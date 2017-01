10 tévhit az egészséges étkezésről

Ha te is benne vagy a kemény ünnepek utáni-újévi diétában és nagy nehezen rávetted magad a futásra, hogy megszabadulj azoktól a röcögő hurkáktól, jobb, ha szakértőre hallgatsz a ‘hogyan fogyjunk le 5 nap alatt’ “jótanácsok” helyett. Juhász Péter, a Custom Body Works atyja és a tudatos táplálkozás és testépítés szakértője, lerántja a fátylat az “egészséges” étkezés berögződött urban legendjeiről. Lássuk!

2017. január 4. 12:59

1. “Ha zsírt eszel, kövér leszel”

Persze a túl sok zsír fogyasztása nem tesz éppen jót a fogyókúrának de hízni akkor fogsz igazán, ha a zsírt kevered szénhidrátokkal, mivel ebben az esetben a megemelkedett inzulin szint miatt szervezeted egyből mindent elraktároz. A zsír önmagában jó, diéta mellett is bizony kell fogyasztani!

2. “Nem szabad enni este 6 után, főleg nem szénhidrátban gazdag ételt”

Hosszú ideje mozog a köztudatban az a vélekedés, hogy este már ne együnk és leginkább ne szénhidrátot, mert attól zsírosodunk. A nap utolsó étkezésére időzített szénhidrát fogyasztás a városi legendákkal ellentétben kifejezetten jótékony hatással bír az emberi szervezetre, megkönnyíti a regenerációt, és pihentetőbb alvást tesz lehetővé. (!) Ugyanakkor arra érdemes figyelni, hogy ne közvetlenül elalvás előtt együnk, hanem kb 2-3 órával korábban. Az ember biológiai órája egyénenként eltérő, van aki később, van aki korábban alszik el, ezt mindig figyelembe kell venni!

3. “A nagy mennyiségű hús fogyasztása károsítja a vesédet és a májadat, köszvényt és vesekövet okoz”

A szükséges fehérje (hús) mennyisége egyénenként változó és a korral csökken. De pl. egy aktív sportos életet élő embernek jóval nagyobb mennyiségre van szüksége, mint egy ülő munkát végzőének, akár 2-3-szor nagyobb mennyiséget is tolerál a szervezete anélkül, hogy bármilyen káros mellékhatása lenne hosszú távon.

4. “A tisztítókúra jó, mert nagyon egészséges leszel tőle és még fogysz is”

Ez talán a legnagyobb ostobaság, ami elterjedhetett a köztudatban, köszönhetően a divatdiétáknak és az ezeket fel-fel kapó sztároknak, marketing guruknak meg az őket pénzelő cégeknek. A méregtelenítés a kiválasztó szerveid feladata, minden esetben optimálisan kell, hogy működjenek, különben meghalnál. Amit tehetsz értük, hogy támogatod a működésüket, megfelelő táplálékokkal, de ez sosem kúra szerűen végzendő dolog.

5. “Naponta 5-6 szor kell enned”

Kétségtelen, vannak olyan emberek, akik nagyon jól, sőt kiválóan érzik magukat napi 5-6 akár 7-8 kisebb, zsírszegény étkezéssel is. Ők az úgynevezett szénhidrát típusúak. A magyar lakosság meglehetősen kis része tartozik ebbe a csoportba, a többség ha így próbál meg hosszú távon élni, annak előbb-utóbb súlyos következményei lesznek, aminek a vége minden esetben elhízás és komoly szervi megbetegedések.

6. “Egyél naponta friss gyümölcsöket, hogy biztosítsd a napi rost és vitaminszükségletedet”

A gyümölcsöket kb. mindenki szereti, mert édesek, zamatosak... ki tudna ellenállni nekik? Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy a manapság egész évben kapható édes, nemesített fajták már korántsem olyanok, mint amilyenek régen voltak. Vitamintartalmuk meg sem közelíti a szükséges mennyiséget, ugyanakkor rendkívül sok cukor van bennük, ami kifejezetten veszélyes is tud lenni! A legfrissebb kutatások bebizonyították, hogy a fruktóz (gyümölcscukor) gyakorlatilag méreg, a szervezet egyből kivonja a vérből és a máj rögtön zsírrá is alakítja, így közveltenül energiaként nem tud hasznosulni. Tehát, ha rendszeresen eszünk édes gyümölcsöket, azzal sokkal inkább ártunk a testünknek és ez hatványozottan igaz az egészségesnek kikiálított rost dús gyümölcslé készítményekre is!

7. “A fehérje porok és készítmények ártalmasak, tönkre teszik a májad”

A táplálék-kiegészítésként fogyasztott fehérjekészítményekre gyakorlatilag ugyan az igaz, mint a húsokra: semmivel sem roszabbak, vagy jobbak. Ezeket jellemzően tejből, tojásból, vagy egyéb állati fehérjékből állítják elő.

9. “A barna rizs egészségesebb, mint a fehér”

Ez is egy igencsak hibásan közismert tévhit! A barna rizs annyiban más a fehérhez képest, hogy azon rajta hagyják a külső növényi hártyát. Emiatt ugyan nő valamelyest a rost tartalma, de ugyanakkor azt is tudnunk kell, hogy minden egyes növény a magvait úgy védi, hogy az azokat körülvevő burokban toxikus fehérjéket halmoz fel. Ez igaz a rizsre is. Ezek a fehérjék irritálják a vékonybelet, autoimmun rakciókat és krónikus gyulladásokat okozhatnak. Ha a rost bevitelünket szeretnénk növelni, azt ne így tegyük, hanem sok-sok zöldség fogyasztásával!

6. “Legalább 3-4 óránként kell étkezni, különben nem fogsz izmosodni”

Ezt a tévhitet cáfoladnó azt kell tudnunk, hogy mikor épül az izomzat. Nem, nem napközben, hanem éjszaka, mikor alszol és regenerálódsz... Ha izmosodni, formásodni szeretnél, a megfelelő mennyiségű és minőségű kalóriabevitelre kell odafigyelni, ami nem egésznapos zabálást jelent! A szervezeted akkor kell elsősorban ellátni megfelelő tápanyagokkal, amikor azt fel is tudja majd használni.

10. “Azért jó a paleo diéta, mert bármikor ehetek édességet anélkül, hogy elhíznék”

Sokszor hallani azt, hogy aki paleozik nyugodtan ehet mindenféle maglisztekből készül csoda édességeket, mert azok nem hízlalnak. Sajnos ez is épp olyan tévhit, mint a gyümölcs fogyasztás vagy a tisztítókúrák. Ha valamiből túl nagy kalória mennyiséget viszünk be, attól hízunk. A paleo ételek sajátossága továbbá a magas zsírtartalom, a paleo süteményeké pedig a még magasabb növényi zsírtartalom, ami kellemetlenebb hatásokkal jár. A növényi maglisztek az omega-6 zsírokon kívül egyéb potenciálisan toxikus fehérjéket is tartalmaznak, amik sok esetben váltanak ki nem kívánt bélproblémákat, étel intoleranciákat.

