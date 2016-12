Hasznos tippek macskajaj ellen

Egy átmulatott szilveszter után is túl lehet élni a másnapot.

2016. december 31. 12:54

Azért, hogy ne üssön vissza a másnap...

Háborgó gyomor, ködös gondolatok és olyan fejfájás, mintha alvás közben egy baseballütővel ismerkedtünk volna meg közelebbről. Bizony-bizony a másnap sokszor igen küzdelmes tud lenni.

Ilyenkor az embernek minden eszébe jut, ami kicsit is segít túlélni a napot, reggel nagy csésze kávé, aztán a kutyaharapást szőrével mondás alapján jöhet egy pohár sör, bevállalósabbaknak egy Bloody Mary, majd aztán egy jó kis szauna.

Ezek azok a tanácsok, amik biztosan nem fognak használni egy átdorbézolt szilveszteri parti után. Ahhoz, hogy megértsük, mi is jó ilyenkor a szervezetünknek, nézzük meg mi is okozza a macskajajt:

“Mert kevertem az italokat” – vágják rá sokan, pedig a fő ok a kiszáradás, ez hibáztatható a legtöbb kellemetlen következményért. Az alkohol erősen vizelethajtó hatású, ebből kifolyólag érezhetjük, hogy kiszáradt a szánk, majd szétrobban a fejünk és forog velünk a világ. A gyomornyálkahártya-irritáció miatt pedig emésztési nehézségeket, émelygést és hányást is okozhatnak az előző este olyan vidáman legurított italok.

Óránként egy itallal megúszhatjuk a másnap bosszúját

A kulcs a megelőzés

Ez persze nem azt jelenti, hogyha betartjuk a leírtakat, akkor másnap Csipkerózsikaként nyitjuk ki a szemünket, de tompíthatjuk a következményeket.

együnk valami zsírosat – az ilyen kiadós falatok gátolják az alkohol gyors felszívódását, így elősegítik a kellemetlen tünetek megelőzését.

igyunk egy pohár tejet, mielőtt még a kezünkbe kerül az első pohár pezsgő – a tej csökkenti a szervezetben lévő mérgezőanyagok mennyiségét.

óránként egy ital a megengedett – ezt jó előre tisztázzuk magukkal és ne engedjük, hogy a barátaink elcsábítsanak.

az alkohollal felváltva fogyasszunk elegendő vizet, lehetőleg szénsavmenteset -elősegíti az alkohol kiürülését.

lefekvés előtt érdemes lehet elfogyasztani egy vitaminos üdítőt, egy nagy pohár vízzel bevenni egy C-vitamint, de egy kisebb szendvics sem árthat meg.

Ha kész a baj…

felkelés után egy újabb pohár víz – nem győzzünk hangsúlyozni, hogy a dehidratáltság igen súlyos következményekkel járhat.

csak könnyű ételeket fogyasszunk – reggelire jöhet egy mézes pirítós, mely segít az alkohol feldolgozásában, de a tojás és a banán is segíthet.

háborgó gyomorra uborkalé – népi jó tanács, mely szerint a vitaminban gazdag ecetes-sós lé hidratál és még a fejfájást is csökkentheti.

ha azonban hányinger gyötri, az uborkalé nem fog lemenni, ilyenkor lehet próbálkozni gyömbérteával.

Természetes módszerek immunrendszerünk felturbózására

A sok stressz, kimerültség és a hideg legyengítette immunrendszerünket, majd a karácsony körüli kötelező rokoni látogatások, munkahelyi bulik, üdvözlő puszik, szellőzetlen szobák tökéletes terjesztői a vírusoknak. Mivel jelenleg kettő is fut az országban – egy felsőlégúti megbetegedéses és egy emésztőrendszeri –, ezért ilyenkor sokszoros az esélye annak, hogy mi is elkapjunk valamit, egy vírust vagy egy alapos megfázást. A legtöbbünk nem tesz mást immunrendszere érdekében, csak marokszám tömi magába a C-vitamint – ami nem rossz megoldás, de van pár titkos fegyver is, hogy felturbózzuk szervezetünk természetes védekezőképességét, és megelőzzük a betegségeket!

Cink

Például a cinktabletta rendszeres fogyasztása, ami gombaölő és antibakteriális hatása miatt megsemmisíti a kórokozókat, mielőtt azok nagyobb kárt okoznának bennünk.

Probiotikumok

Az ünnepi lakomák (vagyis összevissza zabálás) alaposan megdolgoztatja emésztőrendszerünket! Pedig a beleink az egyik legnagyobb immunszervünk – nem csoda, a legtöbb kórokozó ezen keresztül szívódik fel. Kicsit ellentmondásosnak tűnhet baktériumokkal teli bogyókkal tömni magunkat a baktériumok ellen, pedig ezek a jó baktériumok éppen a rosszak elpusztításában segítenek!

Óvatosság és tisztaság

Ha reggel úgy kelünk, hogy kapar a torkunk, émelygünk, pihenjünk! Ha vendégségbe megyünk, utasítsuk vissza a puszikat, ha sok emberrel fogtunk kezet, vagy tömegközlekedtünk, közterületen jártunk, mossunk kezet alaposan, használjunk kézfertőtlenítő géleket! Emellett ne nyúljunk piszkos kezünkkel az arcunkhoz, szánkhoz, és erre neveljük rá gyermekünket is – rengeteg betegségtől óvhatnak meg minket ezek az apró, de praktikus trükkök!

