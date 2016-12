Karácsony itt és ott

Ahány ház, annyi szokás, ez a karácsonyi ünnepekre is igaz. Írországban például sört raknak ki a Mikulásnak, Japánban pedig semmiféle vallási hátteret nem tulajdonítanak neki.

Utoljára frissítve: 2016. december 25. 12:02

2016. december 25. 11:03

Ánizsgyökér-saláta, boldog halárusok, pulyka és királyi beszéd, tizenhárom izlandi mikulás, tányérkitörlő manók – avagy hogyan ünnepelnek karácsonykor Angliában, Olaszországban és Skandináviában?

Itália: sok hal, sok marha, sok zöldség

Miközben a németek napsütésre vágynak, az olaszok nem nagyon utaznak el az ünnepekre – de miért is tennék, hiszen arrafelé rendkívül kellemes a téli időjárás. Rómában napközben akár 17 fok is lehet, Nápolyban és Szicíliában is napsütéses a karácsony, kék az ég, kesztyű sem kell, csak reggelente, de az is csak azért, mert a dél-olaszok fázósak.

A mai napig tartja magát a hagyomány az olaszoknál, hogy a karácsonyt – ami náluk 25-ét jelenti – otthon kell tölteni a családdal, a rokonsággal. Számukra az ünneplés szenteste és az éjféli mise után kezdődik: megvárják a kis Jézus születését, és 25-én adják át az ajándékokat.

Az olaszok évről évre kevesebbet költenek ajándékokra, de az evés-ivásról nem mondanak le. De hogy mi kerül a karácsonyi asztalra, az attól függ, hogy éppen hol ünneplünk Itáliában.

Az olasz ünnepi gasztronómiai tradíciók abszolút térséghez kötöttek.

Milánóban a háziasszonyok karácsony előtt megrohamozzák a halárusokat, ráksaláta, homár és lazac kerül az asztalra.

Firenzében a hentesek boldogok, hatalmas marhaszeleteket adnak el az ünnepekre.

Karácsonyi díszek láthatóak a római Colosseumot övező fákon 2006. december 8-án este

A római konyha elég szimpla, persze attól még nagyon finom. Minden elképzelhető zöldséget sörtésztában sütnek ki: articsókát, gombát, cukinit, burgonyát… Hideg tengeri saláta és kagylóspagetti, vagy kardhal is kerül az asztalra.

Szicíliában máshoz szoktak. Katániában, az Etna lábánál december 24-én, éjfél után kezdenek enni: zöldséggel, hagymával vagy brokkolival töltött focacciát esznek, egy lángoszerűséggel, amit zsírban sütnek ki. Utána kolbászt és tőkehalat vagy angolnát – ahogy Velencében is.

A szicíliai karácsony elképzelhetetlen ánizsgyökér-saláta nélkül, benne olajbogyóval és citrusfélék reszelt héjával.

Egy bizonyos, minden nagyobb olasz városban meg vannak arról győződve, hogy övék az igazi karácsonyi asztal, és az ország más részein fogalmuk sincs, mi a jó…

Az olaszok családonként hozzávetőleg 300 eurót költenek a karácsonyi ételekre, de ezt nem engedheti meg magának mindenki – számolt be a Kossuth Rádió római tudósítója –, aki szerint a hagyományos magyar karácsonyi mákos bejglit nem szeretik, gyanúsnak találják, a diósat viszont nagyon kedvelik…

Nagy-Britannia: sok kis ajándék, egy nagy ünnep

Az Egyesült Királyságban jóval korábban kezdődik az ünnepi ráhangolódás, mint nálunk. A karácsonyfát már december elején felállítják, és minden nap alácsempészik az ajándékokat – amiket persze nem szabad felbontani.

A mikulás errefelé Rudolf rénszarvassal egy szánon járja a vidéket, és a kandallón át csempészi be az ajándékokat, a kandallópárkányra erősített hatalmas zokniba, illetve a fa alá, 24-én éjjel.

A brit gyerekek 25-én reggel találják meg az ajándékokat, itt tehát 25-e a legnagyobb ünnep. Ajándékbontás, családi reggeli, és kezdődik a monstre karácsonyi ebéd elkészítése, ami a sült pulykában csúcsosodik ki.

