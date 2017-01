Az MSZP sírásói

2017. január 12. 11:23

Molnár Gyula egyetért Botka László jelölésével, én is jó jelöltnek tartom, mert jó néhány éve vezeti Magyarország harmadik legnagyobb városát, Szegedet, kicsiben ez lemodellezi az országot, tehát neki már megvan a rutinja, alkalmas a szerepre – ezt Kovács László mondta az ATV Egyenes Beszéd című műsorában.

Az MSZP volt elnöke szerint egy nagyvárosi képviselőtestületben is komoly viták vannak, Botka László ebből a szempontból is harcedzett. A politikus elmondta: az előválasztás nem akadálya annak, hogy Botka László mögé felsorakozzon a szocialista párt. Hozzátette: az előválasztást könnyen meg lehet hekkelni, olyanok is szavazhatnak akár, akik a gyenge jelöltek kiválasztásában érdekeltek.

Azzal kapcsolatban, hogy mit gondol az MSZP fiatal generációjáról, Kovács László azt mondta: bár nem szándékosan, de a fiatalok sok hibát elkövettek, és tönkretették az MSZP-t.

1998-ban lettem pártelnök, akkor nagy nyomás volt a fiatalításra, hiszen Orbán Viktor 35 évesen lett miniszterelnök, számomra az volt a szempont, hogy minél tehetségesebb emberek kerüljenek be az elnökségbe – fogalmazott.

Kovács László kijelentette: nem a kor számít, nem hisz a kvótákban, az ifjúsági és női kvótákban sem, hiszen ha nem alkalmas egy nő, akkor ne legyen az elnökség tagja, viszont, ha 15 nő annyira tehetséges, akkor minden elnökségi tag legyen nő. A szocialisták volt elnöke hangsúlyozta: Mesterházy Attila ragaszkodott a fiatalításhoz, ezzel nem lett volna baj, ha mindenki tehetséges, olyanok kerültek az elnökségbe, akik egy baloldali körzetben mindössze 9 százalékot értek el.

A politikus elmondta: világos volt, hogy ezekkel az emberekkel nem lehet sokat elérni. (...)

