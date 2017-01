Új év - új Hemifran

2017. január 8. 13:44

Válogatás a Hemifran muzsikusainak új lemezeiből 2017/1

A Peter Holmstedt által vezetett svédországi központú Hemifran a folkzenei produkciók képviseletében zászlóshajónak számít a kontinensünkön. Tevékenységének köszönhetően számos tengerentúli (amerikai, kanadai, ausztrál stb.) előadót ismerhetünk meg. Folytatva a tavaly megkezdett hagyományt, most újra a Hemifran kötelékébe tartozó muzsikusok lemezeiből válogatunk.

Jason Elmore & Hoodoo Witch

A Jason Elmore & Hoodoo Witch egy energikus trió formáció Dallasból. Az együttes zenei világa sokféle gyökérből táplálkozik. Éppen úgy felismerhetjük benne a blues és a hard rock elemeket, mint a régi idő „old country” zenéjét. A közelmúltban készítették el a legfrissebb albumukat, ami a Champagne Velvet címet kapta és az Underworld Records égisze alatt jelent meg. Az új kiadvány a formáció két korábbi lemezének ( Upside Your Head /2010/ és a Tell You What /2013/) a szerves folytatásának tekinthető. A friss korong bőséges hallgatnivalót kínál a hallgatóknak, hiszen a repertoárba 14 szám került. Aki szeretné – legalább a zene szintjén – átélni a dallasi hangulatot, az feltétlenül szerezze be a trió új lemezét.

Az album legnépszerűbb felvételei lehetnek: „House Rockin’ Boogie #7”, „Midnight in Memphis”, „Champagne Velvet”, „The Promise…”

www.jasonelmore.net

Runaway Horse:Beautiful Blue

Mindig izgalommal teli időszak, amikor egy zenekar a bemutatkozó albumára készül. Nem volt ez másként a főként Austinban tevékenykedő zenekar, a Runaway Horse esetén sem. Az Új-Mexikóból származó énekes-dalszövegíró, Mari Tirsa által vezetett formáció a közelmúltban készítette el a bemutatkozó albumát. A Beautiful Blue címet viselő korongot leginkább EP-nek lehetne nevezni, ugyanis a repertoárjában mindössze 5 dalt találhatunk. A folkos, kicsit talál popos album kellemes hallgatnivalót kínál. A dalok ismeretében reménykedünk abban, hogy a zenekar hamarosan újra stúdióba vonul és hasonló stílusban megszületik az első nagylemez is.

Közreműködnek: Mari Tirsa (gitár és ének), Bob Musseman (gitár és ének), Robin Smith (billentyűsök), Joseph Manzello (gitár), Jack Daniel (dobok), Allan Burrows (basszusgitár)

Az album legnépszerűbb felvételei lehetnek: „Holy Water”, „Beautiful Blue”

www.runawayhorseband.com

Czékus Mihály