Rendkívüli hideg - intézkedések, kérések

Az ország felkészült a rendkívüli hidegre, a hajléktalanellátó rendszer, valamint a Belügyminisztérium (BM) irányítása alá tartozó szervezetek munkatársainak felkészítése megtörtént, a földgázellátás pedig folyamatos - mondta egybehangzóan az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi), a BM és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) egy-egy államtitkára pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón.

2017. január 6. 14:29

Narancs riasztás a viharos szél miatt

Kiadta az első narancs riasztást a viharos szél veszélye miatt péntek délben az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Egyelőre csak a siófoki járásra adták ki a másodfokú riasztást, de az több keleti és nyugati megye számos járásában is elsőfokú. Az érintett területeken már a következő órákban viharossá fokozódhat a szél, akár 90 kilométer/óránál erősebb széllökések is lehetnek.



A péntek éjfélig szóló veszélyjelzés szerint Borsod-Abaúj-Zemplén, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas, Veszprém és Zala megyében van érvényben másodfokú figyelmeztetés, így ezekben a megyékben van esély arra, hogy narancs riasztást is kiadnak a viharos szél veszélye miatt.



Baranya, Békés, Csongrád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Tolna megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.



A meteorológiai szolgálat azt írta: pénteken a Dunántúl nyugati felén, illetve a Tiszántúlon 60-90 kilométer/órás széllökések is lehetnek, a maximális erejűek napközben valószínűbbek. Szombaton már mérséklődni kezd a szél, de a Dunántúlon és északkeleten még előfordulhatnak 70 kilométer/óra körüli széllökések. Északkeleten, keleten a viharos szél hordhatja a havat.



A hófúvás veszélye miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.



Emellett felhívták a figyelmet, hogy az ország keleti felén egyre többfelé éri el a minimum a mínusz 15 Celsius-fokot, az Északi-középhegység szélvédett, illetve hóval borított területein mínusz 20 fok alatti hőmérséklet is várható a péntekről szombatra virradó éjszaka. A következő éjjel még alacsonyabb hőmérsékletre lehet számítani - tették hozzá.



Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az extrém hideg veszélye miatt is másodfokú a figyelmeztetés. Ezekben a megyékben akár mínusz 20 Celsius-fok alá is csökkenhet a hőmérséklet.



Budapesten és Pest megyében, továbbá Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyében szintén a hideg veszélye miatt elsőfokú a figyelmeztetés.

Az ország felkészült a rendkívüli hidegre

Czibere Károly, az Emmi szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára közölte, a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy senkinek se kelljen az utcán éjszakáznia, országszerte 11 100 férőhely áll a hajléktalanok rendelkezésére, ez még a leghidegebb éjszakákon is elégséges.



Az ellátás másik fontos elemének nevezte az utcai szociális szolgálatokat, amelyekből jelenleg 83 működik. Feladatuk az életmentés: ha tudomásukra jut, hogy valakinek a testi épsége veszélyeztetett, akkor a szolgálat munkatársai meleg helyre "besegítik" a rászorulót - mondta Czibere Károly.



Szólt arról is, hogy megerősítették a regionálisan működő diszpécserközpontokat, amelyek folyamatos ügyeletet működtetnek, figyelik a szállók, átmeneti melegedők kihasználtságát, segítik a kapacitások jobb kihasználtságát.



Czibere Károly felhívta a figyelmet arra, hogy nemcsak a fedél nélkülieket fenyegeti a hideg, hanem az egyedül élőket, időseket is, akiket szintén nem hagy magára a kormány.



A szociális törvény rögzíti ugyanis az önkormányzatok felelősségét: ha valakinél testi épséget fenyegető veszélyeztetettség alakul ki, akkor az önkormányzatoknak soron kívül kell intézkedniük, valamint jelzőrendszert is működtetniük kell ebben az időszakban - közölte.



