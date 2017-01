Egyre több kínos ügy Hadházy Ákos körül

Különböző módokon próbált hozzájutni nyugdíjas szomszédja lakásához Hadházy Ákos, az LMP társelnöke, aki amúgy a Ripost szerint meglehetősen költséges hobbinak, a repülésnek is hódol. Az ökopárt korrupcióellenes élharcosa egy fogyatékkal élőket foglalkoztató alapítvány munkáját is hátráltatta, és rendszeresen semmibe vesz egy jogerős döntést. Az Origó pedig kiderítette: lényegesen több földet birtokol a családja annál, mint amennyit a politikus korábban állított.

2017. január 12. 10:53

Utcára kényszerítette volna szomszédját egy szekszárdi lakásért Hadházy Ákos, az LMP antikorrupciós élharcosa – véli az érintett jogi képviselője. Kulcsár Ágnestől megtudtuk: a politikus először eltartási szerződést akart kötni a Bartina utcai házban lakó idős férfival, ám Acsádi Róbert elutasította az ajánlatot. Hadházy ekkor keményebb eszközökhöz nyúlt. Hadházy és felesége felújították a háromlakásos – ebből kettő Hadházyéké – ház tetőszerkezetét, papíron több mint két és fél millió forintért. Tartottak egy lakógyűlést, és úgy határoztak, hogy a tulajdoni hányad arányában a nyugdíjas Acsádinak ki kell fizetnie a rá eső félmillió forint körüli részt. Acsádi Róbert képviselőjének elmondása szerint ezt az idős férfi nem tudta teljesíteni, Hadházy pedig azonnal jogi útra terelte az ügyet. Az eljárás végén a szomszéd 70 ezer forintos nyugdíját havi 23 ezer forinttal terhelték meg, amivel szinte lehetetlen helyzetbe hozták.

A politikus az első adandó alkalommal végrehajtást kért, felbecsültette az ingatlant, és azt akarta, hogy bocsássák árverésre. Az értékbecslő – az ügyvéd szerint – meglepően alacsony árat mondott: lakottan kevesebb mint másfél millió forintra értékelte az összközműves, téglaépítésű házban található garzont. – Ez ellen kifogást emeltünk, és részletfizetést kértünk, amit jóváhagytak. Ugyanakkor most már havi 27 ezer forintjával kell törleszteni Acsádinak – mondta az ügyvéd.

Víz nélkül

Kulcsár szerint más sérelem is érte az idős férfit. – Ez egy régi, nagypolgári ház, amit az 50-es évek elején oszthattak három lakásra. Acsádi Hadházyék ingatlanján keresztül kapta a vizet, amit a fürdőszoba felújításakor elzártak. A lakásában azóta sincs víz.

Hadházy Ákos a másik szomszédjával, a fogyatékkal élőket foglalkoztató Kék Madár Alapítvánnyal sem jön ki. A szervezet Ízlelő családbarát étterem néven vendéglátóhelyet üzemeltet a Bartina utcában, s ezzel olyanok számára biztosít tisztes megélhetést, akik másként alig-alig találnak munkát.

vita a fogyatékosokkal

A 2000-es években indult kísérleti program beváltotta a hozzá fűzött reményeket, ezért a kuratórium elhatározta: kibővítik a helyet, hogy a korábbi nyolc mellé további hét embert vehessenek fel. A beruházáshoz 2010-ben sikerült pályázati úton pénzt szerezni, de Hadházy és neje minden lehetséges fórumon megtámadta az építési engedélyt – egyebek között elviselhetetlen bűzre hivatkozva. Ezzel három éven át sikeresen akadályozták a munkát, veszélybe sodorták a fogyatékkal élők foglalkoztatását és a bővítésre kapott összeget.

Az LMP-s képviselő korábban egy nagyobb összegért cserébe hajlandó lett volna megszokni az ételszagot. – Ezt később mint az épület értékében bekövetkezett értékcsökkenés ellentételezését állította be, miközben megfeledkezett arról, hogy valamivel korábban az alapítvány zokszó nélkül hozzájárult a garázsépítéséhez, ami viszont megnövelte az ingatlanja értét – idézte fel az ügyet közelről ismerő, de Hadházytól tartó, s ezért névtelenséget kérő forrásunk.

