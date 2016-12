Ennyi marad a zsebünkben az adómódosítások után

Csökken az áfa, életbe lépnek adókedvezmények, 2017-ben már senkinek nem kell a hat százalékos mértékű ehot fizetni a megtakarításai után, és adómentes lesz a bölcsődei mellett az óvodai szolgáltatás, ellátás is.

2016. december 29. 22:54

Jövőre az adócsökkentésnek köszönhetően nyolcvanmilliárd forinttal marad több a lakosságnál és a családoknál. Az elmúlt tíz év legnagyobb forgalmi adó csökkentése legalább 55 milliárd forintot hagy a lakosságnál. A baromfihús, a tojás és a friss tej adója öt százalékra esik, amivel – együttesen – nagyjából 35 milliárd forintról mond le jövőre az állam, a fennmaradó húszmilliárd pedig abból jön össze, hogy 2017-ben 18 százalékra mérséklődik az internetszolgáltatás és az éttermi étkezés áfája – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

E szerint a kétgyerekes családoknál 80-85 ezer forintot hagy jövőre a tervezett áfacsökkentés és a személyi jövedelemadó-kedvezmény növelése. Több mint 380 ezer kétgyermekes családnál a havi enyhítés újabb ötezer forinttal, harmincezer forintra emelkedik.

Jövőre adómentes lesz a bölcsődei mellett az óvodai szolgáltatás, ellátás is. A gyakorlatban ez azt jelenti, ha a szülő kisgyermeke bölcsődei vagy óvodai ellátásáért fizetendő díjról odaadja a munkáltató nevére szóló számlát a munkáltatójának, akkor a vállalkozás által megtérített összeg teljesen köztehermentes. Vagyis se a munkavállalónak, se a munkáltatónak egy forint adót sem kell fizetnie. Ezzel összességében mintegy egymilliárd forintot spórolhatnak a kisgyermekes családok.

Készpénzt is kaphat béren kívüli jutttásként

Jövőre több mint négymillió munkavállaló kaphat – a cafeteria részeként, kedvezményes adózás mellett - százezer forintot készpénzben. A közszféra alkalmazottjainak ezen felül százezer forintot, míg a magánszféra dolgozóinak 350 ezer forintot utalhat Szép kártyára a munkáltató. A dolgozók összességében akár 1,5 milliárd forintot is nyerhetnek jövőre azáltal, hogy a juttatások adóalapjának megállapításához alkalmazandó szorzó - a jelenlegi 1,19-szeresről -1,18-szorosra mérséklődik. A gyakorlatban tehát csökken a vállalkozó által fizetendő közteher mértéke, így akár ennyivel magasabb összegű kafetéria-keretet biztosíthat a dolgozójának.

Jövőre már senkinek nem kell a hat százalékos mértékű ehot fizetni a kamatjövedelme és a tartós befektetési szerződés három éven belüli megszakítása esetén a lekötési hozama után. A tárca számításai szerint mintegy hárommilliárd forint marad így a lakosságnál.

Az első házasoknak 24 hónapig - gyermekáldás esetén a családi kedvezmény mellett is - jár a havi ötezer forintos állami nászajándék, azaz az első házasoknak járó kedvezmény a családi kedvezménnyel együtt igénybe vehető már az adóelőlegből is. Ez a módosítás visszamenőleges hatályú, így az új szabály nemcsak jövőre, hanem a már a 2014. december 31-ét követően megkötött frigyek esetében is alkalmazható. Az adminisztrációcsökkentés nyertese is a lakosság, hiszen 2017-ben az szja-bevallást az adóhivatal tölti ki.

