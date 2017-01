Ismét kétharmadközelben a kormánypártok

Az eredmények ugyanakkor csalókák, mert Budapesten és a nagyvárosokban több választókerületben csak pár százaléknyi különbség lenne a pártok között.

2017. január 3. 20:36

Kétharmadközeli többséget szerezne a Fidesz–KDNP az Országgyűlésben a 2016. decemberi közvélemény-kutatások összesítése alapján. Ha közösen indulna a baloldal, két egyéni körzetben tudnának diadalmaskodni, míg a Jobbik egyben sem – derült ki az Origó által készített mandátumbecslésből. Ehhez a portál négy intézet (a Republikon Intézet, a ZRI Závecz, a Publicus Intézet és a Századvég) számait használta föl, a mandátumszámok meghatározásához a feltételezett listás eredményeket vették figyelembe.

A négy intézetnél a biztos szavazók körében a Fidesz–KDNP összevont támogatottsága 47,25 százalék volt. A második helyen a Jobbik állt 19,25 százalékkal, a harmadik helyen az MSZP végzett 17,5 százalékkal. A Demokratikus Koalíció 6, az LMP 4,5, az Együtt 1,5, míg a Párbeszéd 0,6 százalékot ért volna el.



A becslést az Origó úgy készítette el, hogy a baloldali pártok (MSZP, DK, Együtt, Párbeszéd) eredményeit összeadták (25,6 százalék), mivel a jelenlegi támogatottságuk alapján nem valószínű, hogy a kis baloldali pártok a 2018-as választásnak külön-külön futnának neki. (Bár az Együtt szeptemberben jelezte külön listaállítási szándékát, a Liberálisokat pedig kizárták a baloldali együttműködési tárgyalásokból, a külön indulás szinte biztos politikai öngyilkosság lenne a részükről) Mindezek alapján a Fidesz–KDNP 134, a közös baloldal 37, a Jobbik 28 mandátumot szerezne az új parlamentben. A baloldal összesen két egyéni körzetet nyerne meg: a XIII. kerület egy részét lefedő választókerületet, s az angyalföldi-újpestit.

Az eredmények ugyanakkor csalókák, mert Budapesten és a nagyvárosokban több választókerületben csak pár százaléknyi különbség lenne a pártok között. Ilyen kis különbségnél pedig lehetetlen megjósolni, mi lenne éles helyzetben a végkimenetel. A kormánypártok a csornai körzetben érnék el a legnagyobb sikert, több mint 63 százalékos támogatottsággal, de 60 százalék fölött szerepelne a Fidesz a körmendi körzetben is. A baloldal a XIII. kerületben több mint 44 százalékkal érné el a legjobb eredményét, de a III., IV., VII., X. és XIV. kerületben is 37 százalék fölött szerepelne. A Jobbik a gyöngyösi és a hatvani választókerületben szerepelne a legjobban, több mint 29 százalékos eredménnyel, de ez is kevés lenne a körzet megnyeréséhez.

