Európának nincs kül- és biztonságpolitikája

Mint az mára közismert, a berlini merénylet elkövetője, Anis Amri keresztül-kasul bejárta Európát, utazása ráadásul meglehetősen háborítatlanul zajlott – a téma kapcsán Nógrádi György, biztonságpolitikai szakértő nyilatkozott a Kossuth Rádió 180 perc című műsorának pénteken.

2017. január 6. 10:12

Az ember akaratlanul is elgondolkozik azon, miszerint miként lehetséges az, hogy miközben az egyik legkeresettebb terrorista után hajtóvadászat indul az öreg kontinensen, a keresett személy kedvére vonatozhatott; az Iszlám Állam jelképét mutathatta bele egy térfigyelő kamerába; egy szóval zavartalanul juthatott el Milánóba.

A szakértő elmondta, mindez úgy történhetett meg, hogy a schengeni határokon belül nincs ellenőrzés – mióta Amrit likvidálták, az is napvilága került, hogy 14 különböző igazolvány volt a birtokában. Nógrádi véleménye szerint a terrorista végül „azért bukott le, mert elfáradt”. Bármelyik okmányát is nyújtotta volna át az őt igazoltató hatóságnak, egy pályakezdő olasz rendőr képtelen lett volna felismerni annak hamisságát, és nyugodt szívvel továbbengedte volna a merénylőt.

Arra a kérdésre, hogy a berlinihez hasonló terrorcselekmények nyomán miért nem egy teljes határzár, illetve az átkelőhelyek tüzetes ellenőrzése az elsődleges intézkedés, a szakértő kifejtette: a probléma az, hogy Németországban elképesztően sok lehetőség nyílik a schengeni határokon belül való továbbjutásra. Ha minden egyes vizsgálati ponton egyesével kontrollálnák az emberek kilétét, olyan embertömeg mozgósítására lenne szükség, amely horribilis anyagi terheket jelentene az adott országnak. Nógrádi György hozzátette: számos határátkelőhely létezik, melyeken évek óta nem történt ellenőrzés, így ezekre a pontokra a kontrollhoz szükséges technikai infrastruktúrát is újra kellene telepíteni.

Mint az a berlini támadás óta kiderült, az elkövető neve tavaly hét ízben is visszaköszönt a német titkosszolgálatok jelentéseiben, ráadásul néhány nappal a támadás előtt az említett szervek foglalkoztak is azzal a kérdéssel, miszerint Amri kapcsolatban állt az ISIS-szel, sőt öngyilkos merénylőnek is ajánlkozott a szervezetnél, melynek eredményeképp titkosszolgálati vita kerekedett azt illetően, készül-e férfi konkrét akcióra Németországban, vagy sem.

Arra a felvetésre, miszerint az efféle esetekben a feltételezhető tettesek körének szűkítése, illetve a legfőbb gyanúsítottak fotóinak terjesztése lenne a legkézenfekvőbb feladat, Nógrádi úgy reagált: utólag mindenki okos. Látni kell, hogy az érintett titkosszolgálatok naponta ugyan több ezer jelentést kapnak, a legfőbb probléma mégis az, hogy a német felsőház nem tartja biztonságosnak az észak-afrikai országokat, így Tunéziát sem, vagyis nem tudja hová toloncolni a kérdéses elemeket – ráadásul a napokban közzé tett adatok szerint a kitoloncolásra szánt személyek nagyjából fele másnapra eltűnik.

A szakértő beszélt arról is: Dr. Horst Teltschik, az egykori német kancellár, Helmut Kohl volt biztonságpolitikai főtanácsadója szerint Európa mostoha helyzetéért a Brexit, az euró válsága, valamint a populizmus vonható felelősségre. A külföldi szakember hozzátette: a kontinens térvesztése folytatódni fog, elvégre az EU – de még a különvált Nagy-Britannia is – képtelen lesz olyan világpolitikai szerepet játszani, amely jelenleg az USA, Kína, Oroszország és a feltörekvő India sajátja. „Európának nincs kül- és biztonságpolitikája” – idézte Nógrádi német kollégája szavait, és hangsúlyozta, hogy ezzel ő is tökéletesen egyetért.

hirado.hu - Kossuth Rádió, 180 perc