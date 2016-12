Hazánk rendezheti a családok világkongresszusát

Számos sikert könyvelhet el idén a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, ideértve az Oktatási Kerekasztalon való állandó részvételt, az ifjúsági munkacsoport elindítását és a családok világkongresszusa megszervezésének lehetőségét. Gyurkó Katalin, a szervezet elnöke szerint a legnagyobb siker az volt idén, hogy az idei Babaköszöntőn háromszáz, tavaly nagycsaládba született gyermeket láthattak vendégül.

2016. december 27. 21:04

Mintegy fél év telt el azóta, hogy a Nagycsaládosok Országos Egyesülete együttműködési megállapodást írt alá az Emberi Erőforrások Minisztériumával (Emmi). Azóta, miként a szervezet elnöke fogalmazott, szakértőik folyamatosan részt vesznek az Oktatási Kerekasztal ülésein, ahol a szülői oldal képviseletében vannak jelen, s folyamatosan érkeznek a szaktárcától azok a javaslatok, amelyben stratégiai partnerként kérik ki véleményüket.

– Legutóbb a gyermekélelmezéssel kapcsolatosan fejtettük ki álláspontunkat. Ez különösen fontos terület számunkra, hiszen egy nagycsalád esetében több gyermek is részesül közétkeztetésben – fogalmazott Gyurkó Katalin (képünkön jobbra). Közölte: a jövőben élelmezésvezetői feladatokat csak dietetikusi vagy élelmezésvezetői képesítéssel lehet végezni.

– Többen is találkoztak azzal a problémával, hogy speciális élelmezési igényű gyermeküknek képzett szakember hiányában a megfelelő étkezésről maguknak kellett gondoskodniuk, mert azt az intézményben nem tudták biztosítani. A jövőben ez a probléma már nem merülhet fel.

Közösen sikerrel pályázott a NOE és a tárca, így jövőre hazánk ad otthont a jövő évi Családok világkongresszusa rendezvénynek. Gyurkó Katalin szerint így a családok fővárosává válik majd Budapest egy kis időre, ami egyfelől nagy siker, de nagy feladat is. – A rendezvény megszervezésének lehetősége már önmagában nemcsak a tagozat, de az egész egyesület legnagyobb szakmai sikereként értékelhető. Sikerült tanulmányutat is szervezni Párizsba, az UNAF-nál folytattunk egyeztetést, amely a legnagyobb francia családszervezet, akikkel a nyugdíjrendszer, a részmunkaidő, a beiskolázási korhatár, a migránshelyzet és a családtámogatási rendszer szerepelt a témák között – sorolta.

Gyurkó Katalin külön sikerként említette, hogy idén a 11 gyermekes mosonmagyaróvári Papp család révén magyar család lett Az év családja Európában Díj nyertese.

Komoly változás történt a NOE idén létrehozott ifjúsági munkacsoportjában is. Csaknem egy tonna tartós élelmiszert, játékot, édességet gyűjtöttek a Fiatalok a kisgyermekes családokért nevet viselő adománygyűjtésen. – Karitatív munkacsoportunk is számos eredményt ér el ebben az időszakban. A Nagy családi ház pályázatnak köszönhetően a nyertesek öt-hatmillió forint értékű építőanyaghoz juthatnak térítésmentesen, ezzel is segítve a család számára ideálisabb otthon megteremtését – mondta.

Arra a kérdésre, hogy mi volt a szervezet legnagyobb sikere, Gyurkó Katalin azt mondta: a „legnagycsaládosabb” sikerüknek azt tartja, hogy májusban megrendezhették Babaköszöntő programjukat, ahol az előző évben tagcsaládjaikban született háromszáz gyermek közül sokat láthattak vendégül. – Nap mint nap több száz ember tevékenykedik a családokért, miközben összeköt bennünket gyermekeink szeretete, az élet tisztelete – tette hozzá.

A gyermekvállalást is segíti a csok

Eddig összesen 34 500 család vette igénybe a családi otthonteremtési kedvezményt (csok) a tavaly júliusi bevezetés óta, ami összesen 81,5 milliárd forintos támogatást jelent – mondta Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára kedden, Budapesten tartott sajtótájékoztatón.

A kormány képviselője kiemelte, a csok népszerűségének folyamatos növekedését jól mutatja, hogy a novemberi lezárt adatok szerint újabb 10 százalékkal bővült a támogatottak köre. Novák Katalin hangsúlyozta továbbá, hogy a tízmillió forintos vissza nem térítendő támogatást megkapók 82 százaléka vállalt előre gyermeket, ami jól mutatja, hogy a csok az otthonteremtés mellett a gyermekvállalást is képes ösztönözni. A kabinet szeretné, ha a magyar családok is éreznék, hogy Magyarország erősödik, ezért a következő évben több pozitív változás is történik az érdekükben – fejtette ki az államtitkár, kiemelve, hogy a 2017-es költségvetésben minden eddiginél nagyobb, összesen 211 milliárd forintos, felülről nyitott keret áll rendelkezésre az otthonteremtési programra. Magyarország jövőre az OECD-átlag közel kétszeresét, a GDP 4,7 százalékát fordítja a családok támogatására – tette hozzá. Novák Katalin emlékeztetett, az otthonteremtési program részét alkotja a csok vissza nem térítendő támogatása és kedvezményes hitelkonstrukciója mellett az áfavisszatérítés lehetősége, a 27-ről 5 százalékra csökkentett kedvezményes áfakulcs, a nemzeti otthonteremtési közösségek rendszere, továbbá az egyszerűsített építési eljárás. Az államtitkár a kifizetett támogatásokra példaként említette, hogy eddig 4500 család vette igénybe az áfavisszatérítés lehetőségét, összesen 19 milliárd forint értékben. Novák Katalin emellett megjegyezte, a családtámogatások fontos részét jelentik az adókedvezmények is, amelyeket több mint egymillió család vehet igénybe. Ráadásul 2017-ben tovább növekszik a két gyermeket nevelők adókedvezménye, ami évente 60 ezer forintos többletmegtakarítást jelent majd az érintett családoknak – fejtette ki az államtitkár, hozzátéve, az első házasok továbbra is két évig vehetik igénybe a havi 5 ezer forintos adókedvezményt, akkor is, ha közben gyermeket várnak, továbbá a minimálbér 15 százalékos emelésével a gyed maximális összege is emelkedik: a jelenlegi 155 400 forintról 178 500 forintra, ami mintegy 84 ezer gyermekes szülőnek jelent többlettámogatást.

Magyaridok.hu