitott. A meglőtt járőr a vállán sérült meg, kórházban megműtötték, de a 36 éves egyenruhás nincs életveszélyben.

Az ujjlenyomatai alapján azonosították

Anis Amrit hajnali három órakor egy vasútállomás közelében akarták igazoltatni, amikor kitört a tűzpárbaj. Amrit az ujjlenyomata alapján azonosították.

A közmédia római tudósítója szerint ebben a városrészben él a milánói muzulmán közösség nagy része. Elképzelhető, hogy egy ismerőséhez, rokonához tartott.

Egy autó várt rá?

Az olasz hatóságok azt sem zárták ki, hogy egy másik vonatra akart átszállni és Dél-Olaszország, onnan pedig Tunézia volt a végső úti célja.

Sajtóértesülések szerint viszont a vasútállomásnál egy autó várt Anis Amrira. Ezt azonban a hatóságok nem erősítették meg – mondta el Sárközy Júlia.

Franciaországon át jutott el Milánóba

Holtteste mellett egy vonatjegyet talátak. Annak segítségével rekonstruálták, hogyan jutott el Berlinből Milánóba.

Amri a franciaországi Chambery-ből Torinón keresztül érkezett az észak-olaszországi nagyvárosba.

Sárközy Júlia, a közmédia római tudósítója szerint az olasz ellenzék emiatt máris a határok ellenőrzésének megerősítését, a schengeni szabályok felfüggesztését sürgeti.

A német legfőbb ügyészség kapcsolatba lépett az olasz hatóságokkal

A német szövetségi legfőbb ügyészség kapcsolatba lépett az olasz hatóságokkal a hétfői berlini kamionos merénylet gyanúsítottjáról szóló sajtójelentések tisztázása érdekében - mondta pénteken az ügyészség szóvivője.

Német hírportálok jelentései szerint a legfőbb ügyészség szóvivője elmondta, hogy megkezdték az együttműködést az olasz partnerekkel.



Német hírtelevíziók olasz forrásokra hivatkozva azt jelentették, hogy Anis Amri Franciaországból érkezett Milánóba vonattal, egy külvárosi pályaudvaron szállt le, ahol pénteken hajnali 3 órakor két rendőr rutinszerű ellenőrzés keretében megállította.



A gyanúsított egy revolvert húzott elő hátizsákjából és az Allahu akbar! (Allah a leghatalmasabb!) kiáltást hallatva tüzelni kezdett.



Anis Amri életét vesztette a tűzpárbajban. Egy rendőr megsebesült, súlyos, de nem életveszélyes állapotban van.

Az olasz partnerek megerősítették Anis Amri halálhírét

A német szövetségi bűnügyi hivatal (BKA) római kapcsolattartója tájékoztatást kapott az olasz belügyminisztériumtól arról, hogy a hétfői berlini kamionos merénylet elkövetésével gyanúsított Anis Amrit lelőtték péntek hajnalban Milánóban - jelentette be a német belügyminisztérium szóvivője.

Tobias Plate a pénteki berlini kormányszóvivői tájékoztatón kiemelte, hogy a német kormány egyelőre nem tudja hivatalosan is megerősíteni Anis Amri halálát, de az olasz partnerek által a BKA munkatársának tudomására hozott információk alapján már minden jel arra mutat, hogy a merénylettel alaposan gyanúsított tunéziai állampolgárról van szó, és "részéről nem fenyeget többé veszély".



Martin Schäfer, a külügyminisztérium szóvivője hozzátette, hogy az olasz hatóságok a milánói német főkonzulátust is értesítették a fejleményről. Mint mondta, köszönet illeti az olasz partnereket a szoros együttműködésért.



Német sajtóértesülések szerint a német hatóságok nemcsak megkönnyebbüléssel, hanem meglepve fogadták az Anis Amriról Milánóból érkezett híreket, mert arra gyanakodtak, hogy még Németországban van.



A Der Tagesspiegel című berlini lap pénteken német biztonsági forrásokra hivatkozva azt jelentette, hogy a 12 halálos áldozatot és 56 sebesültet követelő támadás elkövetésével gyanúsított tunéziai férfi valószínűleg nem sérült meg a hétfő esti merényletben, és utána Berlinben, vagy Észak-Raja-Vesztfáliában bujkálhatott. A kamion vezetőfülkéjében rögzített vérnyomok pedig nem tőle, hanem a jármű eredeti, lengyel sofőrjétől származnak, akivel Anis Amri dulakodott, majd egy fejlövéssel végzett.



A nyomozók korábban azt feltételezték, hogy Amri sebesüléseket szenvedett az arcán, és nem hagyta el a várost, mert ápolásra szorul. Azonban előkerültek a támadás után néhány órával készült felvételek, amelyek alapján a 24 éves férfinek nincsenek észrevehető sérülései.



