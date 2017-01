Az MSZP elhatárolódik Medgyessy Pétertől?

Kijött az MSZP abból a morális gödörből, melybe 2010-ben lépett – jelentette ki Molnár Gyula, a párt elnöke a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.

2017. január 3. 11:50

A pártelnök szerint az MSZP a legnagyobb ellenzéki párt a demokratikus oldalon, van tapasztalata a kormányzásban, és váltópárt lehet a jelenlegi hatalommal szemben. Nem ez az MSZP új karaktere – jegyezte meg Molnár Gyula annak kapcsán, hogy Kunhalmi Ágnes budapesti elnök “előszilveszteri hangulatban tartott” sajtótájékoztatója kapcsán. A pártelnök úgy véli: a szocialista politikusnak nem kellett volna a nyilvánosság elé állnia, ha úgy érzi, nem tud sajtótájékoztatót tartani. Ez az a műfaj, amit nagyon-nagyon komolyan kell venni. Ezt ugyanakkor nem pártügynek, hanem személyes ügynek tekinti – hangoztatta az elnök.

Megemlítette azt is, hogy egy kommentelők része úgy vélekedett: végre egy politikus, aki emberi gesztusokat tesz.

Beszélt arról is, hogy az ellenzéki tárgyalásokon az MSZP Botka László nevével fog megjelenni, mint lehetséges miniszterelnök-jelölt. Szerinte az a kritika nem állja meg a helyét, miszerint az MSZP ezzel elmozdult saját koncepciójától. Mint mondta, várják a többi jelölt nevét, előválasztani ugyanis csak ott lehet, ahol több jelölt van. Ez esélyeket növelik, ha közös miniszterelnök-jelöltjük és közös listájuk van – szögezte le.

Arra a kérdésre, hogy az MSZP egyedül indul-e, ha a többi párt nem támogatja Botka Lászlót, azt válaszolta: az egyedül indulás azt jelenti, hogy ezt a 25-30 százaléknyi szavazót szétszedjük sokfelé, ez a vereség forgatókönyve, egy vészforgatókönyv. Ez esetben a felelősséget meg kell vizsgálni, amiért ez a hatalom a harmadik ciklusban is folytathatja a kormányzást.

Amikor összefogásról beszélnek, abba a demokratikus ellenzéki oldal tartozik bele, a Jobbik pedig nem – tette egyértelművé Molnár Gyula. A szocialisták vezetője azt mondta: nagyon nem örült annak, amikor Medgyessy Péter volt miniszterelnök úgy érezte, tanácsadói szerepet is kell vállalnia. Ő soha nem volt ez a szocialista pártban. Nem szerencsés az, amikor különböző értelmiségi műhelyek próbálnak meg háborús tanácsot adni. A háború ettől bonyolultabb dolog. A Jobbikkal összefogni és leváltani a Fideszt tartalmilag is hibás koncepció, a szavazók és az ország szempontjából is zsákutca. Ilyen típusú gondolkodás nincs és nem is lesz – érvelt.

hirado.hu - Kossuth Rádió 180 perc