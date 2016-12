68 éves a férfi, aki odaszegez a képernyőhöz

Egy különleges előadással és egy orosz sorozatszereppel tér vissza jövőre a ma 68 éves, az elmúlt években botrányairól híres Gérard Depardieu.

Az 1948. december 27-én született 68 éves Gérard Depardieu sanzonalbumot jelentet meg a húsz évvel ezelőtt elhunyt Barbara nevű francia sanzonénekesnő tiszteletére. A francia színész, producer és renderő koncertsorozatot is indít 2017 februárjában a Bouffes du Nordban, Párizsban.

Depardieu már tavaly novemberben bejelentette, hogy egy 14 dalt tartalmazó sanzonlemezt készít; a színész februárban Gérard Daguerre zongorista társaságában áll színpadra, aki az énekesnő útitársa volt mintegy 17 éven át.

A színész és Barbara az énekesnő haláláig barátok voltak, és 1986-ban közös produkcióval lepték meg a közönséget, amikor a Lily Passion című dupla album dalait adták elő közösen.

A francia színésztől ugyanakkor sohasem állt távol az éneklés, duettezett már például az üzbég elnök lányával, Gulmara Karimovával, de az amerikai Zöld kártya című filmben is hallhattuk már dalolni.

Botrány botrány hátán

Habár Gérard Depardieu az elmúlt években is aktív maradt és több filmet is forgatott, mégis legtöbbször botrányaival került a címlapokra: hol repülőgépen botránkoztatta meg az utasokat (egy ásványvizes üvegbe vizelt), hol felpofozott egy motorost.

A színész már fiatal korában zűrzavart keltett: 13 évesen kimaradt az iskolából, ideje nagy részét csavargással töltötte.

Sokszor verekedésekbe keveredett, és hol lopás miatt, hol egyéb cselekedet miatt akadt dolga a rendőrséggel.

Önéletrajzában, az Élőben (Vivant!) azt is elárulta, hogy homoszexuális férfiaknak prostituálta magát és hullákat ásott ki, hogy az így megszerzett ékszerekkel jusson pénzhez.

Az egyébként mélyen vallásos színész Szent Ágoston Vallomások című művét tartja kedvenc olvasmányának.

“Ágoston tetszik nekem, mert mielőtt szent lett, mindenbe belekóstolt. Én zűrzavart keltek, hogy felrázzam az életet” – írta önéletrajzában.

A könyvben Depardieu azokról a nőkről is vallott, akikkel kapcsolata volt.

Feleségéről, Elisabethről, akitől elvált, szerelméről, Carole Bouquet-ről, akivel közösen készített filmet, termel bort és olajat, és azokról, akikkel együtt játszott a filmekben, Jeanne Moreau-tól Catherine Deneuve-ön át Laetitia Castáig.

“Mindent az utcán tanultam meg”

“Azt híresztelték, hogy mindegyikkel flörtöltem, de nem vagyok, soha nem voltam nőcsábász. Jobban érzem magam a férfiak között. Nem vagyok homoszexuális, de homofób sem. Mindent az utcán tanultam meg. Kilenc éves koromban lettem felnőtt, 16 voltam, amikor lopásért börtönbe kerültem. A bandámban megerőszakolni egy lányt szinte rítus volt. Én nem vettem benne részt, ez az amerikai újságok rágalomhadjárata volt, hogy ne kapjam meg az Oscar-díjat” – fogalmazott a színész.

Az önéletrajzban Depardieu arról is beszámolt, hogy bár ő volt a legrosszabb tanuló, ma már mélyen átérezve a színpadon szavalja Racine-t és Rostand-t. Olajat termel ki Kubában és nem tagadja, hogy volt olyan filmszerepe, amelyért egymillió eurót kapott. Igaz, olyan is akadt, ahol egy láda bor volt a fizetség.

“Nem vagyok sem szörnyeteg, sem derék ember. A túlzások koncentrátuma vagyok” – vallotta be.

Gérard Depardieu elmondása szerint túlzásba viszi a munkát, a dohányzást, az italozást, droggal azonban nem él, vasegészsége és csillapíthatatlan életvágya van.

Fösvénység, hitványság

Fia, Giullaume, aki 2008-ban 37 évesen hunyt el vírusfertőzés okozta súlyos tüdőgyulladásban, Mindent odaadni (Tout donner) című könyvében a gyerekeivel szembeni nemtörődömséggel, “fösvénységgel, hitványsággal” vádolta, ez ellen pedig a színész nem tiltakozott.

