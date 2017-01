Dolgos hétköznapok

2017. január 6. 10:34

„Január 2-án jelent meg az a tekintélyes magyar polgárok által jegyzett levél, amiben kezdeményezték a jelölést. Nagyon megtisztelve éreztem magam, és természetesen nagyon meg voltam ijedve” – mondta Majtényi László az ATV Start műsorában.

(...) Hozzátette, hogy egyáltalán nem gondolja, hogy kormánypárti képviselők meg fogják szavazni a jelöltségét, de legalább addig is ezekről a pontokról beszélni lehet.

Hivatalosan is támogatja Majtényi Lászlót a Liberális Párt, az MSZP, a MoMa és a Párbeszéd is. „Én egyetlen pártvezetőt nem hívtam fel, azt nem gondolom, hogy nekem feladatom lenne, hogy meggyőzzek arról, hogy engem érdemes támogatni. Az én dolgom az, hogy várakozzak” – vélekedett Majtényi.



atv.hu