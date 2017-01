Köln fordulatot hozott a német médiában

Felháborodott cikkek polemizálnak a rendőrség elfogadhatatlan titkos nyelvezetéről, miközben a lényeget igyekeznek elfelejtetni.

2017. január 3. 21:15

A német rendőrség Szilveszter éjjelén felettébb határozottan lépett fel Kölnben, hogy megelőzze az egy évvel korábban bekövetkezett tömeges szexuális zaklatásokat.

Százakat vettek őrizetbe, de még így sor került néhány molesztálásra – nem csak Kölnben és nem csak Németországban. A sikeres rendőrségi fellépésnek köszönhetően jelentősen csökkent a zaklatások száma, de ez nem volt elegendő a német politikusoknak, azonnal megtámadták a rendőrséget.

A német Zöld Párt vezetője, Simone Peter rasszizmussal vádolta meg a kölni rendőrséget, mivel – állítása szerint – kizárólag kinézetük alapján léptek fel a gyanús férfiakkal szemben. Ráadásul ők, mint a tavalyi zaklatók, mind észak-afrikaiak voltak. Peter asszonyt különösen zavarja, hogy a rendőrség a kommunikációban „Nafri” szót használta, ami a Nord Afrikanisch (észak-afrikai) meghatározás rövidítése.

A fősodratúnak nevezett, ám egyszerűen csak balliberális német országos médiában (Bild, Spiegel, Süddeutsche Zeitung) még kedden is felháborodott cikkek polemizálnak a rendőrség elfogadhatatlan titkos nyelvezetéről, miközben a lényeget igyekeznek elfelejtetni.

A zöldek vezetője azonban nem várt ellenállásba ütközött a német média másik részében, amelyet elsősorban a regionális lapok alkotnak.

Sőt, még saját pártján belül is többen elhatárolódtak kirohanásától, így például a zöldek társelnöke, Cem Özdemir is. A Focus.de készített is egy szemlét a regionális lapok véleményéből:

Kölner Stadt-Anzeiger: „A Nafri rövidítés a tavalyi tömeges szexuális zaklatások nyomán nem rasszista volt, hanem következetes.”

Nürnberger Nachrichten: „Az állam megmutatta cselekvőképességét és biztosította a közbiztonságot.”

Westfalen-Blatt: „Hogy alkalmas-e a rendőrség, az már nem kérdés a továbbiakban. 2015-öt el kell felejteni, 2016 a követendő.”

Münchner Merkur: „A rendőrség kölni koncepciója, amely szerint az észak-afrikai vendégekre összpontosított, helyes volt.”

Frankfurter Rundschau: „Kevés segítséget nyújt, ha a rendőrséget a faji megkülönböztetés általános gyanújával vádoljuk.”

Donaukurier: „A faji profilalkotás vádja egyszerűen abszurd.”

Der neue Tag: „Sérti az arányosságot? Nem.”

Flensburger Tageblatt: „Ahelyett, hogy nyilvános kritikával illetnénk a rendőröket, csak egyet mondhatunk: Köszönjük!”

Reutlinger General-Anzeiger: „Úgy csinálni, mintha semmi sem történt volna, és ezek a férfiak nem jelentettek volna kivételes veszélyt, teljesen abszurd.”

Saarbrücker Zeitung: „Ez a hajánál fogva előrángatott, jelentéktelen kérdéssel kapcsolatos felháborodás egyetlen célja, hogy elködösítse közvélemény tekintete előtt a lényeget.”

Badische Neueste Nachrichten: „Hogy most az állítólagos diszkrimináció lett a téma, csak frusztrálja a rendőrség. A rossz idők pedig csak ezután jönnek.”

A Focus a szemlét megfejelte azzal, hogy megkérdezte az olvasóit, szerintük jogos-e a rendőrséget illető „rasszista profilozás” vádja. Az válaszolók 92 százaléka szerint a rendőrség helyesen járt el.

Ezek után egyre világosabb, hogy a német emberek hogyan gondolkodnak a kölni eseményekről – és a migrációról is -,

elvégre a régiókban megjelenő újságok az ő véleményüket tükrözik. Ellentétben az elefántcsont toronyban élő országos médiával – tisztelet a kivételnek -, amely titkos motivációtól vezérelve próbálja meg a németekre erőltetni az övékkel ellentétes véleményét.

magyaridok.hu - focus.de