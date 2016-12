Nógrádi: őrjöngenek a német rendőrök

A német rendőrség nem rendelkezik megfelelő információkkal. Miután a berlini merénylő meghalt, csak cellainformációkra hagyatkozhat. A 40 éves tunéziai férfit tegnap azért vették őrizetbe, mert ő az utolsó, akivel a merénylő telefonon beszélt - jelentette ki Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő az M1 Ma reggel című műsorában.

2016. december 29. 14:28

Hangsúlyozta: a berlini terrorcselekmény körül rengeteg a kérdőjel, a német rendőrség őrjöng, hogy kerülhetett ez a fiú Milánóba, hogyan tudta végigutazni Európát. Most azt vizsgálják, volt-e Hollandiába. Gyakorlatilag elment Észak-Olaszországig úgy, hogy ember nem szólt hozzá. És ha Milánóban ad egy hamis igazolványt annak a szerencsétlen kezdő rendőrnek, aki igazoltatta, elfoghatták volna. A halálát „annak köszönheti”, hogy nyilván fáradt, ideges, kimerült volt, és hibázott – mondta Nógrádi György.

Kitért arra is, hogy szerinte Köln a német sajtó szégyene. Január 4-én estig nem tették közzé, mi történt. Bűnbaknak megtalálták a város rendőrkapitányát, akit azonnal nyugdíjaztak, de semmi más következménye nem volt az ügynek. Most úgy akarják a hasonló helyzetek kialakulását megakadályozni, hogy több rendőrt küldenek oda. De hát Németország tele van nagyvárosokkal, és tízezres, szabadon mozgó tömegekhez nem lehet elegendő rendőrt küldeni – szögezte le.

Beszélt arról is, míg egy éve Orbán Viktor miniszterelnök vetette fel, hogy hozzanak létre az Európai Unión (a schengeni rendszeren) kívül tranzitzónát, lehetőleg Észak-Afrikában. Akkor azt mondták, ez lehetetlen, most már az uniós álláspont is az, hogy még a közösségen kívül meg kell állítani a migránsokat.

A probléma az, hogy a Zöldek szavazata kellene ahhoz, hogy megszavazzák a migránsok visszaszállítását Észak-Afrikába, ám ők erre nem hajlandók, mondván, a célállomás nem tekinthető biztonságos országnak.

hirado.hu - M1 - Ma reggel