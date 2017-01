Kövér László: Koalíciót köthet a baloldal a Jobbikkal

– Az elvek teljes hiánya, a türelmetlen hataloméhség és az Orbán-fóbia a háttérben már ma is zajló együttműködés továbbfejlesztésével megteremtheti a technikai koalíciót a baloldal és a Jobbik között. Időközi választásokon is tapasztaltuk, hogy ennek sikerességéhez elég, ha egyes térségekben az egyik szereplő nem állít jelöltet a másikkal szemben, vagy szándékosan gyenge jelölttel állnak startvonalhoz – mondta Kövér László a Nézőpont-csoportnak adott interjújában arról, milyen buktatói lehetnek a kormány 2018-as újraválasztásának.

Az Országgyűlés elnöke szerint a kormányzásképtelenség és a kalandorság nem csak a baloldal sajátja, ebben a Jobbik is osztozik. – A nemzeti ügyekhez való hozzáállás tovább erősíti e baljós képet: azok elárulását a baloldalon történelmi hagyományként ápolják, a Jobbik viszont csak most érzett rá igazán ennek ízére – jelentette ki. Abszurditásnak tartja számos korábbi SZDSZ-es politikus és értelmiségi megnyilvánulását, mely szerint a baloldalnak akár a Jobbikkal is együtt kellene működni, hogy Orbánt „kirobbantsák a székéből”. – Úgy tűnik, hogy a Kőszeg-féle demokraták eljutottak a felbátorodás Rákosi által egyszer már megmászott csúcsára, aki a nyilasokat a kommunista pártba tömegesen befogadva velük harcolt a „népi demokráciáért” és a valódi ellenség, a keresztény, nemzeti, polgári erők megsemmisítéséért – fogalmazott . A Jobbik rövid közleményében azt írta: semelyik baloldali párttal nem fog össze.

Magyar Idők