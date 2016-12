Oldódás a cinizmusban

2016. december 28. 11:28

Az ünnep – mégiscsak a keresztény világ egyik legnagyobb ünnepéről van szó, a Megváltó születéséről – előtt és alatt mást sem lehetett olvasni az erre szakosodott helyeken, mint a karácsony megvetését, kigúnyolását. Önmagukat feltétlenül és minden körülmények között végtelenül modernnek, emberségesnek, európainak és felvilágosultnak tartó igazi liberálisok hódolnak ennek a sportnak. Ők azok, akiknek a lelketlenség lelki igény. Akik feneketlenül gyűlölik a magasztost, a meghatót, és még ezeknél is jobban a hagyományt. Ők azok, akik csak a cinizmusban képesek feloldódni, ami nem csoda, hiszen ha csak egyetlen napra elfelejtenék a cinizmust, azonnal kiderülne számukra is, hogy létezésük teljesen felesleges és tökéletesen értelmetlen.

(...) Fontos grádicsa e közelgő diadalnak az újonnan megválasztott amerikai elnök gesztusa, amiről a mandiner tudósított még karácsony előtt:

„Megígérte, megcsinálta: kellemes ünnepek helyett boldog karácsonyt kívánt az USA megválasztott elnöke.

Trump még tizennyolc hónapja Wisconsinban ígérte meg, hogy vissza fog jönni egyszer, és kellemes ünnepek helyett boldog karácsonyt fog kívánni. Most megtette.” (Breitbart Trump: We Are Going to Say Merry Christmas Again, Mandiner)

Ebben az a döbbenetes, hogy hírértéke van. Meg kell írni, be kell mondani! Hogy az Egyesült Államok elnöke azt merte mondani, „boldog karácsonyt!”. Sőt! Meg merte ígérni, hogy majd ezt fogja mondani!

Ebből a „hírből” derül ki igazán, hová is jutottunk ebben a beteg, „liberális” világban. De az is kiderül belőle, hogy hová igyekszünk ismét. Csak meg ne álljunk félúton…

Bayer Zsolt: Lelki igény

Magyar Hírlap