“Különben is, a szülők mindig tévednek. Az enyémektől, akiket imádtam, én nem kaptam semmiféle nevelést. Guillaume jól tette, hogy megírta azt a könyvet. Ő olyan, mint Rimbaud. És talán így megszabadul a fájdalmától, ami nekem nem sikerült 28 évi pszichoanalízis után. Már eltemettem két pszichiátert, de még messze vagyok attól, hogy teljesen megismerjem magamat. Olyan vagyok, mint a három Karamazov egy személyben”- fogalmazott.

Gerard Depardieu francia színész a Szerelem Völgye (Valley of Love) című filmje bemutatója előtti sajtóértekezleten a 68. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon 2015. május 22-én

Szereti Oroszországot

Gérard Depardieu az utóbbi években a botrányok mellett állampolgárságával is sokszor felhívta magára a sajtó figyelmét.

Az őt ért éles kritikákra ugyanis válaszul visszaadta francia útlevelét, és belga területen vásárolt magának házat, hogy kevesebb adót kelljen fizetnie. Az akkor 63 éves filmsztár nyílt levélben tudatta szándékát Jean-Marc Ayrault francia miniszterelnökkel. Belgium helyett azonban végül 2013-ban Oroszországra esett a választása, Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig személyesen adta a francia színésznek az orosz útlevelet.

Gérard Depardieu azt mondta, hogy többé nem tekinti magát franciának és szerinte hazája egy Disneylanddé vált a külföldiek számára. Nagyszerű demokráciának nevezte Oroszországot, és azt mondta, szereti az országot, annak népét, történelmét, íróit, kultúráját és intelligenciáját is.

2015 júliusában, több más hírességgel együtt az ukrán kulturális minisztérium a nemkívánatos személyek nevét tartalmazó feketelistára tette.

2016 augusztusában róla elnevezett kulturális és moziközpontot avatott fel az oroszországi Mordvinföld fővárosában, Szaranszkban, ahol egyébként lakosként és vállalkozóként is hivatalosan be van jegyezve.

“Mordvinföldön valódi orosznak érzem magam. Szaranszki lakos vagyok, és szavazni is fogok a választásokon” – mondta Depardieu.

A színész orosz nevet is kapott: Жерар Реневич Депардьё (Zserar Renevics Gyepargyjo).

Világsztárokkal egy mozivásznon jövőre is

Depardieu sohasem állt le a filmezéssel.

Csak idén mintegy hat filmben tűnik fel színészként, augusztusban pedig bejelentették, hogy a francia mozi két legendás alakja, Catherine Deneuve és Gérard Depardieu ismét együtt forgat a Bonne Pomme (Jó alma) című vígjátékban, amelyet 2017-ben mutatnak be. A “költői komédiát”, amelyben a 72 éves Deneuve fogadósnőt, a 67 éves Depardieu pedig szerelőt alakít, Florence Quentin rendezi.

Deneuve és Depardieu pályafutása számos alkalommal keresztezte egymást az utóbbi három évtizedben. 1980-ban François Truffaut A utolsó metró című alkotásában szerepeltek együtt, 1984-ben Alain Corneau A Saganne erőd című filmjében, hat éve pedig a Francois Ozon rendezésében készült Született feleség című vígjátékban.

Tavalyi filmjében, a Valley of Love-ban (Szerelemvölgy) Isabella Hupperttel közösen látható: a két világsztár Maurice Pialat Loulou című filmje után 35 évvel játszik ismét egy párt.

A zenés és nagyjátékfilmes projektek mellett pedig még egy sorozatban is szerepel a francia színész 2017-ben. A Karamazov testvérek adaptációjából készült nyolc részes sorozatot – amelyben Depardieu a testvérek apját, Fjodor Pavlovicsot játssza majd – Oroszországban forgatják.

Depardieu-t az egyik legtöbbet foglalkoztatott francia színészként tartják számon, akit a tengerentúlról is sokszor megtaláltak filmes felkérések. Egyik leghíresebb amerikai filmje a Zöld kártya, de eljátszotta Ridley Scott Kolumbuszát, illetve az Asterix és Obelix című moziban Obelixként is feltűnt. Cézár-díjat kapott Az utolsó metró és a Cyrano de Bergerac című filmekben nyújtott alakításáért, utóbbiért Oscar-díjra is jelölték.1996-ban Becsületrenddel tüntették ki.