Fontos része az önkormányzati rendszernek a már több mint ezer faluban működő falugondnoki és ötszáz tanyasi területen megtalálható tanyagondnoki szolgálat, amely szintén segít a kihűlések megelőzésében - fűzte hozzá az államtitkár.



Felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy ha utcán fekvő, kihűlésnek kitett emberekkel találkoznak, vagy észreveszik, hogy szomszédjuk kéménye nem füstöl, és az egyébként tevékeny embert nem látták egy ideje, haladéktalanul értesítsék a családsegítőt, az önkormányzatot vagy a diszpécserszolgálatot, illetve hívják az ingyenes 107-es vagy 112-es telefonszámot. A diszpécserszolgálatok és a hajléktalanellátók működésével kapcsolatos információk megtalálhatók a www.diszpecserportal.hu és a www.hajlektalan.info oldalon.



Pogácsás Tibor, a BM önkormányzati államtitkára elmondta, az országos rendőrfőkapitány, valamint a belügyminiszter utasította a rendőröket, polgárőröket és polgármestereket, hogy különösen figyeljenek oda a településükön egyedül élő, rászoruló, idős emberekre.



Emellett kiemelt figyelmet fordítanak az eltűnt személyek felkutatására, az utakon elakadt járművekben ülők biztonságos helyre juttatására, felmérik a halaszthatatlan egészségügyi ellátásra váró emberek számát is, és amennyiben szükséges, segítik eljutásukat az egészségügyi ellátóhelyekre, valamint nyilvántartják a melegedőhelyeket is, amelyekből országszerte mintegy 3900 van - sorolta az államtitkár az intézkedéseket.



Kitért arra is, hogy a BM által biztosított tűzifaprogram keretében mintegy 2300 önkormányzat jutott tüzelőanyaghoz, amit a rászorulók között osztanak szét. A polgármesterektől pedig azt kérték, hogy a közfoglalkoztatottakat is vonják be a segítségnyújtásba.



Pogácsás Tibor elmondta azt is, hogy az Országos Vízügyi Főigazgatóság 12 jégtörő és 2 jégterelő hajót biztosít, hogy az esetleges jegesedés következtében a védművek és különböző létesítmények ne károsodhassanak.



Aradszki András, az NFM energiaügyért felelős államtitkára közölte, a Magyarországra irányuló földgázszállítás folyamatos, nyomáscsökkenést nem tapasztaltak, és erre vonatkozó előrejelzés sem érkezett a partnerszolgáltatóktól.



A téli fűtési szezon kezdetén 3,7 milliárd köbméter gáz volt a tárolókban, az ország napi gázfelhasználási kapacitása jelenleg 201 millió köbméter, ehhez képest a tényleges fogyasztás csütörtökön 81 millió köbméter volt, tehát bőven van tartalék - mondta az államtitkár, hozzátéve, hogy az előző évhez képest idén 13 százalékkal növelték a kötelezően tárolandó gázmennyiséget.



Aradszki András azt hangoztatta, hogy a magyar gázellátórendszer korszerű, képes a legextrémebb igényeket is kielégíteni, vagyis tartós hideg idő esetén is biztosított a gázellátás. Lehetséges rizikófaktorként említette a gázimport megszűnését valamilyen irányból, amire 2009-ben volt utoljára példa Ukrajna felől. Ha ez ismét megtörténne, akkor is van további beszerzési lehetőség például Ausztria és Szlovákia felől - tette hozzá Aradszki András.

Az ombudsman figyelemmel kíséri a hajléktalanellátást

Az alapjogi biztos munkatársai - az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan - idén januárban és februárban ismét felmérik a fővárosi hajléktalanellátó rendszer működését, és a tapasztalatokról átfogó jelentésben számol majd be az ombudsman - tájékoztatta az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala pénteken az MTI-t.

Székely László ombudsman idén is nyomon követi, hogy a korábbi években tett ajánlásai nyomán hozott intézkedések milyen eredményeket hoztak a hajléktalanellátás gyakorlatában - olvasható a hivatal közleményében.



