Milyen ételekkel kerülhető el a karácsonyi túlevés?

Az ünnepek alatt szinte minden családban sok finom étel kerül az asztalra. Általában jóval több kalóriát veszünk ilyenkor magunkhoz és kevesebbet is mozgunk.

2016. december 24. 14:03

Egy 150 évvel ezelőtti szakácskönyvben sok halételt találunk, elődeink nagyon változatosan készítették el a halat. Manapság főként halászlé vagy rántott hal kerül az asztalra – fejtette ki Veresné Dr. Bálint Márta dietetikus az M1 – Minden tudás című műsorában. Szavai szerint a halak egy része, például a lazac, nagyon sok, érvédő omega-3 zsírsavat tartalmaz.

Azokra a halakra jellemző a nagy mennyiségű omega-3, amelyek hideg tengerekben élnek és algákkal, moszatokkal táplálkoznak.

A szakember szerint van növényi forrása is a zsírsavnak. Például, ha a karácsonyi pogácsát úgy készítjük el, hogy lenmaggal megszórjuk a tetejét, vagy ha a salátánkra dió-, esetleg szójaolajat teszünk.

Az olajokban lévő omega-3 zsírsavakból a szervezetben gyulladáscsökkentő anyagok képződnek, ezáltal rendszeres fogyasztásuk a gyulladással járó krónikus, reumás fájdalmakat is enyhíthetik.

A hal mellett a szárnyasok közül a pulyka a legsoványabb hús, tehát egészséges is. A sütemények terén is érdemes a minőségre és a mennyiségre odafigyelni. A dietetikus szerint a magyar konyhához tartozó mákos és diós bejgliről kevesen tudják, hogy kalciumtartalma nagyon jelentős. Igaz ugyan, hogy nem csak azt kell nézni, miből mennyi van, hanem azt is, hogy abból mennyi hasznosul a szervezetben. Ha túl sok rostanyag van mellette, az a kalcium hasznosulását kicsit visszafogja – magyarázta a műsorban.

A magas rosttartalmú élelmiszerek hamar telítik a gyomrot, a tápcsatornába kerülve megduzzadnak. Ha megfeszül a gyomor, akkor kevesebbet eszünk. Az édesítők közül a méz is ilyen, intenzívebb, mint a cukor. A szakember szerint annyiból értékesebb, hogy egyrészt a benne lévő cukor könnyebben emészthető, valamint, mint minden édesség, segít javítani a hangulatot: olyan anyagok keletkeznek tőle az agyban, mint például a szerotonin, ami a jókedvünkhöz, jó hangulatunkhoz hozzájárul.

A szerotoninszint emelkedését segítik még a keményítőben gazdag élelmiszerek, például a tészta, a barnarizs, a burgonya és a kenyér, de termelődésében fontos szerepe van a B6-vitaminnak is.

A minimum ötven százalékos kakaótartalmú keserű csokoládék a bennük lévő fenil-etilamin miatt szintén hozzásegíthetnek a jó hangulathoz. Akárcsak a karácsonyi asztal elmaradhatatlan kellékei: a datolya és a füge.

hirado.hu - M1