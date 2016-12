Mindentudás balról

2016. december 31. 10:56

(...) Mostanság legtöbben az ellustult, öntelt és korrumpálódott elitek elleni középosztálybeli lázadást kínálják válaszként a miért-re. De ez leegyszerűsítésnek tűnik annak fényében, hogy az elitek elleni lázadás vezérürüje, Trump most rakja össze Amerika történetének legelitistább, egyben leggazdagabb kormányát, az illiberalizmus európai laboratóriumában, itthon, minálunk pedig immár hetedik éve azok vannak hatalmon, akik az elitekre jellemző összes erőforrást maguk alá söpörték, önteltségükben intézményesítették a korrupciót, az érdemi kormányzáshoz pedig vagy lusták, vagy buták.



Ha a magyarázat hibádzik is, az aggodalom indokolt. Elég most csak térségünk egyik legkiválóbb amerikai szakértőjét, Anne Applebaum történészt idézni, aki az év első felében három esemény bekövetkeztéhez kötötte a Nyugat mint olyan bukását, konkrétan az EU és a NATO szétesését: a britek kilépnek az unióból, Donald Trump lesz az Egyesült Államok elnöke és a Vlagyimir Putyin által támogatott Marine Le Pen nyeri a francia elnökválasztást. 2016-ban, tudjuk, ebből kettő bekövetkezett, és ma a harmadiknak is komoly esélyei látszanak.



Mit tehet ilyenkor az ember – mint mi is, ennél a lapnál –, aki továbbra is hisz a nyitott társadalomban és a nyitott gazdaságban, és ismeri a történelmileg alátámasztott tényt: hosszú távú prosperitás csak olyan országban lehetséges, ahol az egyén szabadságát az államtól a jog hatalma védi? Leginkább azt teheti, hogy nem adja fel. Nincs is rá oka, hogy hitét odadobja egy Trump, egy Erdogan, egy Putyin, vagy akár az egy szem Orbán miatt. Ezek az emberek ugyanis a világot 2016-ban (is) felforgató négy nagy változásból – a technológiai, gazdasági, társadalmi és politikai átalakulásból – csak egyet értenek, a politikait. A többit elutasítják, elhazudják, vagy csak nem érik fel ésszel. De ettől még igaz: ők beszélik folyékonyan a politika új nyelvét, és ez valóban alkalmassá teszi őket, hogy a másik három változásból fakadó frusztrációt, félelmet és dühöt a saját hasznukra fordítsák. (...)

Gál J. Zoltán: Jövőre

Vasárnapi Hírek