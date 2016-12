Nehezen védhető álláspont az Alstom-botrányban

A Hungarian Spectrum szerint „nehezen hihető”, hogy a 2002–2010 közötti kormányok érintettek lennének a 4-es metró körüli korrupciós ügyekben. A magyar tematikájú amerikai balliberális lap annak ellenére védi a mundért, hogy az Európai Csalás Elleni Hivatal jelentéséből egyértelműen kiderül: a 2010 előtti, szocialista–liberális kormányok és városvezetés idején futottak le a kifogásolt közbeszerzések.

2016. december 29. 17:23

A Hungarianspectrum.org című angol nyelvű, nagyrészt amerikai egyetemeken oktató szerzők által írt online lap hevesen reagált a 4-es metró körüli korrupciós ügyeket vizsgáló OLAF-jelentés magyarországi fogadtatására. A jelenlegi kormány és a főváros mostani vezetésének felelősségét próbálja bizonyítani, holott a jelentés anyagából egyértelműen kiderül, döntéshozóként nem lehetett részük az idézett ügyletekben. Ugyanakkor a lap – szintén nehezen védhető módon – bagatellizálni próbálja a szocialista–szociáldemokrata kurzus felelősségét.

A liberális internetes újság a második és harmadik Orbán-kormány felelősségét igyekszik bizonyítani oly módon, hogy „nehezen hihető”-nek címkézi azt az állítást, miszerint a korrupciós ügyletek 2006 és 2010 között történtek. A Hungarianspectrum.org azt azért elismeri, hogy mivel az Európai Bizottság 2009-ben hagyta jóvá a 4-es metró hét kilométeres szakaszának építését, „nem zárható ki”, hogy a szocialisták mégis érintve lehettek a kivitelezés körüli korrupcióban.

Ezzel szemben ma már közismert tény: a brit csalás elleni hatóság, az SFO vádirata szerint a vonalon jelenleg is futó szerelvények 2006–2007-es beszerzése érdekében 2,2 milliárd forint kenőpénzzel vesztegette meg az Alstom a BKV akkori döntéshozóit.

Az angol nyelvű online lap – amelynek kommentmezőjében az Orbán-kormányt minden fórumon támadó Paul Lendvai bécsi újságíró és Kim Lane Scheppele amerikai jogászprofesszor is rendszeresen hozzászól a megjelenő cikkekhez – Medgyessy Péter volt MSZP-s miniszterelnök esetleges érintettségét életszerűtlennek tartja, annak ellenére, hogy az említett BKV-s vesztegetési ügy idején az egykori kormányfő megközelítőleg 200 millió forint tanácsadói díjat kapott az Alstomtól.

Lapunk a Politico című lap múlt heti cikkére hivatkozva megírta: az EU csalásgyanúsnak ítélte a 4-es metró 2008 előtti közbeszerzéseit. Az Európai Csalás Elleni Hivatal szerint az OLAF-jelentésben foglalt törvénytelenségek miatt akár több tíz milliárd forint kár is érheti Magyarországot. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Magyar Időket arról tájékoztatta: amennyiben az Európai Bizottság pénzt akar visszavonni, a magyar kormány perre is kész, a polgári eljárásba pedig bevonhatják a korrupciógyanús módon üzletelő Alstom képviselőit is.

A főleg járműgyártásban érdekelt iparvállalatra globális korrupciós ügyletei miatt 2014-ben mintegy 200 milliárd forintnyi bírságot róttak ki az Egyesült Államokban. A multinacionális cég kétes ügyeivel összefüggésben az Egyesült Királyságban és hazánkban is büntetőeljárás folyik. Úgy tudjuk: a Demszky Gábor SZDSZ-es főpolgármester idején elindított beruházás ügyében eddig három személyt gyanúsított meg az ügyészség.

magyaridok.hu