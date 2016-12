Válogatás a Hemifran lemezeiből

2016. december 29. 17:43

Brian Cullman: The Opposite Of Time

Az amerikai dalszövegíró-énekes-muzsikus, Brian Cullman egy valódi színes egyéniség. Egyrészt számos izgalmas projektben vett részt az elmúlt évek során. Olyan – nálunk is kedvelt – sztárokkal játszott már együtt, mint például Mark Knopfler. Másrészt pedig a zenei munkássága mellett beutazta egész Szibériát a sámán kultúrát tanulmányozva. Az előadó legutóbbi albuma 2007-ben jelent meg, All Fires The Fire címmel. Ehhez a lemezhez kapcsolódik egy olyan dolog, ami számunkra az érintettség okán különösen érdekes. Mégpedig az, hogy Cullman a borítón egy olyan vonat lépcsőjén „pózol”, amelyen Budapest-Debrecen-Nyíregyháza felirat van.

9 éves várakozás után elkészült az előadó várva várt új albuma, ami a The Opposite Of Time címet kapta. Az új produkció elkészítéséhez egy különleges csapattal vonult a stúdióba Cullman. A lemezen Glenn Patscha (zongorázik és orgonán játszik), Byron Isaacs (basszusgitározik), Jimi Zhivago (gitározik), Jenni Muldaur (háttér vokálozik), Aaron Johnston és Didi Gutman (The Brazilian Girls) dobol.

Az előadó egyértelműen felülmúlta magát és egy hibátlan, 12 számos mesterművet hozott létre. A dalok úgy tűnnek, minta egy távoli ismeretlen világból származnának, amellyel talán már találkoztunk is az álmainkban. Aki szereti a balladisztikus jellegű lemezeket, annak igazi telitalálat Cullman új albuma.

Az album legnépszerűbb felvételei lehetnek:”And She Said”, „Memphis Madeline”, „Beneath The Colliseum”

Honlap:www.briancullman.com

Elijah Ford & The Bloom: As You Were

A kaliforniai születésű, jelenleg Austinban élő muzsikus, Elija Ford a közelmúltban új albummal jelentkezett. Az elődadó szólópályafutása akkor kezdődött el, amikor a Grammy-díjas Ryan Bingham-mal befejezték a közös munkát. Ford első önálló albuma, az Upon Waking 2011-ben jelent meg. Ezt egy évvel később az Ashes EP követte. A stúdiózás háttérbe szorult a rákövetkező években, helyette a főszerepet a koncertek vették át. Amerikában és Európában számos koncertet adott Ford és a The Bloom névre hallgató saját zenekara. Az idei évben ismét a stúdió került a fókuszba. Ennek eredményeként született meg a 12 kompozíciót tartalmazó As You Were című lemez. Az albumon kifejezetten rádióbarát számokat találhatunk a pop-rock és az amerikai folk jegyében.

Az album legnépszerűbb felvételei lehetnek:”Try As You Might”, „Black & Red”,”Daggers”, „Relief”

Honlap: www.elijahfordmusic.com

Czékus Mihály