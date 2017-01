Egy kis country, egy kis folk-rock

A friss kiadvány ajánlható a country rock műfaj elkötelezett híveinek.

2017. január 4. 11:41

Jesse Dayton: The Revealer

Jesse Dayton egy texasi gitáros-énekes Austin-ból, aki a country műfajban utazik. Az előadó eddigi pályafutása során olyan – nálunk is jól ismert – zenészekkel játszott együtt, mint pl. Johnny Cash, Willie Nelson, Kris Kristofferson. Sőt Dayton 2004-ben egy szó szerint izgalmas zenei „utazás” részese volt. Rob Zombie által rendezett horrorfilmhez írt zenét. Sőt a Helloween II című filmben fizikailag is megjelenik, a Captain Clegg & the Night Creatureszenekar énekesét, gitárosát alakítja. Az előadó most megjelent, 12 számot tartalmazó albuma, a The Revealer , az előbb említettnél már sokkal békésebb szellemben született. A friss kiadvány éppen úgy ajánlható a country rock műfaj elkötelezett híveinek, mint azokna,k akik még csak most szeretnének megismerkedni ezzel a zenei világgal.

Az album legnépszerűbb felvételei lehetnek: ”Holly Ghost Rock’n’roller”, „Take out the Trash”,”Match Made in Heaven”,”Big State Hotel”.

Honlap: www.blueelan.com, valamint www.jessedayton.com

Rivers Of England: Astrophysics Saved My Life

A Rob Spalding (ének, gitár és billentyűsök), Brian Madigan (dobok és ütősök), a Jacob Tyghe (basszusgitár) felállású, A Rivers Of England névre hallgató formáció egy nyugat-angliai székhelyű folk-rock zenekar. A csapat 2014-ben csatlakozott a lemezes előadók táborához az Of Trivial and Gargantuan című korongjával. A zenekar az idei évben egy új, 12 számos koronggal jelentkezett, ami a Saved My Life címet kapta. Habár a hivatalos terminus szerint egy folk-rock zenekarról van szó, a valóság ennél sokkal színesebb. Ugyanis a zenei világuk felépítéséhez más zenei műfajokból (rock, blues, jazz stb.) is használnak „építőköveket”. Így alakult a kellemes dallamokban gazdag műsoruk.

Az album legnépszerűbb felvételei lehetnek: ”In The Barley”, „Always on my Mind”,”You, Me and the Sea”,”Waves”,”Ont he Spectrum”.

Honlap:www.riversofengland.com, valamint www.songsandwhispers.com

Czékus Mihály