Bizalmat kapott az új román kormány

Jelentős többséggel megszavazta a bukaresti parlament kedden Sorin Grindeanu kormányát, amelyben a tavaly decemberi választásokon győztes Szociáldemokrata Párt (PSD) és szabadelvű szövetségese, az ALDE által jelölt miniszterek kaptak helyet.

2017. január 4. 18:28

A kabinetnek a szükséges 232 helyett 295 törvényhozó szavazott bizalmat: a PNL-ALDE koalíció kormányát a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és a nem magyar kisebbségek képviselői is támogatták.



Grindeanu parlamenti beszédében kifejtette: semmi rendkívülit, semmi elérhetetlent nem javasol, csak egy "normális Romániát", amelynek polgárai ugyanolyan jogokkal és lehetőségekkel rendelkeznek, mint az Európai Unió más tagállamainak lakói, mandátuma során pedig olyan országgá szeretné tenni Romániát, ahonnan nem vándorolnak el a fiatalok.



Grindeanu kifejtette: a gazdasági növekedésnek csak úgy van értelme, ha a polgárok életszínvonalában is tükröződik, a kabinetnek ezért fontosabb lesz a polgárok jóléte, mint a külföldi befektetők haszna. Mint mondta, azon lesz, hogy a befektetők képzett, nem pedig rosszul fizetett munkaerőt találjanak Romániában.



Liviu Dragnea, a képviselőház és a PSD elnöke arról beszélt: a kormány nem "sztárokból", hanem fiatal szakemberekből áll, akiknek nem az a dolguk, hogy a televízió-műsorokban szerepeljenek, hanem hogy Romániáért dolgozzanak. Cáfolta, hogy a kormány döntései a PSD székházában fognak születni, de arra figyelmeztette a kabinetet, hogy a PSD lesz az első párt, amely fellép ellene, ha nem tartja be a választók által megszavazott programot.



Raluca Turcan, a jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) ideiglenes elnöke szerint a Grindeanu-kabinet nem Románia, hanem egy önkényes pártvezér személyes kormánya. Az ellenzéki politikus szerint Dragnea azáltal, hogy bizalmasait tette meg minisztereknek, feudális rendszert vezetett be Romániában. Úgy vélekedett: a PSD teljesíthetetlen ígéretekkel nyert választásokat, majd bizalmukkal visszaélve valójában arra használja hatalmát, hogy közkegyelmet eszközöljön ki a korrupt politikusai számára.



Az RMDSZ nevében felszólaló Kelemen Hunor szövetségi elnök szerint Románia bizalmi válságban van: a hatóságok bűnöst látnak a polgárokban, a többség veszélyt lát a nemzeti kisebbségekben. Az RMDSZ elnöke szerint a parlamentnek vissza kell nyernie tekintélyét, az emberek bizalmát, politikai döntéshozó szerepét, a nemzetbiztonsági intézmények feletti ellenőrzését.



Az RMDSZ támogatásával nem biankó csekket ad a Grindeanu-kormánynak, hanem azt ígéri, hogy partnere lesz a munkahelyteremtésben, családvédelmi kezdeményezéseiben, infrastruktúra-fejlesztésben. Kelemen Hunor az etnikumközi kapcsolatok normalizálását, a kisebbségvédelmi rendelkezések, és nemzetközi egyezmények betartását, az ingatlan-visszaszolgáltatás újraindítását, a döntések és erőforrások valós decentralizációját sürgette.



A miniszterek szerda este teszik le a hivatali esküt Klaus Iohannis államfő előtt. Sorin Grindeanu azt is bejelentette, hogy ezt követően azonnal összeül az új román kormány, hogy elfogadja a kabinet megváltozott szerkezetéről és a minisztériumok új elnevezéséről szóló sürgősségi rendeletet.

Sorin Grindeanu végrehajtó szerepre számít

Fehér füst Romániában

Huszonnégy tárcavezetőt és két tárca nélküli minisztert sorakoztat fel a leendő román kormány, miután némi csatározást követően megszületett az egyezség a kormánykoalíció két tagja, a Szociáldemokrata Párt és a liberális ALDE között.

Húsz szociáldemokrata vezetésű minisztérium mellett négy tárca jutott a „kistestvérnek” – derült ki, miután felszállt a fehér füst Bukarestben. Köztük az egyik legfontosabbat, a külügyi tárcát az ALDE kapta. Szívja is érte a fogát a Szociáldemokrata Párt (PSD), hol­ott a román diplomácia leendő vezetője számít a lista legismertebb nevének. Teodor Melescanu legutóbb 2014 novemberéig töltötte be ezt a tisztséget, akkor a népharag, illetve a Ponta-kormány bukása sodorta el, miután méltatlan körülményeket teremtettek a külföldön élő románok számára választójoguk gyakorlásához a legutóbbi, Klaus Johannis győzelmét hozó elnökválasztáson.

Előtte 1992 és 1996 között a Vacaroiu-kormány külügyminiszterként tevékenykedett, 2007–2008-ban pedig, bő másfél éven át a Tariceanu-kabinet védelmi minisztere volt. Ilyen „pedigrével” máris toronymagasan vezeti a történelem egyik legszürkébbnek ígérkező román kormánya tagjainak ismertségi listáját. A nem is tagadottan kézi vezérlésűnek szánt – Liviu Dragnea PSD-elnök kabinetjéből működtetendő – kormány parlamenti jóváhagyásra váró vezetője, Sorin Grindeanu sem tagadta, hogy csapata sokkal inkább végrehajtó szerepet kap, mintsem politikait. „Én és kollégáim tisztában vagyunk a helyünkkel: a párt kormányprogramjának végrehajtását vállaltuk” – fogalmazott a miniszterelnök-jelölt.

Dragnea azonban még így is igyekezett biztosra menni. Erre utal ugyanis, hogy Sevil Shhaidehet jelölte fejlesztési miniszternek, egyben kormányfőhelyettesnek. Mint ismeretes, a szociáldemokrata pártvezér eredetileg a tatár származású muzulmán hölgyet terjesztette elő kormányfőjelöltként, ám a javaslatot Johannis visszautasította, így került helyzetbe Sorin Grindeanu. Őt azonban Dragnea valószínűleg kevésbé tartja ellenőrizhetőnek, mint a családi barátnak számító, ugyanakkor minimális politikai tapasztalattal bíró Shhaidehet. Aki fejlesztési miniszterként ugyanakkor jelentős súlyt képvisel, egyes elemzők szerint ugyanis az önkormányzatokat elsősorban a fejlesztési finanszírozások révén tudja leginkább kézben tartani a PSD-kormány.

A leendő román kormány azért is ígérkezik történelminek, mert nyolc nő lesz a kabinetben. – Ragaszkodtam néhány új minisztérium létrehozásához olyan tevékenységi területeken, amelyek nagymértékben hozzájárulhatnak a gazdasági növekedéshez, az elmúlt években mégis csak más tárcák „csatolmányaiként” szerepeltek. Újra lesz például turisztikai minisztérium, hiszen miközben mindenki Románia hatalmas turisztikai potenciáljáról beszélt, a szakterületet egyik tárcától a másikhoz költöztették – fogalmazott Dragnea. Külön minisztérium foglalkozik majd a kis- és középvállalkozók, valamint az üzleti szféra ügyeivel, illetve víz- és erdőügyi minisztériumot is létrehoznak – utóbbi egyik fő feladatának egy nagyszabású újraerdősítési program megvalósítását szánják.

MTI - magyaridok.hu