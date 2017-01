Öt éve nem volt ilyen hideg Magyarországon

Országszerte segítettek a rendőrök fagyoskodó embereken

Öt éve nem volt ilyen hideg Magyarországon - közölte szombaton Facebook-oldalán az Országos Meteorológiai Szolgálat. Szombat reggel a Pest megyei Tésán mínusz 23,7 Celsius-fokot rögzített az automata.

2017. január 7. 15:49

Érdekességként megjegyezték azt is, hogy január 7-én az átlagos (a 1981-2010-es átlag szerinti) maximum hőmérséklet plusz 2, a minimum mínusz 4 fok.



Most az előrejelzés szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 12 és mínusz 5 fok között valószínű, (Nyugat- és Közép-Magyarországon várható a magasabb, északkeleten az alacsonyabb érték). Késő estére mínusz 17 és mínusz 8 fok közé süllyed a hőmérséklet, (az északi völgyekben lesz a leghidegebb).



Vasárnapra virradóan ennél is hidegebb lesz, az ország leghidegebb pontjain akár mínusz 25 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet.



A szombat éjfélig szóló veszélyjelzés szerint az extrém hideg miatt jelenleg is másodfokú a figyelmeztetés a fővárosban, továbbá Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Pest megyében. Szintén a hideg miatt Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megyében elsőfokú a figyelmeztetés.



Szintén elsőfokú figyelmeztetés van érvényben a gyenge hófúvás veszélye miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, továbbá a viharos szél miatt Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas, Veszprém és Zala megyében.

Az elmúlt napokban országszerte több településen segítettek a rendőrök saját házukban vagy elhagyott épületekben fagyoskodó embereken - derült ki a rendőrség honlapján szombaton megjelent közleményekből.

A balatonlellei rendőrök csütörtökön délelőtt Karádra mentek, mert bejelentést kaptak férfiről, aki egy fűtetlen, lakatlan épületben próbálta meghúzni magát. A kihűlés veszélye miatt a körzeti megbízottak értesítették a mentőszolgálat munkatársait, akik a siófoki kórházba vitték a férfit.



A Barabási Határrendészeti Kirendeltség járőrei Tiszavid községben találkoztak egy asszonnyal csütörtök késő este, akinek házán a nyílászárók sérültek-hiányosak voltak, az épületben pedig nem volt se fűtés, se áram. Az 53 éves asszony rosszullétre is panaszkodott, elmondása szerint már napok óta nem evett, mert nem volt pénze ételre és tüzelőre. A rendőrök értesítették a mentőszolgálatot, akik az asszonyt kórházba vitték.



Egy galgamácsai házhoz péntek délután azért mentek ki a rendőrök, mert az ott élő, közmunkából élő 56 éves férfi napok óta nem jelentkezett munkára. A járőrök a fűtetlen családi házban megtalálták a férfit, mentőt hívtak hozzá, amely kórházba vitte.



Egy szajoli férfi péntek délután hívta fel a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrséget és azt mondta, hogy egy fűtetlen épületben lakik és meg fog halni, lakcímét azonban nem árulta el, hanem letette a telefont. A csekély információ ellenére sikerült rövid időn belül megtalálni a telefonálót egy fészerszerű építményben. Az átfázott férfi zavartan viselkedett és összefüggéstelenül beszélt, ezért a rendőrök mentőt hívtak, amely kórházba vitte.



A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrséget éjjel értesítette egy bejelentő, hogy rokonát Tornyospálcán feltehetően kihűlés fenyegeti. A rendőrök egy romos, korábban szinte teljesen kiégett, ajtó és ablak nélküli épületben megtalálták az 58 éves férfit, aki először nem akarta elhagyni a helyszínt, de végül sikerült meggyőzni, és rokona otthonába kísérni.



Nógrád megyében pénteken három esetben kellett intézkedniük a rendőröknek: egy átfázott 62 éves nőt fűtött lakóhelyére, míg egy 61 éves és egy 69 éves nőt az önkormányzat által üzemeltetett melegedőbe vittek a rendőrök, mivel otthonukban nem volt fűtés.

A Tápiószecsői Rendőrőrs munkatársa a Tápiósági Önkormányzattól kért tájékoztatást arról, hogy kik azok, akik a településen egyedül élnek és az időjárási körülmények miatt segítségre szorulnak.

A tápiószecsői őrs rendőre az itt kapott információk alapján keresete fel a 61 éves asszonyt, aki egyedül él és a betegsége miatt nehezére esik fizikai munkát végezni. A rendőr felajánlotta a segítségét az idős nőnek, aki azt el is fogadta.







A rendőrség kéri a lakosságot, hogy a rendkívüli hideg időjárásra tekintettel haladéktalanul hívják az ingyenes 112-es segélyhívószámot, ha a közvetlen környezetükben egyedül élő ember nem ad életjelet magáról, feltételezhető, hogy nincs fűtési lehetősége, ha nem tudják felvenni hozzátartozóikkal a kapcsolatot vagy ha közterületen segítségre szoruló embert látnak.

A viharos szélben összetört és feltorlódott jégtáblák a Balatonon, Balatonberénynél 2017. január 7-én

Menhely Alapítvány: még van hely a szállásokon

A Menhely Alapítvány szállásain éjjel körülbelül 90 százalékos volt a kihasználtság, vannak tehát még szabad helyek, várják a rászorulókat - közölte a szervezet igazgatója az M1 aktuális csatornán szombaton.

Aknai Zoltán elmondta, péntek este több mint 350 bejelentés érkezett hajléktalanokról a diszpécserszolgálatukhoz, munkatársaik ilyenkor a helyszínre mennek segíteni, előfordul azonban hogy már senkit sem találnak ott.



Az igazgató azt tanácsolta, ha valaki veszélyeztetett emberrel találkozik az utcán, próbáljon beszélgetni vele, és ha úgy látja, nincs nagy baj, hívja a diszpécserszolgálatot. Ha viszont nem kap rendes válaszokat, és úgy tűnik, hogy a hajléktalan nem tud térben és időben tájékozódni, akkor a mentőket kell értesíteni - tette hozzá.

Szenes Zoltán, a Periféria Egyesület megbízott szakmai vezetője teát oszt egy kunyhóban élő hajléktalanoknak Nyíregyházán

