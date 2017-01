Nem csak fogcsikorgató, veszélyes is a közeledő hideg

Több szempontból is veszélyes a hétvégére várt rendkívüli hideg, amelyhez hasonlóra az elmúlt néhány évben nem volt példa. A baj azonban megelőzhető, a katasztrófavédelem közölte, mire kell különösen figyelni.

2017. január 5. 17:48

Rendkívüli hideg várható a hétvégére, ami számos veszélyt rejt magában. A balesetek és tűzesetek megelőzésére az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság jó néhány intézkedést javasol a lakosságnak.

Nem mindegy, mi füstöl

Hajdu Márton, a szervezet szóvivője szerint talán a legfontosabb, hogy az intenzív fűtés idején is figyelni kell a szabályok betartására, első helyen arra, hogy csak a tüzelő berendezésben csak abba való anyagot égessünk el. A kazánokban például ne kerti vagy háztartási hulladék kerüljön, mert az égetésük során felszabaduló mérgező gázok nem csak a környezetre, hanem az emberi egészségre is komoly veszélyt jelentenek.

Életmentő lehet a szellőztetés

Az is lényeges, hogy a nyílt égésterű berendezéseknek folyamatos levegő-utánpótlását még rendkívül hideg időben is biztosítani kell, esetenként néha szellőztetéssel. Zárt környezetben ugyanis ezek a fűtőeszközök elhasználhatják az ember számára is szükséges levegőt, így az égéstermék visszaáramolhat, és könnyen veszélyes koncentrációban jelentkezhet a mérgező szén-monoxid.

Több benzin és idő fogyhat

A közlekedésre is hatással van a fagyos időjárás. Hajdu Márton szerint a mostani esetben, amikor az elmúlt évektől eltérően az egész országban rendkívüli hideg várható, készülni kell rá, hogy a járművek több üzemanyagot használnak, álló helyzetben is, és tovább tart a bemelegítésük, tehát azonos úthosszra, nagyobb mennyiset kell tankolni.

Szerszám is kell

A havas, hófúvásos helyeken elakadásokra is számítani kell, ezért arra is készülni kell, hogy hosszabb lesz a menetidő. Tanácsos valamilyen kéziszerszámot is bepakolni az autóba, hogy a sofőr már a külső segítség megérkezése előtt elkezdhesse járműve mentését, illetve segíteni tudjon másnak – tette hozzá a szóvivő.

Zavarok lehetnek az áramellátásban

Hajdu Márton hangsúlyozta, a mínusz 10 fok alatti hőmérséklet a közműellátásban is okozhat zavarokat, még akkor is, ha természetesen a szolgáltatók azon vannak, hogy az esetleges hibákat a legrövidebb időn belül kijavítsák. A legegyszerűbb példa, hogy egy megfagyott faág letörik, és elszakít egy felső vezetéket, ami aztán áramszünetet okoz. Kisebb közműakadozásokkal is kalkulálni kell tehát.

Magányos ember ne menjen a jégre

További veszélyt jelenthetnek a befagyott tavak. A szóvivő figyelmeztetett, hogy csak kijelölt korcsolyázó helyen szabad rámenni a jégre, ahol a fagyott réteg legalább 10, de inkább 12-15 centiméteres kell, hogy legyen. Az is fontos, hogy senki ne menjen egyedül csúszkálni a fagyott vízfelszínre, és mindig legyen náluk feltöltött mobiltelefon, így baj esetén bármikor segítséget tudnak hívni.

A legegyszerűbb a 112-es egységes segélyhívószámot tárcsázni, és ott tűzoltói segítséget kérni, legyen szó jégbeszakadásról, tűzesetről vagy más balesetről Az okostelefonokra és táblagépekre készített, ingyenesen bárki által letölthető veszélyhelyzeti alkalmazással szintén folyamatos tájékoztatás érhető el.

