Fényes csillagszóró elmék

2016. december 25. 15:38

Nagyon úgy tűnik, hogy a karácsonyhoz nemcsak az aktuális menüsor kiagyalása vagy épp az ajándékok utáni fejvesztett rohangálás tartozik hozzá, hanem azok a nevenincs tudósok is, akik a keresztények egyik legfontosabb ünnepe alkalmából mindenféle „okosságokkal” igyekeznek traktálni az egyébként is a jeles napok lázában égő váró közvéleményt.

Így tett most az a két egyetemi kutató is – jelesül a brit Christopher Boyle, illetve az ausztrál Kathy McKay –, akik a The Lancet Psychiatry nevű amerikai szaklapban fejtették ki, miért is tartják a gyermeki lélek szempontjából oly károsnak a világ milliónyi családjában elhangzó Jézuska-sztorit.

Mint írják, a fenyőfa alá titokban mindenféle ajándékot csempésző Jézuska nagyon régi története előbb-utóbb megrendítheti a bizalmat a szeretett felnőttekben, mivel „a gyerekek egyszer csak rádöbbennek, hogy a szüleik hosszú éveken át becsapták őket”. Hiszen, ha mástól nem, hát a testvérüktől, esetleg valamelyik óvodai-iskolai társuktól egészen biztosan megtudják, hogy nem létezik semmiféle rejtélyes ajándékozó, és e felismerés hatására még akkor is egy világ omlik össze bennük, ha ennek nincsenek látványos jelei. Boyle és Mckay úgy gondolja, a gyerekek többségében ilyenkor óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy amennyiben a szülei Jézuska-ügyben füllentettek, nem elképzelhető-e, hogy más esetekben sem mondtak igazat. Ami egyes famíliákban „csupán” az apa és az anya iránti bizalmat ingatja meg, míg a vallásos családokban nevelkedő gyermekeknél akár az Istenbe vehetett hitet is. (...)

Blikk