Minek nevezzelek?

2016. december 27. 10:45

Ánfissza, Maminti, Nilüfer – nem varázs-szavak, hanem magyar női nevek, 2016-ban fogadta el a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete.

De lehet Jáel, Szítá és Náni is a csöppség.

A férfi nevek köre is bővült, lehet már Bentlinek, Rikónak vagy akár Zevnek is keresztelni egy kisfiút Magyarországon. Sőt, Dorelnek, Gábernek és Sétnek is.

A visszautasított nevek között szerepel a Cukorka, a Fenyő és a Balaton.

HírTV