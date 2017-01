Botka miatt később tárgyal a baloldal

Az MSZP eredeti tervei szerint már a jövő hétfőn meghallgatták volna elképzeléseiről Botka Lászlót, ám a baloldali miniszterelnök-jelöltnek bejelentkező szegedi polgármester külföldön üdül. Ezzel az egész baloldali együttműködésről szóló tárgyalások is csúsznak, mivel Gyurcsány Ferencék a szocialisták állásfoglalására várnak.

2017. január 5. 09:32

Molnár Gyula pártelnök még decemberben kérte fel a baloldali miniszterelnök-jelöltnek váratlanul bejelentkező Botka Lászlót, hogy az MSZP következő elnökségi ülésén tárgyaljanak a menetrendről, tervekről és az ország számára nyújtott programról, amely 2018-ban a Fidesz legyőzéséhez vezet. – Elnökségi ülés 9-én lesz, de Laci akkor még biztosan nem lesz ott, mivel az év első két hetét évtizedek óta külföldön tölti – mondta a Magyar Idők érdeklődésére Gőgös Zoltán, a párt alelnöke. Szeged MSZP-s polgármesterét így egyelőre nem tudják meghallgatni az elképzeléseiről, erre a Népszava értesülései szerint legkorábban a párt január 18-i elnökségi ülésén kerülhet sor.

A kérdés rendezésével így nemcsak a szocialisták csúsznak, hanem az egész baloldali együttműködésről szóló tárgyalások is. Emlékezetes: a Demokratikus Koalícióban (DK) megdöbbenéssel értesültek decemberben arról, hogy az MSZP elnöksége kiállt Botka László miniszterelnök-jelöltsége mellett, egyúttal elfogadva a szegedi szocialista politikus által megfogalmazott feltételeket is. (Botka közös ellenzéki listát akar, azt, hogy az egyéni jelöltek kiválasztásánál ne a párthoz tartozás, hanem a szavazatszerzési képesség számítson, és szerinte megállapodást kell kötni az új baloldali politikáról is.) Gyurcsány Ferencék hangoztatták, hogy eddig az MSZP a miniszterelnök-jelölt és a képviselőjelöltek előválasztáson történő kiválasztása mellett állt; a párt önálló előválasztási javaslatot is kidolgozott.

Botka jelölése és feltételeinek elfogadása azonban szembemegy az eddigi szocialista javaslattal, hiszen ez esetben a miniszterelnök-jelölt és a képviselőjelöltek kiválasztása nem előválasztással történne. A DK továbbra is nyitott a demokratikus ellenzéki pártok együttműködésére, és várja az MSZP végleges javaslatát a jelöltkiválasztás módjáról. A párt csak az MSZP javaslatának tisztázása után tud állást foglalni Botka László jelöléséről – közölte a DK. A helyzet pikantériája, hogy bejelentkezésekor Szeged polgármestere beszélt arról is, hogy „a választók stabil kétharmada nem szavazna arra a listára, amelyen Gyurcsány Ferenc szerepel”.

Botka nem először kerül reflektorfénybe téli utazásaival. 2010 januárjában nagy vihart kavart, hogy a politikus a megyei napilapnak előzőleg azt nyilatkozta: a családjával a Mátrában tölti az ünnepeket, arról viszont elfelejtett beszámolni, hogy utána az egzotikus Zanzibárban búcsúztatja az óévet. A város első embere szilveszter környékén pihent feleségével két hetet Afrikában, majd szolgálati sofőr, szolgálati autó fuvarozta őt haza Ferihegyről.

A szegedi polgármester megvárakoztatja a pártját

Botka Lászlónak tavaly márciusban pedig amiatt kellett magyarázkodnia, hogy az Európai Parlament elnöke, Martin Schulz egy interjúban arról beszélt: vannak olyan magyar települések, amelyek nem utasítják el a menekülteket. Schulz szerint ilyen Szeged, egy „elkötelezetten baloldali város, oda bármelyik menekültet el lehet küldeni”. Miután a Fidesz kérdőre vonta, Botka azt állította: Schulz feltehetőleg arra utalt, hogy Szeged polgárai példaértékű humanitárius segítséget adtak a menekülteknek ahhoz, hogy áthaladásuk a városon konfliktusok nélkül, zökkenőmentesen történjen.

