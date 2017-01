Javultak a gazdaság fundamentumai

A jegybank devizatartalékai 2016 végén 24,4 milliárd eurót tettek ki, aranytartaléka pedig 100 ezer uncia, ami mintegy 3 tonnának felel meg - mondta Palotai Dániel, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ügyvezető igazgatója az M1 Ma reggel című műsorában.

2017. január 10. 11:49

Egy országnak csak akkora devizatartalékot kell tartania, mely az országnak a sérülékenységével összhangban van. S miután egy sikeres költségvetési fordulattal az utóbbi években sokat csökkent a sérülékenység, sokkal kisebb devizatartalékra van szükségünk, mint korábban. Ez alapvetően jó hír, hiszen a devizatartásnak költségei vannak – magyarázta.

Ahogy javultak a magyar gazdaság fundamentumai, lehetőség nyílt arra, hogy a fölös tartalék egy részét leépítsük – tette hozzá.

Megjegyezte: az ország rövid lejáratú külső adóssága 19 milliárd euró volt az elmúlt év végén, vagyis a devizatartalék még mindig 5 milliárd euróval nagyobb a minimálisan elvárhatónál. A jegybank aranytartaléka jelenleg 100 ezer uncia, ami mintegy 3 tonnának felel meg. Matolcsy György jegybankelnöksége alatt egyébként az MNB egyetlen uncia aranyat sem adott el – hangoztatta.

Példátlan szakmai tévedések találkoztak szenzációhajhászással, ebből keletkezett az a történet, melyben „nincs semmi látnivaló” – fogalmazott az MNB igazgatója annak kapcsán, hogy több portál azt írta, a jegybank eladta az aranytartalékát.

A jegybanktörvény arról rendelkezik, hogy az MNB az ország külső stabilitásának megőrzése érdekében deviza- és aranytartalékokat képez, és kezeli azt, vagyis „jó gazda módjára” befekteti. Korábban a jegybank ezt egyfajta betétként helyezte el, ami után kamatot kapott. Ez egy fedezetlen befektetés volt, a partnerintézmény “kockázatát futottuk”. Most egy csereügylet keretében fektetjük be, kihelyezzük az aranyat és kamatot kapunk érte, cserébe devizát is kapunk, például dollárt. Még ha a partnerintézmény az ügylet közben csődbe is menne, itt van nálunk a dollárja, melyből visszavásárolhatjuk az aranyat – érvelt.

Egy biztonságosabb, kevésbé kockázatos befektetési forma mellett magasabb hozamot tudunk elérni – szögezte le.

Megemlítette: a 80-es évek végén az MNB-nek mintegy 60-65 tonnányi aranytartaléka volt, melynek az értékesítése már a 80-as évek elején megkezdődött. 1992-től mondható stabilnak az aranytartalék jelenlegi 100 ezer unciás szintje.

hirado.hu - M1 - Ma reggel