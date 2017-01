Jövőképek

A hagyományos államhatárok jelentősége csökkenőben van, mert a városiasodás folyamata nagy mértékben felerősödik.

2017. január 6. 23:30

Megszaporodtak az emberiség jövőjével foglalkozó elemzések. Ezek közül emelnék ki két igen népszerűt.

Nemrég jelent meg George Freedman-nek a következő száz év esemény-előrejelzésével foglalkozó könyve. Ebben viszonylag hagyományos típusú konfliktusokat feltételezve, többek között Törökország, Japán, majd Mexikó szerepének várható jelentős megnövekedéséről; térségünkben lengyel vezetőszerep kialakulásáról ad becslést a szerző. Jellemzi gondolkodását az az alaptétel, hogy az USA történelmi szerepének még csak az elején tart, s meg fog küzdeni minden kihívójával. (Gondolom, ez el is várható egy amerikai bestsellertől.) Ezért elemzése leértékeli a muszlim világ szerepét: „az USA-dzsihádista háború a vége felé tart” – mondja. Kína „papírtigris” lesz, Oroszország is látványosan meggyengül. Mindez lehetővé teszi, hogy az Óceánok fölötti uralomra épülő amerikai nagyhatalom kiteljesedjék és kézben tartsa világunkat.

Más jellegű, mert épp a változó geopolitikai háttérfeltételekkel számol Parag Khanna, a CNN-ből ismerhető elemző véleménye. Eljárását konnektográfiának nevezi és a változásokat igyekszik térképeken megjeleníteni. Abból indul ki, hogy miközben a nemzetállami törekvések felerősödtek, s az önálló államszervezetet kialakító országok száma akár osztódással szaporodik, előtérbe kerülnek más jellegű, akár ezzel ellentétesen ható folyamatok is. A hagyományos államhatárok jelentősége csökkenőben van, mert a városiasodás folyamata nagy mértékben felerősödik. Elméletének kiindulópontja sokban emlékeztet az amerikai Nemzeti Hírszerzési Tanács 2013. évben megjelent jelentésére (Global Trends 2030). Akár e jelentésben, éppúgy Paragh Kanna szerint is az országhatáron belüli kapcsolat erejét legyőzi a működésbeli összetartozás rendszere. A határok elválasztanak, de a termelési és fogyasztási, valamint még nyilvánvalóbban a szolgáltatási kapcsolatok összekötnek. Ennek béketeremtő ereje van, mert a határviszályok helyébe lép a másik ország javainak felvásárlása vagy bérbe vétele.

Korábban a hatalmak egymással szembekerültek a nyersanyagforrásokért folytatott harcban. Most a katonai hódítás szerepét egyre jobban átveszi a megvásárlás. Ez a hatalom-gyakorlás új módja. Így pl. Mongólia érckészletét kínai befektetők termelik ki és használják fel – anélkül, hogy az országot katonailag megszállnák. Hozzátehetjük, hogy Afrikában pedig hatalmas külföldi tőkések vásárolnak maguknak az egyre fogyó termőföldekből.

Az USA esetében már ma is inkább beszélhetünk hét gazdasági csúcstérségről, mintsem 50 államról. Egyik térképe azt mutatja, hogy az emberek százmillióinak városokba tömörödésével 2030-ra a föld lakosságának háromnegyede városlakóvá válik és ezek a böhöm városok/megapóliszok koncentrálják a lakosságot és a gazdasági tevékenységet. Az említett Global Trends ezért globális új középosztály kialakulásáról beszél; vagyis arról, hogy a műszaki színvonal emelkedésével ezen osztály tagjait jobban összeköti a hasonló életmód, mint a saját közösséghez, nemzethez tartozás. (Én inkább új proletariátusnak fordítom le ezt a fogalmat, mert jellemzője, hogy városi, tömeges és elemi szinten sem önellátó: léte és főtevékenysége, azaz fogyasztása a piac kínálatától függ. Kialakulását pedig felgyorsítja a bevándor(oltat)ás. A világgazdaság Parag Khanna szerint 40-50 városhalmaz alapján szerveződik, és nem a világ kb. 200 szuverén nemzete alapján. Érthető a gazdasági meghatározó szerep is, hiszen a multik is e városokban ütik fel székhelyeiket: s így ezek a gócpontok pénzügyi és üzleti központok és a közlekedés csomópontjai lesznek; így lakosságtömörítő erőként működnek. Mindez abba az irányba hat, hogy a hatalom és irányítás átcsúszik az ilyen központok kezébe a közszolgáltatásokat mindeddig biztosító állami irányítástól. (Ihol a neoliberális államtalanítás érvelése!) A globalizáció gazdaságföldrajza már nem az országok, hanem a nemzetközi vállalatok kapcsolatrendszerére épül. Berner Ágnes megfogalmazása szerint „a földrajzi helyek hálózatát a térbeli áramlások hálózata váltja fel”.

