Földmutyiban érintettek Hadházyék

Az antikorrupciós politikusként ismertté vált Hadházy Ákos apja, az állami földekkel kapcsolatos trükközések egyik központi alakja Tolna megyében - állítja több gazda is.

2017. január 11. 09:31

Már korábban is bírálták emiatt az LMP társelnökét. Ezúttal a TV2-nek beszéltek helyi gazdák. A Fidesz magyarázatot vár az LMP-s politikustól. Az LMP szerint sem Hadházy Ákos, sem az apja nem vett részt földmutyiban.

Strómanokon keresztül szerzett több száz milliós földeket Tolna megyében báró Twickel György, német származású üzletember – erről beszélt több helyi gazda is a TV2-nek. Egyikük, név nélkül elmondta: a környéken csak zöld báróként elhíresült üzletember folyamatosan trükközött a földárveréseken.

„Kiszolgáltatott munkások és traktorosok lehetettek a strómanok”

A Tények által megszólaltatott gazda arról is beszélt, hogy Twickel György cégében, amely a vidék egyik legnagyobb mezőgazdasági vállalata, az LMP-s Hadházy Ákos édesapja is vezető tisztségviselő. Hadházy Árpád ráadásul a helyi agrárkamara elnöke is, a gazdák szerint ezért ő is részt vehetett a jogszerűtlen földszerzésekben.

A ripost.hu arról ír, hogy Hadházy Árpád hagyja jóvá a kétes szerződéseket. A Ripost információi szerint a báró részvénytársaságának alkalmazottjai, vagyis a kiszolgáltatott munkások és traktorosok lehetettek a strómanok.

A módszer az, hogy az ő nevükre szerzik meg a földeket, amiket aztán Hadházyék hamis kölcsönszerződések vagy kamu életjáradéki szerződések révén juttatnak Twickel György kezére. Ha pedig bárki belekötne a szerződésbe, idősebb Hadházy megyei agrárkamarai elnökként máris ráüti a szerződésre a jóváhagyó pecsétet.

A Ripost hozzáteszi: fia, az LMP-s Hadházy Ákos mindeközben a korrupcióellenes harc egyik leghangosabb szereplőjeként álszent módon veri félre a harangokat. Elsősorban azért, hogy elterelje a figyelmet saját családja korrupt ügyeiről.

Az LMP társelnökét megkérdezték arról, hogy saját családja ügyeiben is indít-e korrupciós vizsgálatot, érdemi választ azonban nem kaptak a politikustól. Az ellenzéki párt is csak annyit közölt, hogy sem Hadházy Ákos, sem családtagjai nem vettek részt földmutyiban.

„Ha vaj van a fején, akkor ne álljon ki a napra”

A Fidesz frakcióvezető-helyettese úgy reagált: Hadházy Ákos az LMP antikorrupciós szóvivőjének nevezi magát, miközben – amennyiben a vádak igazak – maga is zavaros ügyekben érintett.

„Azt azért nézzük már meg, hogy egy huszonéves traktoros, aki egyébként saját állítása szerint nem volt semmilyen árverésen, hogy tud kifizetni több száz milliót a földekért. Azt gondolom, hogy nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél, Hadházy Ákosnak pedig nagyon figyelnie kellene, hogy ha vaj van a fején, akkor ne álljon ki a napra” – ezt mondta Németh Szilárd, a Fidesz frakcióvezető-helyettese.

Németh Szilárd hozzátette: az LMP társelnökének választ kell adnia arra, hogy a hozzá közel álló személyek valóban közreműködnek-e a Tolna megyében zajló kétes földszerzési manőverekben.

hirado.hu - M1 Hiradó