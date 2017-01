Ispánok kora

2017. január 8. 12:38

Politikai közbeszéd tárgya lett Kövér László bajusza. A vastag, tömött, juhászokra jellemző pulibunda. A nép úgy vette szájára a házelnök lenyisszantott ajaktakaróját, mintha az elfedett volna bármit is mindabból, ami Kövér László. Pedig az Országgyűlés elnöke nem vált ettől liberálissá, és „fotogénebb” is csak azért lett, mert bajusz nélkül képei jól jönnek majd az utókornak, amikor azonosítani kell, mikor is készülhetett a felvétel.

(...) így érthetővé válik az is, hogy a kormány miért akarja 600 millió forintért újranyomni Borovszky Samu Magyarország vármegyéi és városai című, 1896-os enciklopédia-sorozatát. A mű ugyanis ingyenes hozzáférhető, bárki megnézheti, olvashatja az interneten.

Nem akarunk tippeket adni, de ha jól értelmezzük a miniszterelnök szavait, úgy tűnik, a kormány hamarosan visszaállítja a vármegyéket Magyarországon. Kúria már van, jöhet az ispánok korszaka. De az sem volna meglepő, ha hamarosan megjelenne egy rendelet arról, hogy a kormány újjáépíti az összes felrobbantott várat, helyreállítva ezzel a megtépázott magyar becsületet. S meglehet, ezeket a várakat sokkal többen látogatnák, mint a sebtiben felrántott szélfútta stadionokat, kivéve, persze, ha a várakba beköltöznek az állam és az unió emlőin felhizlalt kormányoligarchák. Borovszky sorozata amúgy lenyűgöző munka, pontosan megmutatja, mivé épült Magyarországon a feudalizmus. (...)

F. Tóth Benedek: Nem szőröznek

Vasárnapi Hírek