Igaz, hogy most nagy az ellenállás a szabad kereskedelem és a bevándorlás jelenségével szemben, de kutatónk úgy véli, hogy akármit is képviselnek a politikusok, a valóság erősebb. Márpedig a való világban egyre nő a kereskedés, egyre nagyobb embertömegek mozdulnak meg, egyre több a határokat átlépő befektetés, mint bármikor korábban. Terjed a javak, szolgáltatások, a pénz, az emberek, adatok áramlása. Az pedig már tapasztalás, hogy a nagyobb kényelmi, műszaki szintű városi élet szívó-, s viszont az élelem- és vízhiány elűző hatása egyre erősebb. Paragh Khanna szerint a mostani elnökválasztási kampány egyes elnökjelöltjeinek a globalizációt fékezni kívánó magatartása káros Amerikának. A világ mai legerősebb nagyhatalma lemarad, ha átadja negyedévszázados vezető helyét a globalizációban és az újfajta iparágakra való képzési programokat is átengedi versenytársainak. Visszafordulni nem lehet.

A sarki jég olvadásával Kanada fokozatosan a világ legnagyobb élelmiszer-előállítójává válik egy negyedszázadon belül. Az éghajlatváltozással járó melegedés a vízgazdálkodást helyezi előtérbe. Például az USA délnyugati része lakhatatlan pusztasággá válhat. A városképződés, élelemtermelés eltolódhat Kanada felé. Ugyanígy Oroszország esetében: a fagyos térségek felélénkülnek. Az eddigi kulcspozíciók átkerülnek északra: új útvonalak nyílnak Európa és Észak-Amerika között. Ugyanakkor Kínától Európáig egy óriási térség várja az eszközrendszer (infrastruktúra), különösen a közlekedés fejlesztését, s ebben a fő ellátó épp Kína lehet. Ennek a finanszírozásába és technológiával való ellátásában az USA szerepet kap: növekednek a piacok. Így az egyik fél nyereségének (vagy ha úgy tetszik: győzelmének) a másik vereségével járó versenyzés helyére a mindkettő nyereségét lehetővé tevő (win-win) módszer kerül. A katonai-diplomáciai Nagy Játszma helyett a világ számos országát összekötő Új Selyemút épül. S a mérkőzések azon a szinten zajlanak, hogy az Ázsiai Szabadkereskedelmi Övezettel szemben kialakul-e a transzatlanti (TTIP); avagy a Csendes Óceáni Partnerséget (TTP) hogyan ellensúlyozza a Kelet-ázsiai Közösség.

Persze ez a fejtegetés nagyon emlékeztet azokéra, akik 1913-ban úgy vélték, hogy a világerők akkori összefonódása lehetetlenné teszi a háborút …

Mindez nagyon szép, de ezek az elméletek nem jelentenek mást, mint a világ Amerika általi uralásának erőltetett változatait. Hiszen, hogy a való világ fogalma hogyan változott ellentétére, arra jó példa az ismert tévé-sorozat. Vegyünk csak két valódi szempontot. Egynek azt, hogy az éghajlatváltozást egyik elképzelés sem kezeli helyén: csak lehetőséget lát benne, a veszéllyel nem számol. A széndioxid és mellette nem elhanyagolhatóan a szibériai fagyott metán nagymértékű felszabadulásának melegház-hatását, az esőerdők pusztulását, a világméretű sivatagosodást és édesvízhiányt, a hulladék-halmozódást a földön-vízen-levegőben – sőt az űrben is; és mindenek felett a közvetlen anyagi haszonszerzésre alapuló fékezetlen piacműködés romboló hatását, az ezekből kirobbanható tömeges viszályokat hallgatólag mind a hagyományos eszközökkel kezelhetőknek tekinti.

Másiknak pedig, hogy ami az eurázsiai térségek összekapcsolását illeti, azt – épp ellentétben az előadottakkal – épp az USA hatalmi politikája akadályozza. Nemhogy finanszírozná!...

Alapfeltétel, hogy az államokba szervezett emberközösségek a közjó érdekében és nem egyéni haszonszerzésre alapultak; s meg kell védeniük a polgáraikat az esztelen kizsákmányolástól. A pénz-alapú birodalomszervezést fékezni kell. Jó példája ennek az EU kebelén belül folyó világnézeti küzdelem. Összefogás szükséges, összeolvasztás nem!

A szintén amerikai Jared Diamond – aki természettudományos módszerrel vizsgálja a társadalmak történetét – viszont azt állítja, hogy nem okos egyetlen megoldást erőltetni: a történelem tanúsága szerint pl. nem lehet Kínát és Európát egyforma módszerrel eredményesen kormányozni. A kínai politikai rendszer ugyanis szerinte sosem válik igazán decentralizálttá. Európában pedig a politikai-gazdasági egység felé törekedve épp azt számolják föl, ami e földrész sikereit mindig is megalapozta: a kisebb-nagyobb emberi közösségek önszerveződését, autonómiáját.

Látszik ez már azon is, ahogy a magyar nemzet idegen uralom alá került kisebbségeinek kérdését kezeli Brüsszel.

Kelemen András

gondola