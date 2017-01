Juhász Péter lesz az Együtt csodafegyvere

Az ötödik kerületi ingatlanügyek felgöngyölítésével ismertté vált Juhászt tennék meg az ellenzéki párt új vezetőjének. A jelenlegi elnök Szigetvári Viktor a frakcióvezetői poszttal vigasztalódna 2018-ban.

2017. január 10. 17:24

Az Index megszerezte a jelenlegi pártelnök pályázatát, amelyben azt kéri pártjától, hogy ne őt, hanem Juhász Pétert, a jelenlegi alelnököt válasszák meg elnöknek.

Az Együtt szavazatmaximalizálása szempontjából azt tartom a legjobb megoldásnak, ha Juhász Pétert elnöknek és engem az Országos Politikai Tanács elnökének választotok meg – olvasható Szigetvári pályázatában. Az Országos Politikai Tanács (OPT) az Együtt választmánya. Ez testület dönt a párt stratégiájáról, vezetője Sértő-Radics István.

Ez nem jelenti azt, hogy Szigetvári eltűnne az Együtt vezetéséből. Továbbra is szerepet vállalna a párt szervezésében, de kifelé Juhász lenne a párt arca, mert "a többletszavazat-szerzésben a Péter által megjelenített fókuszált, érzelmileg könnyebben átélhető, azonosulást jobban lehetővé tevő politikai karakter alkalmasabb".

Azzal is indokolta döntését Szigetvári, hogy nincs köztük konfliktus, az alapvető stratégiai kérdésekben egyetértenek: "a pártot vezető tandemként van csak jövőnk és van jövője az Együttnek".

Ugyanakkor Szigetvári 2018-ban szeretne egyéni választókerületben elindulni. Kőbánya-Kispesten vagy Pestszentlőrincen, vagy a XV. kerületben lenne szívesen jelölt, illetve még Pest megyében az érdi-diósdi körzet is szóba jöhet. A frakcióvezetői posztot is szívesen vinné a jelenlegi Együtt-elnök, bár ehhez az is kell, hogy a párt bejusson a parlamentbe.

A Republikon Intézet december végi felmérése szerint az Együtt 2 százalékon áll, vagyis ha most tartanák a választásokat, akkor nem jutna be a párt.

hvg.hu