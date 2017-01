Csak feddés vár Kunhalmi Ágnesre

Molnár Gyula szerint Kunhalmi Ágnesnek meg kellett volna gondolnia, szabad-e a sajtó elé állnia olyan „oldott hangulatban”, mint amilyenbe december 30-án került. Legtöbb párttársa viszont inkább védte az MSZP fővárosi elnökét, akinek ügye téma lesz az elnökségi ülésen, de csak feddésre kell számítania.

2017. január 4. 11:23

Nem az MSZP-re, hanem Kunhalmi Ágnesre tartozik, hogy december 30-i sajtótájékoztatóját alig bírta megtartani, mert többször is nevetőgörcsöt kapott – derül ki a vezető szocialista politikusok szavaiból. Az ügyben Molnár Gyula a Kossuth rádió 180 perc című műsorában úgy foglalt állást, hogy párttársának nem kellett volna kiállnia újságírók elé, ha úgy érezte, hogy ezt nem tudja megtenni. Az MSZP elnöke szerint azonban ez nem pártügy, hanem az ő személyes dolga, végig kell gondolnia, hogy szabad-e a sajtó elé kiállni ilyen hangulatban.

Lendvai Ildikó pusztán a fáradtságnak tudta be Kunhalmi szokatlan viselkedését. – Minden színésszel és rádióbemondóval megesik ilyesmi. Ha az összes színész otthagyta volna a pályát, akivel hasonló dolog történt, nem lépne fel senki a színházakban – mondta a Magyar Időknek a volt pártelnök. Kérdésünkre, hogy miért épp a színjátszásból vett példával illusztrálta a budapesti MSZP-elnök bakiját, Lendvai egyrészt a családja színházi múltjára hivatkozott, másrészt a politikusi szakmát rokoníthatónak vélte a színészettel, amennyiben mindkét terület művelője előad valamit.

Havas Szófia, az MSZP egészségpolitikusa nem tulajdonított politikai jelentőséget a történteknek. Annyit azonban elmondott, hogy nem szerencsések az ilyen és ehhez hasonló megnyilvánulások. Gőgös Zoltán, a szocialisták alelnöke szerint neki és pártjának nincs dolga az üggyel. – Áginak volt egy rossz napja – fogalmazott.

Mesterházy Attila, az MSZP volt elnöke a Magyar Időknek azt mondta: bár van véleménye Kunhalmi szerepléséről, azt nem kívánja megosztani. Szanyi Tibor szocialista európai parlamenti képviselő kifejtette: az incidens nem volt szerencsés. Szavai szerint többször látta már Kunhalmit a múlt péntekit idéző kedélyállapotban, amely a politikusnő személyiségéből fakad, nem pedig tudatmódosító szerek hatása.

Információink szerint Kunhalmi ügye az MSZP elnökségi ülésén is téma lesz, de a budapesti elnöknek mindössze feddésre kell számítania, mert a felmérések szerint a párt egyik legnépszerűbb politikusa. Kunhalmi egyébként az ominózus sajtótájékoztatón úgy mentegetőzött: „tegnap volt az előszilveszteri buli, és még ennek a hatását érzem… most is egyébként.”

