Orbán kádári reflexei

2016. december 29. 11:19

– Manapság gyakran hallani egy-egy kormányzati lépés kommentárjaként, hogy visszatért a Kádár-rendszer. A korszak kutatójaként mit érez ilyenkor?

– Ingerült leszek.

– Miért?

– Mert nem létezik külön Kádár-rendszer és Orbán-rendszer. Kádár-rezsimről és Orbán-rezsimről lehet csak beszélni.

– Mi különbözteti meg a rendszert a rezsimtől?

– A rendszer az egy nagy, átfogó és tartós szerkezet, a rezsim pedig ennek alváltozata, sajátos működtetési módja, ami általában egy meghatározó vezetőről kapja a nevét. Rezsimről akkor beszélünk, ha a rendszer működtetési módja eltér az átlagos „üzemmenettől” vagy egy adott vezető hosszú ideig képes stabilizálni a hatalmát.

– Ez azt jelenti, hogy Kádár és Orbán korát rendszerszinten nem is érdemes összehasonlítani?

– Nincs sok értelme. Az egyik egy szovjet típusú államszocialista, a má­­sik egy demokratikus kapitalista rendszer. A két különböző rendszer működtetésének módjában viszont már lehetnek és vannak is lényeges hasonlóságok.

(...) Rengeteg definíció született az Orbán-rezsim leírására, nevezték már maffiaállamnak, fasisztoid mutációnak, ve­­zér­­de­­mok­­rá­­ciá­­nak, visszakanyarodásnak, diktatúrának is. De továbbra is kapitalizmusban élünk. A rendszerkritikai álláspont hívei éppen ezért nem csupán az Orbán-rezsimet bírálják, kifogásaikat az elmúlt 25 év alapján fogalmazzák meg. A Kádár- és az Orbán-rezsim működésének bizonyos szempontok mentén történő összehasonlítását egyébként értelmes feladatnak látom. Kézenfekvőnek látszik, hogy az autoriter hatalomgyakorlási stílus párhuzamba állítható. A Kádár-rezsim a szovjet típusú rendszer legélhetőbb, legfelvilágosultabb formája volt, ám a demokratikus berendezkedéstől rendkívül távol esett, működését végig az autoriter hatalomgyakorlás jellemezte.

(...) Közös nevezőnek tűnik az is, hogy a Kádár-korban ugyanúgy a biztonságot értékelte a legtöbbre a magyar társadalom, mint ma. Megfakult a szabadságvágy?

– Valójában soha nem fénylett. A nem­­zetközi összehasonlító értékszociológiai felmérések azt mutatják, hogy a magyarok többsége soha nem tartotta fontosnak a szabadságot, még 1989 környékén és az azt követő két évtizedben sem.

– Pedig úgy tűnt.

– Csak illúzió lehetett. A magyar rend­­szerváltás békés, konszenzuális és elitista módja kialakította azt az tévképzetet, hogy a társadalom lelkesen támogatja az új elit meggyőződését, miszerint a szabadság kiemelkedő érték és létre kell hozni a demokrácia keretei között működtetett kapitalista gazdaságot. Erről szó sem volt. Ha népszavazást tartottak volna arról, bevezessük-e a kapitalizmust, csúnya bukás kerekedhetett volna belőle. Az állami gondoskodás elfogadása mindig is közelebb állt a magyar emberhez, mint az önmegvalósítás szabadsága. Most ott tartunk, hogy a magyar társadalom még a korábbinál is több biztonságra vágyik. Egyébként nem osztom azok véleményét, akik diktatúrát kiáltanak, hiszen az Orbán-kormányt – legalábbis elvileg – egy parlamenti választáson le is lehetne váltani. Kádár Jánost nem lehetett volna. (...)