Kérik, hogy fokozottan figyeljen mindenki a rászoruló, kiszolgáltatott emberekre az extrém hidegben, ilyenkor ugyanis senki nem maradhat fedél, meleg és érdemi segítség nélkül. A téli krízisidőszak most is annak a próbája, hogy működik-e a szolidaritás - teszik hozzá.



A veszélyben lévő hajléktalan emberek mentése érdekében a biztos a Menhely Alapítvány regionális diszpécserszolgálatának értesítését javasolja a 06-1-338-4186-os telefonszámon, amely bármikor elérhető.



Azokra az emberekre is figyelni kell, akiknek a lakhatása látszólag megoldott, de fűtetlen otthonukban egyedül komolyabb veszélynek vannak kitéve, ráadásul sokan maguktól nem is mernek, tudnak segítséget kérni - írják.



Az ombudsman javasolja, hogy az állami és önkormányzati szervek fordítsanak még több figyelmet a jelzőrendszer működésére, szükség esetén hozzanak létre figyelőszolgálatot, és fokozottan működjenek együtt a közszolgáltatást végző szervekkel, civil szervezetekkel.

Közzétették a közműszolgáltatók hibabejelentési elérhetőségeit

Közzétették az egyetemes közműszolgáltatók hibabejelentési elérhetőségeit a rendkívüli hidegre tekintettel a hirado.hu honlapon pénteken.

Az áram-, gáz- és távhőszolgáltatásban tapasztalt hiba, kimaradás esetén a honlapon megadott telefonszámokon lehet hívni a szolgáltatókat (http://www.hirado.hu/2017/01/06/a-kozmuszolgaltatok-hibabejelentesi-elerhetosegei/).



Az Országos Meteorológiai Szolgálat középtávú előrejelzése szerint szeles, hideg idő várható a hétvégén, néhol akár mínusz 24 Celsius-fokig is hűlhet a levegő, s több helyen a maximumok is mínusz 10 fok körül alakulnak.

A katasztrófavédelem közzétette a melegedőhelyek listáját

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) internetes oldalán közzétette az elérhető melegedőhelyek listáját - közölte az OKF helyettes szóvivője az MTI-vel pénteken.

Mukics Dániel közleményében felidézte, az előrejelzések szerint az elkövetkező napokban igazi téli időjárásra számíthatunk.



A katasztrófavédelem összesítette az elérhető melegedőhelyek listáját. Ezeket akkor üzemelik be, ha például sérül a távhőszolgáltatás vagy az elektromos hálózat, és az áramkimaradás miatt többen nem tudnak otthon fűteni, ilyenkor a település polgármestere vagy a védelmi bizottság intézkedik a melegedőhely megnyitásáról - tette hozzá.



Mint írta, a lista elérhető a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok honlapján, vagy a http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=lakossag_kattipus_havazas linken.

Veszélyes a szabadvizek jegén tartózkodni

Továbbra is veszélyes a befagyott szabadvizek felületén tartózkodni, mert még nem szilárdult meg eléggé a jég - közölte pénteken a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság pénteken.

A hirtelen hőmérséklet-változások is jelentősen módosíthatják a jégtakaró tulajdonságait, a beszakadó jég pedig életveszélyt jelent - írták.



A Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság arra hívta fel a figyelmet, hogy a szabadvizek jegére csak akkor szabad lépni, ha az már kellő szilárdságú, nem olvadt, nem mozog. Éjszaka vagy rossz látási viszonyok között pedig még akkor is tilos a jégen tartózkodni, ha egyébként biztonságosnak számít. Ugyancsak tilos a jégre lépni kikötők területén, valamint a folyókon, rianás esetén a Balatonon.



Azt is javasolták, egyedül senki ne menjen a jégre, ne álljanak szorosan egymás mellé nagy csoportban. Ha gyanús ropogást, recsegést észlelnek, azonnal a jégre kell feküdni és hason csúszva meg kell próbálni elérni a legközelebbi biztos pontot, partot, stéget - írták.



