Bienerth Gusztáv: új időszámítás kezdődik

Új időszámítás kezdődik a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) életében a szervezet elnökének vasárnap megválasztott Bienerth Gusztáv szerint.

2017. január 12. 12:06

Az új elnök, aki elmondása szerint hatalmas lendülettel vetette magát a munkába, csütörtökön tartott sajtótájékoztatóján osztotta meg tapasztalatait első munkanapjairól. Elsőként - mint közölte - elődjével, a 24 év után távozott Gyárfás Tamással találkozott, akivel az átadás-átvétel folyamatáról egyeztettek, továbbá arról tárgyaltak, milyen együttműködés szükséges köztük a jövőben, tekintettel arra, hogy Gyárfás a nemzetközi szövetség (FINA) alelnöke, illetve az európai szövetség (LEN) kincstárnoka. Hozzátette, megegyeztek abban, hogy hamarosan együtt utaznak Lausanne-ba, a FINA központjába, ahol Gyárfás Tamás személyesen mutatja őt be mint utódját.



Kérdésre reagálva Bienerth Gusztáv - akinek mandátuma öt évre szól - kijelentette, a 2024-es - remélhetőleg budapesti - olimpiáig tervezi betölteni a posztot, melyet azt követően egy, az úszóvilágból érkező, megfelelő tudással, nyelvismerettel rendelkező embernek adna át.



Bienerth Gusztáv elmondta, hétfő óta személyes találkozókon egyeztet a MÚSZ elnökségi tagjaival, és a többség felajánlotta neki a további együttműködés lehetőségét, ezekre 30 napon belül ad választ. Hozzátette, ketten mondtak le azonnali hatállyal posztjukról, az ő személyükről január 25-én ad tájékoztatást. Az elnök egyúttal jelezte, Sós Csaba, a szövetség szakmai alelnöke is felajánlotta lemondását, ezt azonban ő nem fogadta el, sőt megerősítette posztján és szakmai kérdésekben jobbkezeként számít rá.



Bienerth Gusztáv kijelentette, az első elnökségi ülést január 25-én tartják, ezen megtárgyalják a főtitkári pozícióval összefüggő kérdéseket, a szövetségi kapitányi rendszert, az idei szakmai program alapelemeit, illetve előkészítik a várhatóan áprilisban sorra kerülő közgyűlést, valamint az alapszabály esetleges módosítását.



Az új elnök kiemelte, hogy a társ-sportszövetségek közül elsőként vízilabda-szövetséggel, konkrétan Kemény Dénessel vette fel a kapcsolatot, és a közeljövőben közös elnökségi ülést is tarthatnak.



Az elnök bejelentette, felkérte Cseh Lászlót, hogy találkozót szervezzen azokkal az úszókkal, akik a Hosszú Katinka által indított kezdeményezés mögé álltak.



November 21-én a háromszoros olimpiai bajnok mellett Gyurta Dániel, Kapás Boglárka, Bernek Péter, Kozma Dominik, Verrasztó Dávid, Verrasztó Evelyn, Financsek Gábor úszó, valamint Czakó Csaba és Shane Tusup edző közös nyilatkozatban szólította fel Gyárfás Tamás elnököt és a szövetség teljes vezetőségét a távozásra. Hosszúék hét pontba foglalták kéréseiket, amelyek között az első egy olyan új vezetőség felállításának igénye volt, amely "hajlandó a szervezet teljes körű felülvizsgálatára, megújítására".



Hosszú Katinkáról megjegyezte, a neve még mindig hiányzik az olimpiai bajnokok márványtáblájáról, ezt a hiányosságot a közeljövőben egy ünnepélyes eseményen szeretnék pótolni.



Bienerth Gusztáv kifejtette, mind az úszószövetség elnökeként, mind a turizmusért felelős kormánybiztosként, mind a 2024-es olimpiai pályázat alelnökeként teljes erőbedobással dolgozik majd. Megjegyezte, teljesen meg kell ismernie a MÚSZ működését, éppen ezért gazdasági és jogi átvilágítás kezdődik a szervezetnél.

MTI