A felvételek egy bérházban működő mecsetnél készültek Berlin Alt Moabit nevű negyedében, egy utcával attól a helytől, ahol a támadáshoz használt lengyel kamion parkolt. A mecsetet a hatóságok megfigyelés alatt tartották, mert a berlini szalafista - szélsőséges iszlamista - körök egyik központjaként tartják számon. A Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) regionális közszolgálati médiatársaság beszámolója szerint a támadás előtti napokban és a merénylet után mintegy hat órával, kedd hajnalban is készültek felvételek a bérháznál Anis Amriról, aki akkor még nem volt a támadás gyanúsítottja.



Csaknem egy nappal később, kedd éjfélkor kezdték körözni, miután a kamion vezetőfülkéjében megtalálták tárcáját, benne több iratával. Az RBB szerint a mobiltelefonját is elhagyta menekülés közben.



Anis Amri 2015 júniusában érkezett Olaszországból Németországba menedékkérőként. Észak-Rajna-Vesztfáliában helyezték el, ahol szoros kapcsolatba került egy, az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezetet támogató szalafista hálózattal, amelynek vezetőit novemberben előzetes letartóztatásba helyezték.



Arra utaló jelek egyelőre nincsenek, hogy közvetlenül az IÁ szíriai vagy iraki embereinek irányítása alatt cselekedett. Ugyan a Telegram üzenetküldő szolgáltatáson keresztül legalább egyszer kommunikált a közel-keleti dzsihadistákkal, de úgy tűnik, inkább önállóan, saját szakállára cselekedett, és a július 14-én a franciaországi Nizzában végrehajtott kamionos terrortámadás alapján járt el - mondták a Der Tagesspiegel biztonsági forrásai.



Megítélésük szerint Anis Amri - akinek a hazájában a többi között egy teherautó ellopása miatt volt dolga a hatóságokkal - a terroristák azon kategóriájába tartozik, akik korábban bűnöző életmódot folytattak, majd vallásossá váltak és a korábbi életükben kifejlesztett képességeiket állítják a dzsihád szolgálatába. Az IÁ soraiban sok korábbi betörő, verőlegény, drogdíler van, akik különösen veszélyesek, mert nemigen vannak gátlásaik, amikor erőszakról van szó.



A gátlástalanságot mutatja az a felvétel is, amelyen a kamion látható, amint belehajt a német főváros nyugati központjában, a Breitscheid téren felállított karácsonyi vásáron szórakozó tömegbe. A felvétel egy autó fedélzeti kamerájával készült, pontosan látszik rajta, amint a 40 tonnás, kivilágítatlan fekete kamion nagy sebességgel az emberek közé rohan.



A felvétel alapján sokkal nagyobb tragédia is történhetett volna, mert a kamion a vásár területét akár teljes hosszában is átszelhette volna. A Bild című lap szerint a merénylővel dulakodó lengyel sofőrnek köszönhető, hogy nem haltak meg még többen, mert elrántotta a kormányt, a kamion így 60-80 méter után kitért balra, kifutott a Budapest utcára és megállt.

A marokkói titkosszolgálat korábban figyelmeztetett a merényletre

A mondafrique.com című portál információi szerint a marokkói titkosszolgálat (DST) két, szeptemberben és októberben elküldött levélben figyelmeztette a német hatóságokat arról, hogy merényletre készülhet a tunéziai Anis Amri, aki hétfőn a berlini karácsonyi vásáron kamionnal rontott a tömegbe.

A lap úgy tudja, a DST kinyomozta, hogy Amri tizennégy hónapja illegálisan tartózkodott Németországban, és Dortmundban az Iszlám Állam két veszélyes követőjével - egy orosz és egy marokkói állampolgárral - tartotta a kapcsolatot.



A berlini merénylet gyanúsítottja a szíriai háború kezdetét követően próbált Tunéziából a konfliktus területére menni. Később Olaszországban a hatóságok előállították és négy év börtönre ítélték, amikor Törökországba próbált utazni, hogy onnan megkísérelje az átjutást a háborús térségbe - írták.



A morocconewsworld.com információi szerint a marokkói hatóságok nem először figyelmeztették európai partnereiket az Iszlám Állam szimpatizánsaival kapcsolatos veszélyre. Példaként megemlítették, hogy a spanyol kormány a Marokkóból érkező információknak köszönhetően tudott felszámolni egy terrorista hálózatot, míg a francia biztonsági szervek fontos adatokhoz jutottak a (2015. novemberi) párizsi merénylet után Abdelhamid Abaaoudnak, a támadás európai koordinátorának hollétét illetően.

