Szórakoztató albumok

2017. január 2. 12:58

Riddle & The Stars: New Coastline

Az ausztrál muzsikus Ben Riddle 2014-ben, a This Is Happening címmel készítette el az első közös produkcióját a kaliforniai duóval, a The Fallen Stars-szal (Bobbo és Tracy Byrnes).Most itt van ennek a folytatása, a Nem Coastline .Az amerikai folk-rock jegyében fogant albumra 10 felvétel került. A közvetlen hangvételű lemezen az emberi énekhangé és a gitároké a főszerep. A kvázi trió maximálisan kihasználja a kis létszámú formációkban rejlő lehetőségeket. Egy remek hangulatú lemezt készítettek. Az albummal ismerkedő ember leginkább azt sajnálhatja, hogy élőben nem láthatja ezt a produkciót. Hiszen a mostani repertoárt hallgatva élőben még szórakoztatóbb élmény lehet a fellépésük.

Az album legnépszerűbb felvételei lehetnek:”Running back to you”,”New coast line”,”When we ride”.

Honlap: www.facebook.com/riddleandthestars, valamint www.thefallenstars.com/riddle-and-the-stars

Michael Hearne: Red River Dreams

Gazdag életpályát tudhat maga mögött a Texasban született gitáros-énekes, Michael Hearne. A muzsikus az általa kitalált – Southwestern Americana – zenei stílusnak köszönhetően egyre nagyobb rajongótábort tudhat maga mögött. A zenéjét kedvelők nagy örömére a muzsikus diszkográfiája igen gazdag. Persze a jóból sohasem elég, ezért a rajongók nagyon várták már az új album, a Red River Dreams megjelenését is. A 12 számos korong ízig-vérig amerikai zene. Hearne a sokat utazó, sokat koncertező előadók közé tartozik. Ebből következően szinte kifogyhatatlan a színes történetekből. Ezek a sztorik jelennek meg az általa előadott számokban is. A dalokból az is kiderül, hogy Hearne remek humorérzékkel megáldott muzsikus. A Red River Dreams egy jó hangulatú, tartalmas szórakozást kínáló album.

Az album legnépszerűbb felvételei lehetnek:”Red River Dreams”, „Endless Sky”,”Drunken Lady of the Morning”

Honlap:www.michaelhearne.com és www.howlindogrecords.com

Czékus Mihály