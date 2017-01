Demszky is felelős az Alstom-ügyért

Az Alstom szerelvények beszerzését vizsgáló fővárosi bizottság nyilvánossá tett jelentése szerint a metrókocsik beszerzése során számos gazdasági, észszerűségi és jogi szempontból kifogásolható körülmény merült fel. Horváth Csaba MSZP-s fővárosi képviselő szerint Demszky Gábor egykori SZDSZ-es főpolgármestert politikai felelősség terheli a beszerzés kapcsán. A kormánypártok szerint a baloldal nemzetközi méretű korrupciós ügyéről van szó.

2017. január 10. 09:36

A vizsgálatok alapján úgy tűnik, mintha a közbeszerzési eljárásnak nehezen lehetett volna más nyertese, mint az Alstom – mondta Borbély Lénárd tegnapi, budapesti sajtótájékoztatóján. Az Alstom metrókocsik 2006-os közbeszerzését vizsgáló ideiglenes fővárosi bizottság elnöke hozzátette: a Fővárosi Közgyűlés január végi ülésén javasolni fogja, hogy a bizottság jelentését terjesszék a Legfőbb Ügyészség elé. A háromfős testület a 2006-os beszerzéssel kapcsolatos döntési mechanizmusokat, a szerződéskötések körülményeit vizsgálta. Több, az ügyben érintett személyt is meghívott, köztük Demszky Gábor volt főpolgármestert, aki nem ment el az ülésre. Eleget tett ugyanakkor a vizsgálóbizottság meghívásának Aba Botond volt BKV-vezérigazgató, aki arról számolt be, hogy emlékei szerint az egész beszerzés a városháza nagyon szigorú ráhatása mellett történt, közvetlen instrukciók érkeztek többek között az akkori főpolgármestertől is.

A Borbély Lénárd vezette bizottság jogszerűtlen eljárásnak találta azt, hogy a fizetendő előleget 25 százalékról a tárgyalások alatt 50 százalékra emelték. – Ez azt jelentette, hogy mintegy 30 milliárd forint gyakorlatilag ott kamatozott az Alstom számláján – mondta Borbély Lénárd. – A kiírt közbeszerzés és a megkötött szerződés nincs összhangban a bizottság szerint, ami a fővárosnak és az államnak különösen jelentős hátrányt okozhatott – közölte.

A sajtótájékoztatón részt vevő Tarlós István főpolgármester elmondta: 2010-ben egy dolgot tudtak tenni, jelentősen feljavítani a korábban a fővárosnak nem kedvező szerződéseket.

A jelentés nyilvánosságra kerülése kapcsán a pártok is megszólaltak.

A Fidesz–KDNP szerint nemzetközi méretű szocialista korrupciós ügyről van szó. Hollik István KDNP-s országgyűlési képviselő azt mondta: „a szocialisták akkori kormányfője, Medgyessy Péter már lebukott (…), hiszen ő 600 ezer eurót, tehát majdnem 180 millió forintot tehetett zsebre”.

Horváth Csaba MSZP-s fővárosi képviselő szerint Demszky Gábor egykori SZDSZ-es főpolgármestert politikai felelősség terheli a beszerzés kapcsán. A szocialista politikus lapunknak elmondta: attól teszik függővé a vizsgálati jelentés közgyűlési támogatását, hogy szakmai alapokon áll-e, nem pedig szimpla politikai célokat szolgál.

A volt SZDSZ-es főpolgármester 2008-ban vette át az első elkészült szerelvényt

Az Együtt budapesti elnöke szerint kéz kezet mos az Alstom-ügyben; a bizottság nem derítette fel a korrupciós botrány felelőseit és haszonélvezőit. Pataki Márton úgy vélekedett, megalapozott a vesztegetés gyanúja, Demszky Gábor politikai felelőssége pedig biztosan megáll az ügyben. Hozzátette: Medgyessy Péter korábbi miniszterelnöknek és az egykori főpolgármester-helyetteseknek is meg kellett volna jelenniük a testület előtt.

A Fővárosi Közgyűlés 2016. május 12-i rendkívüli ülésén döntött arról, hogy ideiglenes testületet hoz létre az Alstom metrókocsik beszerzése ügyében felmerült korrupciós gyanú kivizsgálására. Az előterjesztésben utaltak arra: az Egyesült Királyság Jelentős Csalások Elleni Hivatala Alstom-vezetőket vádolt meg azzal, hogy összesen 2,3 millió euró kenőpénzt adtak – vagy beleegyeztek abba, hogy adnak – a BKV tisztviselőinek, ügynökeinek azért, hogy befolyásolják a budapesti közlekedési céget az általuk gyártott szerelvények megvásárlása érdekében. Úgy tudjuk, a beruházás ügyében eddig három embert gyanúsított meg az ügyészség, az eljárás áprilisban fejeződhet be.