Az alapítvány ügyvezetője, Mészáros Andrea lapunk kérdésére beszámolt egy újabb vitáról. Hadházyék garázsához az étterem udvarán át vezet az út. A szolgalmi joggal visszaélve a politikus és felesége nemcsak áthaladásra, hanem parkolásra is használja az alapítvány területét. – A birtokháborítást jogerősen megállapították, de a határozatot nem tartják be. Több alkalommal kellett kérnünk az ítélet végrehajtását. A forgatókönyv mindig ugyanaz: megbüntetik őket, kifizetik, és folytatják a birtokháborítást – mondta Mészáros.

Hadházy Ákos korábban azt mondta, azért nem támogatta az étterem felfejlesztését, mert az a kis utcában ellehetetlenítené a parkolási helyzetet, de neki és családjának is problémát okozna. Majd hozzátette: szerinte a korrupcióellenes tevékenysége miatt próbálják felfújni az ügyet a sajtóban.

Időközben tovább dagad a Tolna megyei földbotrány, amelyben Hadházy – közvetve – szintén érintett. Az Origó korábban arról számolt be, hogy „az LMP-s antikorrupciós szóvivő és társelnök Hadházy Ákos édesapja is segédkezett az állami földek megszerzésében. A megyei agrárkamara elnökeként Hadházy Árpád annak a Twickel Györgynek a cégeiben tölt be vezető tisztségeket, akit a helyiek csak zöldbárónak hívnak”, mivel strómanok segítségével sorra gyarapítja a birtokait Tolnában. A portál azt is megtudta, hogy 2015 végén a Földet a gazdáknak program keretén belül Hadházy Ákos édesanyja, Hadházy Árpád Lajosné három ingatlant is meg szeretett volna vásárolni, s figyelemre méltó hirtelenséggel teremtett elő 30 millió forintot, ami a licitálás feltétele volt. A politikus édesanyját ráadásul az a Kurucz Mihály ügyvéd képviselte, aki a Twickel egyik jobbkezének számító Gscheidt Mátyás ügyei­ben is többször eljárt. Gscheidt Mátyás közel 223 hektárt nyert el a földárveréseken.

Ellentmondó adatok

A portálnak Hadházy ezek után azt mondta: „Ha szüleim egyetlen négyzetméter földhöz jutottak volna a Földet a gazdáknak fantázianevű, elsősorban a kormánypárti barátok kielégítésére szolgáló programból, lemondtam volna. Szüleim azonban sem maguk, sem más jogán nem jutottak állami földhöz sem a Földet a gazdáknak fantázianevű programból, sem más konstrukcióban. Édesapám 6,5 hektár szőlőt művel.” A Facebook-oldalán ehhez hozzátette: édesanyja erkölcstelennek tartja a Földet a gazdáknak programot, ezért lépett vissza a licitálástól. Az Origó ugyanakkor rámutatott arra, hogy Hadházy édesapja nevén 2,3791 hektár föld van, és ha még az édesanyja 9,7781 hektárját, testvére, Hadházy Karolina 1,4927 hektárját, valamint Hadházy Ákos 0,4668 hektárját is hozzávesszük, akkor összesen 14,1167 hektárt birtokol a család. Emellé vásárolt tavaly az LMP-s politikus édesanyja több mint hathektárnyi erdőt Fácánkertben. Mindezek alapján tehát csak 2015 végén, 2016-ban a földvásárlások hozzávetőlegesen 50 millió forintot tettek ki – állapította meg a híroldal.

Luxushobbi. Az ökopárt társelnöke az igencsak költséges repülés megszállottja

A Ripost szerdai híradása szerint a környezetre is nagyon ügyelő Hadházy Ákos egy légszennyező luxushobbinak hódol: szabadidejében repül, amiről több képet is megosztott közösségi oldalán.

magyaridok.hu