Nógrádi: Keresztényellenes háború zajlik

Saját fáradtságának és „hülyeségének” volt a következménye, hogy Milánóban lelőtték a berlini kamionos merénylet feltételezett elkövetőjét – mondta Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő. Az elemző szerint a német rendőrség rengeteget hibázott az ügyben, és nagyon nehéz lesz felgöngyölíteni az ügyet. Az elemző arról is beszélt, szerinte az idei karácsony előtt keresztényellenes háború zajlik.

2016. december 23. 18:08

Nagyon valószínű, hogy voltak társai a berlini kamionos merénylet elkövetőjének. A gyanúsított Anis Amrit a merénylet után ugyanis egyszerűen felült a vonatra, és a német fővárosból Franciaországba utazott, majd onnan Olaszországba, majd egy „teljesen buta ok miatt bukott le” – mondta az M1-en Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő.

Buta ok miatt bukott le

Az elemző annak kapcsán nyilatkozott, hogy péntek hajnalban Milánóban lelőtték a hétfői berlini kamionos merénylet feltételezett elkövetőjét, Anis Amrit. Nógrádi György hangsúlyozta, egy egyszerű olasz rendőr szokványos ellenőrzésként akarta igazoltatni a férfit, aki ahelyett, hogy elővette volna valamelyik hamis iratát, pisztolyt rántott, és megsebesített egy egyenruhást, így lelőtték. A fiatal tunéziai férfi lebukása a saját fáradtságának és „hülyeségének” volt a következménye.

Így sokkal nehezebb lesz felgöngyölíteni az ügyet

Tény, hogy a német rendőrség hagyta, hogy a terrortámadás helyszínéről elszökjön, és továbbmenjen külföldre – mondta Nógrádi György, aki szerint a német hatóság rengeteget hibázott. Erről most, hogy az elkövetőt megölték, és vége az ügynek, el lehet kezdeni beszélni – ahogy azt a német belügyminiszter, Thomas de Maiziere korábban, a hajsza idején megelőlegezte.

Az elemző azt is hangsúlyozta azonban, hogy miután az elkövető meghalt, és nem lehet kihallgatni, sokkal nehezebb lesz az ügyet felgöngyölíteni, például válaszolni arra a kérdésre, voltak-e segítői.

Zsinórban jönnek a hasonló esetek

Nógrádi György arra is reagált, hogy szintén pénteken Líbiában eltérítettek egy utasszállító repülőgépet, amely Máltán landolt. A biztonságpolitikai szakértő szerint az elmúlt órákban zsinórban jöttek a hasonló esetek a világban. Az ausztráliai Melbourne belvárosában karácsony napjára tervezett terrortámadásokat hiúsítottak meg a hatóságok, Németországban két koszovói akart egy bevásárlóközpontban robbantani. Nemzetközivé vált tehát a terror, amire az európai politikának válaszolnia kell, különben a saját polgárait végveszélybe sodorja – tette hozzá.

Lesz még ilyen

Nógrádi György szerint az ilyen esetek után a vezetők mindig összeülnek, és azt mondják, soha többet nem lesz ilyen. De lesz ilyen – véli az elemző, aki hangsúlyozta, az alapvető feladat az európai külső, schengeni határok zárása, mert nem lehet olyan nagyszámú migránst ellenőrizni, mint amennyi az utóbbi időben érkezik a kontinensre. A kitoloncolások tekintetében is ugyanolyan kőkeményen kellene reagálni, mint az Egyesült Államok vagy Ausztrália – mondta.

Karácsony előtt, háború a keresztények ellen

Nógrádi György arról is beszélt, hogy a nagy karácsonyi vásárokat nem lehet százszázalékosan biztosítani a merényletek ellen, a több rendőr csak csökkenti a terrortámadás valószínűségét. Az is nyilvánvaló, hogy a karácsony kezdete előtt az európai kereszténység ellen hajtanak végre támadásokat a terroristák. Ha megnézzük, hogy a december 24-ei szentestét megelőző napon, illetve az elmúlt huszonnégy órában hány merényletkísérlet volt, akkor azt kell mondani, ahogy az egyik német tartományi belügyminiszter is tette, hogy Európa háborúban áll – hangsúlyozta Nógrádi György.

hirado.hu - M1