Beszakadás esetén igyekezni kell a jég szélében megkapaszkodni, a legközelebbi biztos pont felé mozdulni, közben segítséget kérni. Kerülni kell a felesleges mozdulatokat, hogy a ruházatban lévő szigetelő légréteg ne tudjon távozni. Partot érés után azonnal meleg helyre kell menni, meg kell szárítkozni, forró, meleg italt tanácsos fogyasztani, de kerülni kell a kávé és az alkohol fogyasztását - olvasható a közleményben.



Azt is javasolták, hogy senki ne kezdjen felelőtlenül mások mentésébe, mert azzal az életüket kockáztathatják, inkább hívjanak segítséget. A mentést végzőt kötelekkel kell biztosítani, vagy egy hosszú erős ágat, ruhadarabot nyújtva a bajbajutottnak, ha pedig többen vannak, egymás lábát fogva, "hason fekvő láncként" is segíthetnek. Ezután pedig azonnal hívni kell a mentőket - emelték ki.



A szabadvizek jegén vágott léket legalább ötven méter távolságból felismerhető módon meg kell jelölni - hívták fel a figyelmet.

NGM: a tartós hideg időben fokozottan kell figyelni a munkavállalók épségére

A tartós hideg időben a munkáltatóknak nagy figyelmet kell fordítaniuk a munkavállalók egészségének megőrzésére, különösen a szabadban végzett fizikai munkák (fakitermelés, építőipari kivitelezési tevékenység, útépítés, útburkolás, úttisztítás, szemétszállítás, állattartó telepeken végzett munka) esetében - hangsúlyozta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) munkafelügyeleti főosztálya.

Ha a várható napi középhőmérséklet a munkaidő több mint 50 százalékában nem éri el a plusz 4 Celsius fokot, akkor hidegnek minősül a munkahely és a munkaadóknak óránként legalább 5, de legfeljebb 10 perces pihenőidőt kell biztosítani a dolgozóknak, a környezethez képest melegebb, megfelelő ülőalkalmatossággal ellátott helyiségben. A fűtőtestek elhelyezésénél gondoskodni kell arról, hogy azok ne szennyezzék a munkahely vagy a pihenőhely levegőjét.



Kiemelték: a gázkészülékek használata nem veszélyeztetheti a munkavállalók egészségét és biztonságát.



A hidegnek minősülő munkahelyeken meleg teát is biztosítani kell a munkavállalóknak.



Esetenként hideg elleni védőeszköz, védőruha (meleg sapka, téliesített védőkabát vagy védőmellény, hideg elleni védőkesztyű, bélelt munkavédelmi bakancs) biztosítása is szükségessé válhat. A védőeszközök kiosztásakor tekintettel kell lenni a munka jellegére és a dolgozók általános egészségi állapotára is.



Arra is felhívták a figyelmet, hogy a munkavégzés során a munkavállalók egymásra is figyeljenek, bármilyen egészségi állapotukkal összefüggő panasz, rosszullét, sérülés esetén a tevékenységet azonnal hagyják abba, és igényeljék a munkahelyi elsősegélynyújtást vagy az orvosi ellátást. Mindig legyen mobiltelefon a munkaterületen, ha segítséget kell hívni - szögezte le az NGM munkafelügyeleti főosztálya közleményében.



Az egészségkárosító kockázatok miatt a hideg munkakörnyezetben végzett munka a sérülékeny csoportba tartozó fiatalkorúak és várandós nők számára tiltott.



Hideg évszakban szellemi munka esetén 20-22 Celsius fokos, könnyű fizikai munka esetén 18-20, közepesen nehéz fizikai munka esetén 14-18, míg nehéz fizikai munka esetén 12-14 Celsius fokos munkahelyi hőmérsékletet kell biztosítani a dolgozók számára - ismertette az előírásokat az NGM illetékes részlege.

MTI