A legtöbb brit lap ilyenkor szinte órára lebontott, pontos menetrendet ad, hogy mikor kell a pulykát betenni a sütőbe ahhoz, hogy a család a királynő délutáni beszéde után asztalhoz ülhessen a pulyka elfogyasztásához.

II. Erzsébet brit királynő játékmackót kap ajándékba egy cserkésztől, miután részt vett a királyi család hagyományos karácsony első napi istentiszteletén az angliai Sandringhamben 2012. december 25-én. Mellette férje, Fülöp edinburghi herceg, egyik unokája, Beatrix yorki hercegnő, egyik menye, Zsófia wessexi grófnő és Zsófia lánya, Lujza áll

Nagy-Britanniában általában kisebb a család fontossága, mint nálunk. Sok család felbomlott, sokan költöztek el vidékről oda, ahol munkát találtak, így hát a tágabb családi körbe beletartoznak a jó barátok is.

Az országban a december 25-e maradt az egyetlen olyan ünnep, amit mindenki megtart. Ezen a napon nincs tömegközlekedés, Londonban sem jár a metró, a buszok, áll a vonatközlekedés. Megáll az élet.

A jótékonykodás viszont a britek vérében van. Gyerekkoruktól erre nevelik őket, ezt látják maguk körül mindenütt. Az angol tudja, hogy ha kap valamit a társadalomtól, akkor azt vissza is kell adnia, és nem tud jó érzéssel ünnepelni, ha úgy érzi, mások nem ünnepelhetnek.

Skandinávia: Hol lakik a Mikulás?

Dánok, norvégok, svédek – valamennyien a vikingek leszármazottjai, a finnek viszont az Urál vidékéről érkeztek északra. Nagyjából egyidőben vették fel a kereszténységet a magyarokkal, de a pogány szokásokat jobban megtartották.

A régi és az új hagyományok arrafelé összefonódnak: a norvégoknál a vikingek főistene, Odin alakja is megjelenik karácsonykor. Ilyenkor a gyerekek kiöltöznek és házról házra járnak karácsonyi dalokat énekelve. A svédek pedig délután 3-kor leülnek a tévv elé, és Disney-fimeket, meséket néznek…

A skandináv népek azt állítják, hogy mindegyikük karácsonyi asztala teljesen más, a kívülálló viszont úgy látja, alig különböznek egymástól.

Mindenütt a karácsonyi sonka van az asztal közepén, hering és lazac az előétel, és rice á’la Malta, vagyis tejberizs a desszert.

A finnek asztalán a karéliai pirog, a dánokén az aszalt szilvával töltött sertéskaraj a jellemző.

Mindenütt körbetáncolják a karácsonyfát, és utána jön az ajándék kiosztása. A dánok a gyerekekre bízzák ezt, Svédországban viszont a Mikulás kopogtat be a házakba már kora délután, és megkérdezi: vannak-e itt jó gyerekek?

Skandináviában nem annyira az ajándék tartalma a fontos, nagyobb hangsúlyt fektetnek a csomagolásra és arra, hogy mindegyiken valamilyen személyes üzenet legyen – lehetőleg limerickbe faragva. Az ajándékozás után elmennek a templomba – egy évben legalább egyszer. Másnap pedig megkezdődik a népvándorlás, ugyanúgy, mint mindenütt, azzal a különbséggel, hogy – mivel Dánia kivételével ezek hatalmas területű országok –, a nagyit meglátogatni nem biztos, hogy egyszerű dolog. ----------------------------------- Az országok többségében december 25-én kezdődik a Karácsony ünnepe, bár vannak olyan keresztény vallások, ahol január 6-án tartják az ünnepet. A teljesség igénye nélkül egy kis összeállítást készítettünk a világ különböző népeinek hagyományairól, szokásairól. Finnország

24-én reggelinél a család körbeüli az asztalt. Hagyományosan fahéjas tejberizs a reggeli, amelybe egy szem mandulát rejtenek. Aki ezt megtalálja, nagyon szerencsés lesz a jövő évben, ha fiatal lány az illető, akkor közeli férjhezmenetelre számíthat. A finnek természetközelisége mutatkozik meg abban a szép szokásban, hogy karácsony napján megvendégelik a velük élő háziállatokat, illetve megetetik a fészkelő madarakat. Finnországban az asztalt éjszakára nem szedik le, hogy a karácsonyi manók is jóllakhassanak, ha épp arra járnak. 24-e szigorúan a családé, ilyenkor nem illik szomszédolni, de még telefonálni sem. A rokonlátogatásokra, barátok köszöntésére 25-én kerítenek sort.

