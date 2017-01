Az Év sportolója - Rekordszámú szavazat

A várakozásoknak megfelelően Hosszú Katinka és Szilágyi Áron is bekerült a legjobb három közé a Magyar Sportújságírók Szövetségének (MSÚSZ) szavazásán. A győztest jövő csütörtökön, a Nemzeti Színházban sorra kerülő M4 Sport-Év sportolója gálán hirdetik ki.

2017. január 5. 17:00

Szöllősi György, a szavazást 59. alkalommal kiíró MSÚSZ elnöke a csütörtöki sajtótájékoztatón jelentette be az egyes kategóriák legjobb három jelöltjét, s elmondta, csúcsot jelentő 370 voks alapján alakult ki a sorrend. A férfiaknál Cseh László és Imre Géza, a nőknél Kozák Danuta és Szász Emese került még a legjobb három közé.



Az év legjobb edzője Dárdai Pál, Kulcsár Győző és Shane Tusup közül kerül ki, míg az év csapata a labdarúgó-válogatott, illetve a női kajakkettes vagy kajaknégyes lehet. Az év labdarúgója címre Gera Zoltán, Király Gábor és Nagy Ádám pályázik.



"Mindenki összefogott, aki a magyar sportban számít. Az idei gála a 2024-es olimpiai pályázat ügyének alárendelve zajlik, mindenki kötelességének érzi a részvételt, és ez nagyon jó érzés, hiszen közös vágyunk az olimpia megrendezése" - fejtette ki Szöllősi György. Elmondta, külföldről díjátadónak érkezik többek között Novák Károly Eduárd csíkszeredai paralimpiai bajnok, Claude Makelele világbajnoki ezüstérmes, Bajnokok Ligája-győztes labdarúgó, valamint Gianni Merlo, a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség (AIPS) elnöke.



Vaszily Miklós, az MTVA vezérigazgatója hangsúlyozta, az M4 Sport másfél évvel ezelőtti elindításakor az volt a cél, hogy minden magyar háztartásba eljuttassák a dedikáltan a magyar sporttal és sportolókkal foglalkozó csatornát. "Ennek a gondolatmenetnek következményeként evidens és egyértelmű volt, hogy a tavalyi gálához névadó szponzorként csatlakoztunk, és ebből hagyományt teremtünk. Így idén is örömmel csatlakozunk a gálához, amelyet az M4 Sport élőben fog közvetíteni" - fejtette ki. Kitért rá, hogy az M4 Sport műsorvezetői, Berkesi Judit és Kovács István lesznek az est házigazdái. Vaszily Miklós elmondta, az esztendő legszebb magyar góljára ezúttal is az interneten, az m4sport.hu oldalon voksolhattak a szurkolók, akik Ádám Martin, Gera Zoltán és Szalai Ádám találatát szavazták az első három közé.



Mizsér Attila, a Budapest 2024 olimpiai pályázat sportigazgatója szerint a jövő csütörtöki gála különleges lesz. "Egyrészt azért, mert amikor a sportot a nagyközönség elé tárhatjuk, az mindig remek alkalom a népszerűsítésére. Ez záloga annak, hogy a magyar sport meg fogja tudni tartani azt a szintet, amit mostanáig felépített és elért. Másrészt egyre több és hasznosabb információt kell átadnunk a pályázatról, erre remek lehetőség egy ilyen impozáns környezetben, a kultúra és a sport összekapcsolását kifejező helyszínen tartott gála" - mondta. Hozzátette, volt sportolóként fontosnak érzi, hogy egyre több kategóriában adnak át díjakat, hogy ezáltal reflektorfénybe állíthassanak háttérben dolgozó szakvezetőket, vagy éppen a paralimpiai sportolókat.



Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, a szervező Duna Incentives, Training and Events társtulajdonosa kiemelte, a gála "olyan összefogás, amely példátlan Magyarországon, a legnagyobb hazai és nemzetközi cégek, kiváló nevek állnak mellénk, segítik a gála sikerét."



Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, a gála kreatív producere kiemelte, nagyszabású show-ra számíthat a 650 jelenlévő és az M4 Sportot néző közönség. "Minden produkció, amit a gálán fognak látni, élő és kifejezetten erre a gálára készülő műsorszám lesz. Speciális összművészeti produkciók körítik, színesítik Magyarország leglátványosabb díjátadó show-ját" - fejtette ki, jelezve, 19.30-kor kezdődik a 90 perces gála. - "Olyan előadókat kértünk fel és vállalták örömmel a felkérést, akik a maguk szakterületén világszínvonalat képviselnek, a világ bármelyik színpadán megállnák a helyüket."



Simon Attila, a díjakat készítő Herendi Porcelánmanufaktúra vezérigazgatója elmondta, két formát és egy mintát választottak ki a 16 ezer forma és négyezer minta közül, s több hónapos munkát vesz igénybe a felbecsülhetetlen eszmei értékű díjak elkészítése: "Zöld Apponyi-minta lesz a díjakon, amelyek a nálunk dolgozó 800 ember kézfogását közvetítik. Így nemcsak a sport, hanem a hungarikumok is randevút adnak egymásnak a gálán."



A kategóriák szűkített listája (ABC sorrendben):



Az év férfi sportolója:

Cseh László (úszó), Imre Géza (párbajtőrvívó), Szilágyi Áron (kardvívó)



Az év női sportolója:

Hosszú Katinka (úszó), Kozák Danuta (kajakozó), Szász Emese (párbajtőrvívó)



Az év csapata:

férfi labdarúgó-válogatott, női kajakkettes, női kajaknégyes



Az év edzője:

Dárdai Pál (Hertha BSC, labdarúgás), Kulcsár Győző (Szász Emese, vívás), Shane Tusup (Hosszú Katinka, úszás)



Az év labdarúgója:

Gera Zoltán, Király Gábor, Nagy Ádám



Az év gólja:

Ádám Martin gólja a Vasas-Újpest NB I-es bajnokin, Gera Zoltán találata a Magyarország-Portugália Eb-csoportmeccsen, Szalai Ádám gólja a Magyarország-Ausztria Eb-csoportmeccsen



Az év fogyatékos férfi sportolója:

Osváth Richárd (kerekesszékes vívó), Sors Tamás (úszó), Tóth Tamás (úszó)



Az év fogyatékos női sportolója:

Biacsi Ilona (atléta), Krajnyák Zsuzsanna (kerekesszékes vívó), Pap Bianka (úszó)



Az év fogyatékos csapata:

férfi asztalitenisz válogatott, férfi 4x100-as atlétaváltó, női kerekesszékes vívóválogatott



Az év fogyatékos sportolókkal foglalkozó edzője:

Aranyosi Péter (Csonka András, asztalitenisz), Beliczay Sándor (Osváth Richárd, Hajmási Éva, kerekesszékes vívás), Horváth Péter (Tóth Tamás, úszás)

m4sport.hu