Japán

A karácsony a legtöbb japán számára egy ünnep, amikor megajándékozzák a másikat. A karácsony és Jézus Krisztus közötti összefüggés nem túl erős. Amit mi japán karácsonyként ismerünk, az az 1960-as években jött létre. A karácsony „divatba jövését” legfőképp az amerikai tv-drámáknak köszönheti. A jelenlegi császár, Akihito születésnapja december 23-án van, ez a nap munkaszüneti nap, viszont sem 24., sem 25., 26. nem az. A karácsonyfa díszítése kicsikét más, mint Magyarországon, gyakori díszek a legyezők, lampionok. Mivel nincs meg a hitbéli háttér, kifejezetten családi ünnepként sincs számon tartva, ezért a többség szórakozni megy.

Karácsonyi fényjáték egy tokiói vidámparkban

Svédország

Karácsony reggelén a templomokban égő gyertyák várják a híveket. Az ünnepi étel: hering és barna bab. A jó gyerekeknek a Mikulás a Jultomten, egy manó segítségével osztja szét az ajándékokat.

Írország

A gyermekek zsákot raknak ki a Mikulásnak, hogy abba tegye az ajándékokat. A család ki is készít valamit cserébe a szorgos ajándékosztónak, az asztalon rétest és egy üveg sört hagynak az asztalon.

Kenya

A templomokat is feldíszítik szalagokkal, virágokkal, léggömbökkel, különböző növényekkel. Az ünnepi vacsorát a szabadban készítik el, nyílt tűzön. Ilyenkor a távol élő családtagok is hazautaznak, hogy mindenki együtt ünnepelhessen.

Olaszország

Karácsony másnapjának estéjén a kicsiket meglátogatja a Strega Buffana nevű jószándékú boszorkány. Söprűjén közlekedik Olaszország-szerte, és a jóknak mindenféle finomságot, a rosszaknak pedig szenet visz. Az olaszok jó barátaiknak szárított lencsét szoktak ajándékozni. Ez emlékezteti őket a szerény időkre, és szerencsét hoz a következő esztendőben.

Franciaország

A kisebbek kikészítik cipőiket a tűzhely közelébe, hogy karácsony estéjén a Mikulás beletegye az ajándékokat. A nagyobbak a felnőttekkel elmennek az éjféli misére, majd otthon mindenki együtt ül az ünnepi asztalhoz.

Ausztria

A Mikulás (Heiliger Nikolaus) december 6-án ajándékozza meg a jó gyerekeket édességgel, dióval és almával. December 24-én pedig a kis Jézus hoz nekik ajándékot és karácsonyfát. A gyerekek csak a csengettyű megszólalása után léphetnek a feldíszített karácsonyfát rejtő szobába.

Salzburg

Németország

A németek karácsonykor teljesen felcicomázzák a házat. Az ablakokba fakeretre erősített színes gyertyaégőket vagy képeket helyeznek, amelyek szépen mutatnak a téli éjszakában. A lakások többségében megtalálható a Betlehem is. A gyerekek a karácsonyi ajándéklistát rajzokkal díszítik és éjszakára az ablakpárkányra helyezik.

Görögország

Görögországban a Karácsony 12 napot felölelő folyamatos ünnep. A december 25-től január 6-ig terjedő időszakot Dodekameronak nevezik (jelentése 12 nap). Ebben benne foglaltatik mindhárom ünnep, a karácsony, az új év és a Vízkereszt. Karácsonykor sütik a vaszilopitát, egy kenyér félét, amibe fémpénzt rejtenek, és aki megtalálja, szerencsés lesz. Krétán még kenyérhímző asszonyok is vannak, akik tésztából cifra rajzokat kanyarítanak a kenyérre. Szokás a kenyeret felszeletelni úgy, hogy minden családtagnak jusson egy szelet belőle, és ezt az asztalnál ülve, közösen elfogyasztani.

Magyaridok.hu